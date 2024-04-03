0403花蓮大地震╱花蓮市翰品酒店遇強震 牆壁、騎樓柱受損嚴重
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根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分，台灣東部海域發生規模7.2地震，位於花蓮市的「翰品酒店」出現嚴重受損，牆壁開裂、大面脫落，目前住客淨空在外等候。
花蓮地震，除了造成花蓮市區2棟房屋傾斜，「翰品酒店」也因地震導致樓梯旁的牆壁開裂、大面脫落，1樓騎樓柱也大片磁磚剝落，畫面怵目驚心。據房客指出，飯店已先將房客進行疏散，在飯店外等候。
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