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0403強震嘉義縣東石鄉逾千戶停電 台電搶修復電

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義連2起4級強震台電饋線跳脫 東石鄉逾千戶停電，台電工程人員搶修，圖為去年鹽塵害電桿搶俢情形。記者魯永明／翻攝
嘉義連2起4級強震台電饋線跳脫 東石鄉逾千戶停電，台電工程人員搶修，圖為去年鹽塵害電桿搶俢情形。記者魯永明／翻攝

嘉義縣市凌晨3點26分到上午7點58分，共發生2起規模4級以上強震，尤其7點58分強震搖很大，台電嘉義區處說，東石鄉饋線跳脫逾千戶停電全力搶修，上午8點55分全數復電。

台電嘉義區處說，上午7點59分，東石鄉5饋線CB跳脫，總停電戶數4033戶，上午8點05分外轉復電共2990戶，還停電1043戶，派員搶修，經搶修配電線路（架空地線斷裂）後復電1043戶，上午8點55分全數復電。

去年10月6日小犬颱風過境，彰雲嘉沿海地於強風無雨，引起嚴重鹽塵害，即使修復故障線路，仍因鹽塵附著而無法正常送電，影響沿海地區復電進度，當時彰雲嘉有1.1萬戶停電，台電動員調度人力進行礙子清洗復電，這次強震與鹽塵害相比，停電戶少、規模小，修復電時間快。

嘉義連2起4級強震台電饋線跳脫 東石鄉逾千戶停電，台電工程人員搶修，圖為去年鹽塵害電桿搶俢情形。記者魯永明／翻攝
嘉義連2起4級強震台電饋線跳脫 東石鄉逾千戶停電，台電工程人員搶修，圖為去年鹽塵害電桿搶俢情形。記者魯永明／翻攝

0403大地震

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