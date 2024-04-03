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地震後快檢查家中電器！台電授3步驟 避免二度危險

不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已有60起

強震時正在游泳！五星飯店造大浪 頂樓游泳池像瀑布傾瀉而下

0403花蓮大地震╱花蓮市翰品酒店遇強震 牆壁、騎樓柱受損嚴重

中央社／ 花蓮3日電
受地震影響，翰品酒店花蓮宣布暫停營業。圖／翰品花蓮提供
受地震影響，翰品酒店花蓮宣布暫停營業。圖／翰品花蓮提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分，台灣東部海域發生規模7.2地震，位於花蓮市的「翰品酒店」出現嚴重受損，牆壁開裂、大面脫落，目前住客淨空在外等候。

花蓮地震，除了造成花蓮市區2棟房屋傾斜，「翰品酒店」也因地震導致樓梯旁的牆壁開裂、大面脫落，1樓騎樓柱也大片磁磚剝落，畫面怵目驚心。據房客指出，飯店已先將房客進行疏散，在飯店外等候。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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