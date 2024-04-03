日網友關心花蓮強震…「互相幫忙的伙伴」為台祈福 憂建物像昭和時期

花蓮今（3）日上午7時58分發生規模7.2大地震，是921以來最大強震，且後續產生許多餘震，花蓮則出現大樓傾斜的災情。鄰近台灣，同樣曾多次發生地震的日本，對於這次地震的災情也很關心，不少網友紛紛留言，替台灣祈福。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，花蓮地區有一棟五層樓的建築傾斜，一樓被埋進地下，據說有人還受困在裡頭正在搶救中。還有十層樓的建築倒塌，花蓮縣現在已經緊急宣布停班停課。此外，沖繩也發布了海嘯警報。

看到台灣地震的消息，不少網友相當擔憂，紛紛留言「東北地震時台灣是第一個來幫忙的，首都震這麼嚴重，各種方面都很擔心」、「祈禱台灣沒事，每次日本有災害，都是台灣最先幫忙」、「看台灣媒體報導規模滿大的，範圍也很廣」、「日台是遇到天災會互相幫忙的伙伴，希望這次日本能積極幫忙」。

另外也有日本網友認為「去台灣玩時覺得建築物很像昭和時期，相對來講會擔心遇到地震沒問題嗎」、「台灣建築很密集，大樓上面又常常加蓋小屋，感覺建築規範沒有很普及，很擔心地震造成的傷害」、「沖繩震度4，雖然擔心海嘯問題，但搖晃的損害應該還好。台灣離震央比較近，看畫面好像也已經有災情了」。