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0403花蓮大地震／衛福部啟動大量傷患 必要時設醫療站
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上午7:58左右台灣發生規模7.2大地震，中央成立中央災害應變中心。衛福部醫事司長劉越萍表示，目前醫療狀況還好，但是隨時會變動。醫事司副司長劉玉菁則指出，大量傷患機制已經啟動，會分成衛生局、醫院、災難處3個面向處理。
劉越萍指出，中央災害應變中心已經開設，相關病患的狀況會由大坪林的的應變中心統一發布。目前醫院狀況都良好，但是狀況會變化，每個時間問都不一樣，應變中心統一調度調整，尚未因為災害受到太大沒影響。
「大傷機制」（大量傷患機制）已經啟動，劉玉菁說，大量傷患過往在八仙塵暴等較大規模事件時就曾經啟動，目前已經開始運作，會分成三個部分。首先是在緊急醫療資訊系統會開案，讓各縣市衛生局把傷亡情形登入系統中；第二，會請醫院相關人員做好整備；第三，視情況在災難處設立臨時醫療站。
劉玉菁表示，目前會先關注花蓮的建築物附近是否有集中大量傷亡的狀況，一旦患者數量過多，當地無法負荷處理會聯繫周邊縣市，例如從宜蘭、台北派人支援。她強調，會尊重花蓮當地評估的狀況，但是醫療會先整備，目前都有在密切聯繫，關注災情發展。
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