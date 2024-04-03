0403花蓮大地震／新莊塔式起重機傾倒 吊臂搖墜拆卸移置

今天上午全台發生有感大地震，新北市新莊區中正路一處工地塔式起重機被震傾倒，所幸事發前尚未施工，吊臂未掉至路面，目前工地主任已請廠商協助拆解，移置到一樓暫放，以防有意外發生。

據了解，今天上午7時58分，花蓮市政府東南方2.5公里處，出現芮氏規模7.2大地震，全台受震央影響出現1至7.2級不同規模地震，新北市則有5級。今天上午8時許，新北市新莊區中正路384號一處建案工地，樓頂塔式起重機被震傾倒，所幸現場沒有人受傷。

由於塔式起重機搖搖欲墜，工地主任立即指揮協力廠商，於外圍拉起封鎖線，初步先固定傾倒吊臂，並通知工程師到場全面檢視有無受損掉落鷹架等，預計下午3時許進行拆卸作業，並將吊臂分段拆卸暫移1樓，轄區警也會派員全程進行交管警戒，以防不慎掉落發生意外。