地震快報不斷更新／0403花蓮大地震 全台累積4死57傷、大樓倒塌瞬間畫面曝
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
今天上午7點58分左右台灣發生規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃。聯合新聞網整點整理最新地震消息。
地點：花蓮
發震時間：2024年04月03日，早上7:58分
芮氏規模：7.2
地震深度：15.5公里
位置：北緯 23.77度，東經 121.67度，即在花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於臺灣東部海域
4月3日
13:00
從空拍畫面發現，蘇花公路崇德路段的邊坡大面積坍方，植栽綠樹全都不見，裸露一片，太魯閣國德卡倫步道一行遊客7人，有3名被落石砸中死亡，地震造成的災情讓人惶恐，太魯閣國家公園各步道封園至7日。
交通部長王國材今受訪表示，目前全台有3處交通毀損最嚴重，包括台北捷運環狀線、台九線蘇花路廊，最嚴重為大清水隧道北上整個清水橋掉落，清水橋斷裂讓花東整個變孤島，相關搶修時程估起來不太樂觀，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。
▪️花蓮大地震空拍畫面 蘇花公路崇德段邊坡瞬間大坍方
▪️花蓮屋損43棟、98傷送醫 天王星大樓1女折返救兔子失聯
花蓮市軒轅路9層樓的天王星大樓嚴重傾斜，上午在特搜隊救援下，6名受困住戶順利脫困。一度傳出地下室3人受困。花蓮縣長徐榛蔚澄清，民眾通報有人受困，之後再通報3人已出來，未在地下室。目前仍有1人失聯，一名康姓女子原本逃出，疑似為了救兔子而返回，搜隊隊持續尋找中。
花蓮縣長徐榛蔚表示，目前了解狀況，43棟屋損相當嚴重，最嚴重有4棟，其中3棟人員全部疏散救出，剩下天王星大樓，陸續救出6人，現在剩1人在裡面，生命跡象不清楚，她一開始下來，又上去想拿東西，之後沒有連絡上，現在不斷保持聯絡，持續搜尋。
花蓮大地震，新北市的震度也相當強烈，新店區安泰路60巷90弄28號至40號，現場地基掏空7間房屋下陷，下陷的幅度約有兩層樓的深度，消防局表示，目前人員都出來平安， 34、36號為空屋，現場住戶總共13戶全部撤離無人受困受傷。
0403花蓮大地震，外傳造成空軍花蓮基地8架F-16戰機傷恐影響任務調度，空軍司令部否認表示，地震來襲時確造成部分戰機登機梯滑動刮傷機體、機體滑行，但並不影響戰備。
12:00
花蓮市軒轅路、中山路9層樓高的天王星大樓嚴重傾斜，附近監視器畫面曝，當時大樓歪斜後，一樓瞬間塌陷，塵土飛揚，一旁在等待紅綠燈的轎車駕駛、乘客都趕緊下車逃竄，目前該大樓仍有倒塌風險，警消戒護中。
依據中央災害應變中心今天中午最新統計傷亡，全台4死57傷，4名死者是在花蓮縣鄉民，包括大清水隧道前，有1名聯結車司機及得卡倫步道有3名登山客遭巨石砸死。另全台各縣市受傷人數共57人。
大清水與錦文隧道（台9）大約161公里，有大貨車駕駛遭落石砸中，當場已無生命跡象，搶救不治，公路局東工局表示，確實有貨車被砸中。
雲林縣虎尾糖1座老煙囪今天上午8點24分受地震影響頂部斷裂，零件瞬間從高空掉落，目擊者驚嚇大叫，所幸未波及人車，沒有釀成傷亡。
11:00
花蓮縣秀林鄉富世德卡倫步道300公尺處有3名人員受傷受困，被大石砸傷疑似有人死亡，太管處接獲通報已在現場處理，1人遭大石壓住死亡，另2人卡在樹上。
中央災害應變中心證實，0403花蓮大地震造成花蓮縣秀林鄉錐麓古道，有三名登山客遭落石砸中，救難人員抵達現場時，三人均無生命跡象，現在正搶救當中。
北市教育局上午11點統計，已通報因地震影響停課學校含部分年級停課及幼兒園，共計6校（園）。包含景美女中高三（校舍安全）、民族實中（校舍安全）、稻江商職（校區狹小，學生疏散需到馬路，考量餘震不斷及學生安全）、大安高工、誠正國中、師大附中。另已通報災損77校，目前尚無人員傷亡通報。
▪️火車乘客拍到大山崩震撼畫面：以為世紀末日
花蓮縣近海今早發生芮氏7.2大地震，災情持續擴大，1名搭乘火車的台東民眾，被突如其來的劇烈搖晃嚇醒，睜開眼山邊大山崩，又鄰近海，嚇得以為「世界末日了」。
宜蘭鄰近重災區花蓮縣，南澳鄉南澳國小、武塔國小、金岳國小、金洋國小、碧候國小、澳花國小停止上班上課，南澳高中也停止上課；後來新增2所學校，蓬萊國小上午9點起停班課、慈心華德福全校上午10點起停班課。
台灣高鐵受地震影響，採降級運轉，並宣布自11：00至13：00間，改以每20分鐘自南港站及左營站，分別發出一班全車自由座列車(第六節商務車廂除外)以疏運旅客，上述時段(以端點站發車時間為準)原時刻表各車次取消。
台中市消防局已成立三級震災應變中心，統計和平區有2件落石意外，除車輛遭砸中、2人受傷，其中1名60多歲男性頭部受創、意識不清，傷勢嚴重，已送醫治療中。
10:00
中央災害應變中心指出，花蓮縣秀林鄉得卡倫步道300公尺處有3名人員受傷受困，被大石砸傷疑似有人死亡，太管處接獲通報已在現場處理，1人遭大石壓住死亡，另2人卡在樹上。
花蓮市軒轅路、中山路9層樓高的「天王星大樓」嚴重傾斜，多人受困，有8樓住戶焦急等待救援，一名游姓男子直呼「我妻子還在裡面」，住在9樓住戶林姓女子和母親被消防局以雲梯車救出，林母被櫃子壓傷送醫，讓林女餘悸猶存，但仍說「人平安就好，還好沒事」。
花蓮大地震餘震落石不斷，巨大落石掉落在漢本和平之間，把鐵軌砸彎，目前宜蘭礁溪到花蓮鳳林的路段停駛，蘇花路廊也全線中斷，花蓮成了鐵公路都不通的「孤城」。
台北捷運7時58分一度停駛1小時，影響通勤族，北捷10時發布通知，全路線恢復營運、低速行駛，但班距仍在調整中。
北市有3位民眾傷勢較重，兩位是正在施工的工人，因為地震導致鋼瓶傾倒爆破，造成兩名工人身上有68％燒燙傷，已經緊急送台大醫院救治。
▪️上合歡山路斷 九九峰土石崩漫煙霧
仁愛台14甲線23.5K落石，埔里往合歡山雙向道路中斷，埔霧公路沿線也有零星落石，均交管搶通中。
9:00
403強震來勢洶洶，台中中橫便道沿線降下大量落石，公路局谷關工務段表示，目前駕駛後衛車的45歲女駕駛手部受傷，1輛菜車男駕駛意識不清，梨山消防分隊救援中，共計17人在不同路段或明隧道內等待救援，警消與機具挺進中。
新北市中和區連城路一間倉庫發生倒塌，有3人受傷。最大規模為上午8點11分規模6.5，深度5.5公里。
8:00
花蓮市區北濱街、軒轅路等兩處，都有5層樓以上的房屋傾斜，兩處房屋1樓皆已塌陷，消防局陸續出勤救援，目前還在確定受困人數。
高雄市震度4級，高雄捷運及輕軌全線暫停營運。經巡檢後，輕軌8時21分恢復正常行駛。高雄捷運橘線8時26分恢復營運，捷運紅線8時34分恢復營運。
▪不斷更新／0403花蓮地震情況速報
▪餘震不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已有60起
▪快訊不斷更新／花蓮大地震 多名登山客遭落石砸死、大山崩畫面曝光
▪不斷更新／0403大地震 花蓮宣布3日停止上班上課 全台已有20學校停課
▪中和環狀線軌道錯位變形 新北捷運：拚下班前通車
▪相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見
▪網哀號地震警報失靈！擁4支手機都沒收到 「搖那麼久都沒響」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言