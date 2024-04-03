0403花蓮大地震 台南自來水管漏水 路面頓成小河 居民「蹽溪」

花蓮早上7.2級強震引發各地災情，台南關廟區中正路及南雄路二段交叉口，8點10分左右疑似因地面晃動導致自來水管排氣閥疑似晃動，導致路面漏水。台水六區處表示，判斷為地震晃動導致排氣閥漏水，9點35分搶修完成，剩路面修復，今下班前完成。

目擊民眾表示，早上第一波強震後，看見路口突然竄出自來水，不久路面如同小溪，通過的民眾都需要「蹽溪」通行，感覺應該是地震所帶來影響。

台灣自來水公司第六區管理處表示，此處為1200mm幹管，因地震晃動導致排氣閥球閥錯位，導致埋設在柏油路面下方的幹管漏水。目前相關人員趕往現場已於9點35分搶修完成，目前僅剩路面修復，預計今天下班前修復完成。