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0403花蓮大地震／新莊塔式起重機傾倒 吊臂搖墜拆卸移置

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市中和區連城路160號，倉庫倒塌3人輕傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市中和區連城路160號，倉庫倒塌3人輕傷。記者曾伯愷／翻攝

今天上午全台發生有感大地震，新北市新莊區中正路一處工地塔式起重機被震傾倒，所幸事發前尚未施工，吊臂未掉至路面，目前工地主任已請廠商協助拆解，移置到一樓暫放，以防有意外發生。

據了解，今天上午7時58分，花蓮市政府東南方2.5公里處，出現芮氏規模7.2大地震，全台受震央影響出現1至7.2級不同規模地震，新北市則有5級。今天上午8時許，新北市新莊區中正路384號一處建案工地，樓頂塔式起重機被震傾倒，所幸現場沒有人受傷。

由於塔式起重機搖搖欲墜，工地主任立即指揮協力廠商，於外圍拉起封鎖線，初步先固定傾倒吊臂，並通知工程師到場全面檢視有無受損掉落鷹架等，預計下午3時許進行拆卸作業，並將吊臂分段拆卸暫移1樓，轄區警也會派員全程進行交管警戒，以防不慎掉落發生意外。

新北市消防局統計，截至今天上午8時30分，轄內共受理78件大小災情，其中中和區連城路160號倉庫倒塌，廠房5樓建築物後半部倒塌，消防員救出2男1女輕傷不需送醫；新店則有7棟建物傾斜，目前暫無人員傷亡訊息傳出。

新北市中和區連城路160號，倉庫倒塌3人輕傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市中和區連城路160號，倉庫倒塌3人輕傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中正路384號一處建案工地塔式起重機被震傾倒，工地正拆卸移置以防意外發生。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區中正路384號一處建案工地塔式起重機被震傾倒，工地正拆卸移置以防意外發生。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區中正路384號一處建案工地塔式起重機被震傾倒，工地正拆卸移置以防意外發生。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區中正路384號一處建案工地塔式起重機被震傾倒，工地正拆卸移置以防意外發生。記者曾伯愷／攝影

0403花蓮大地震 花蓮強震

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