地震快報不斷更新／0403花蓮大地震 全台累積4死57傷、大樓倒塌瞬間畫面曝

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今天上午7點58分左右台灣發生規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃。聯合新聞網整點整理最新地震消息。 地點：花蓮

發震時間：2024年04月03日，早上7:58分

芮氏規模：7.2

地震深度：15.5公里

位置：北緯 23.77度，東經 121.67度，即在花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於臺灣東部海域

截自氣象局網站

4月3日

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