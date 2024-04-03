快訊

0403花蓮大地震首傳死亡案例 得卡倫步道1人被落石砸死

相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見

7.2強震！台鐵軌道驚見巨大落石 網讚：這次有預警

相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見

聯合新聞網／ 綜合報導
4月3日上午7點58分全台灣有感地震，震央在花蓮縣。 新華社
4月3日上午7點58分全台灣有感地震，震央在花蓮縣。 新華社

中央氣象署指出，4月3日上午7點58分發生全台灣有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里，芮氏規模7.2，地震深度15.5公里，稍後不斷發生餘震，BBC也報導，此為「台灣25年來最強震」。

驚心動魄！403搖晃1分鐘 921地震晃了102秒

全台民眾被這一大早的地震驚嚇到，聯想起1999年9月21日凌晨1點47分的大地震。但與今天的地震不同，921大地震是屬逆斷層型地震，由於車籠埔斷層的錯動導致地震，芮氏規模7.3，當時主震搖晃約102秒，比今天的403地震搖晃約1分鐘左右還久。

餘震皆多 921餘震更強導致房損

今日地震在主震7點58分後餘震不斷，根據中央氣象署地震資料顯示，自上午8點開始至9點53分，共發生28起餘震，情形與921大地震當日相似。但不同的是，除了8點11分發生震度5級（規模6.5）的餘震外，其他都在4級以下。

1999年921大地震災情慘重。 聯合報系資料照
1999年921大地震災情慘重。 聯合報系資料照

而921大地震當日的餘震仍是相當猛烈，在發生不到1小時之後的凌晨2點16分，又再發生芮氏規模為6.7的餘震，造成921大地震房屋毀損比其他地震要多的主因。在第二起餘震後又發生兩起芮氏規模皆為6.8的餘震，921大地震主震發生後，在一週內規模超過6的餘震就有8次，是世界相當罕見的案例。

921地震釀戰後傷亡最慘自然災害 403地震傷亡尚未明

921大地震共造成全台2,415人罹難，11,305人受傷，另有51,711棟房屋全倒，53,768棟房屋半倒，是台灣在戰後時期傷亡損失最嚴重的自然災害，其中又以台灣中部的災情最為嚴重。

目前403地震災情部分，震央地區的花蓮已有多棟民房倒塌，宜蘭龜山島前方頭部也因地震被震崩，中橫便道因落石雨瀉下，現有數人在隧道內等待救援。

圖為九二一大地震，台北市八德路東星大樓倒塌。聯合報系資料照
圖為九二一大地震，台北市八德路東星大樓倒塌。聯合報系資料照

0403花蓮強震導致台中烏日一處社區牆面剝落，住戶嚇出一身冷汗。 記者黃仲裕／攝影
0403花蓮強震導致台中烏日一處社區牆面剝落，住戶嚇出一身冷汗。 記者黃仲裕／攝影

0403花蓮大地震，新北市安和路二段一棟公寓牆壁裂開。 記者鄭超文／攝影
0403花蓮大地震，新北市安和路二段一棟公寓牆壁裂開。 記者鄭超文／攝影

花蓮軒轅路房屋傾斜。 記者王思慧／攝影
花蓮軒轅路房屋傾斜。 記者王思慧／攝影

0403花蓮大地震 921大地震 花蓮強震

延伸閱讀

規模7.2可怕強震 宜蘭外海驚見龜山島「龜首斷裂」

0403強震！花蓮大樓、透天民宅傾斜冒煙 民眾曝慘況：家裡櫃子全倒

花蓮災情嚴重！兩棟高逾5層樓房嚴重傾斜 警消救援中

台捷藍、紅線恢復行駛 電梯沒運轉身障者困月台

相關新聞

相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見

今日地震在主震7點58分後餘震不斷，自上午8點開始至9點53分，共發生28起餘震，情形與921大地震當日相似。但不同的是，除了8點11分發生規模5強的餘震外，其他18起餘震都在4級以下。

0403大地震 落石砸鐵軌、蘇花斷橋...鐵公路全不通 花蓮陷「孤城」

0403花蓮大地震，餘震落石不斷，巨大落石掉落在漢本和平之間，把鐵軌砸彎，目前宜蘭礁溪到花蓮鳳林的路段停駛，蘇花路廊也全...

影／0403花蓮大地震空拍影像曝光 花蓮樓倒蘇花公路柔腸寸斷

中央災害應變中心指出，空勤總隊在0403花蓮大地震後，立刻派遣直升機赴各地勘查，其中蘇花公路多處發生落石，以崇德隧道以南...

影／0403花蓮大地震／「我妻子還在裡面」 花蓮大樓嚴重傾斜 居民焦急

花蓮早上7點58分發生規模7.2大地震，全台有感，花蓮市軒轅路、中山路9層樓高的「天王星大樓」嚴重傾斜，多人受困，有8樓...

0403花蓮大地震嚇壞南投人 九九峰再崩！1老人過度緊張中風

0403花蓮大地震，南投縣震度超過5級，上下左右劇烈震動，讓室內櫥櫃掉落、移位，感覺如同921大地震，有2人避難時跌倒受...

0403花蓮大地震 新店社區山崩 急救7間下陷房屋居民

0403花蓮大地震全台有感，居住大樓民眾尤其害怕，不過在新北新店山區卻出現房屋塌陷情況，當地社區地基被掏空，7間房屋下陷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。