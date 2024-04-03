花蓮強震 蘇花公路1死1傷、太魯閣2人OHCA
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花蓮今天清晨發生強烈地震，蘇花公路大清水隧道口路面坍塌、有大量落石，造成2名駕駛1死1傷，另外太魯閣國家公園國家公園得卡倫步道3人受困獲救，但2人因被落石砸中OHCA。
花蓮清晨強震，造成蘇花公路多處道路斷裂、坍方，崇德隧道及大清水隧道等處均出現大量落石，其中大清水隧道有2名貨車駕駛遭落石砸中，造成1死1傷。蘇花南北兩側路段不通，目前救護人員等待搶通後前往救援。
此外，太魯閣國家公園得卡倫步道有3人受困獲救，但其中2人被落石砸中OHCA（到院前心肺功能停止）。太魯閣國家公園內道路中斷，多人受困，砂卡礑步道等也有人車受困，實際受困人數持續統計中。
交通部公路局東區養護工程分局巡查轄管省道，目前蘇花路廊的台9線蘇澳至崇德及台9丁線蘇澳至大清水，及中橫公路台8線大禹嶺至太魯閣全線封閉。
東區養護工程分局表示，目前巡查結果台9線蘇花路廊9處（含台9丁線3處）落石坍方、台8線中橫公路多處坍方，台11線2處，台7甲線1處。
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