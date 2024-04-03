相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見

中央氣象署指出，4月3日上午7點58分發生全台灣有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里，芮氏規模7.2，地震深度15.5公里，稍後不斷發生餘震，BBC也報導，此為「台灣25年來最強震」。

驚心動魄！403搖晃1分鐘 921地震晃了102秒

全台民眾被這一大早的地震驚嚇到，聯想起1999年9月21日凌晨1點47分的大地震。但與今天的地震不同，921大地震是屬逆斷層型地震，由於車籠埔斷層的錯動導致地震，芮氏規模7.3，當時主震搖晃約102秒，比今天的403地震搖晃約1分鐘左右還久。

餘震皆多 921餘震更強導致房損

今日地震在主震7點58分後餘震不斷，根據中央氣象署地震資料顯示，自上午8點開始至9點53分，共發生28起餘震，情形與921大地震當日相似。但不同的是，除了8點11分發生震度5級（規模6.5）的餘震外，其他都在4級以下。

1999年921大地震災情慘重。 聯合報系資料照

而921大地震當日的餘震仍是相當猛烈，在發生不到1小時之後的凌晨2點16分，又再發生芮氏規模為6.7的餘震，造成921大地震房屋毀損比其他地震要多的主因。在第二起餘震後又發生兩起芮氏規模皆為6.8的餘震，921大地震主震發生後，在一週內規模超過6的餘震就有8次，是世界相當罕見的案例。

921地震釀戰後傷亡最慘自然災害 403地震傷亡尚未明

921大地震共造成全台2,415人罹難，11,305人受傷，另有51,711棟房屋全倒，53,768棟房屋半倒，是台灣在戰後時期傷亡損失最嚴重的自然災害，其中又以台灣中部的災情最為嚴重。

目前403地震災情部分，震央地區的花蓮已有多棟民房倒塌，宜蘭龜山島前方頭部也因地震被震崩，中橫便道因落石雨瀉下，現有數人在隧道內等待救援。

圖為九二一大地震，台北市八德路東星大樓倒塌。聯合報系資料照

0403花蓮強震導致台中烏日一處社區牆面剝落，住戶嚇出一身冷汗。 記者黃仲裕／攝影

0403花蓮大地震，新北市安和路二段一棟公寓牆壁裂開。 記者鄭超文／攝影