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0403大地震規模7.2！921地震25年來最大 三四天內有6.5-7.0餘震

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
擷取自氣象署網站
擷取自氣象署網站

今天上午7時58分發生規模7.2大地震，全台有感，花蓮最大震度為6強，宜蘭、苗栗、台北等為5強，花蓮傳出多處民宅倒塌、走山等災情，隨後更是餘震不斷，不少人覺得比921地震還大。中央氣象署地震測報中心主任吳健富今天指出，此地震是921地震25年來最大地震。

上午7:58左右台灣發生有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，位於台灣東部海域，芮氏規模7.2，地震深度15.5公里。截至上午8時４6分已有7起餘震。

吳健富指出，此地震深度15.5公里，離陸地很近，極淺層地震，從淺到深都有，連離島都感覺得到，花蓮最大震度6級，台北、新北等最大震度都5級，但十二區域國家警報都有響。

吳健富指出，今天的地震是因為菲律賓海板塊跟歐亞板塊碰撞，原本發生地震機率相當高，921規模7.3，發生在地上，震央在集集，今天地震規模7.2，發生在花蓮近海，是921地震25年來最大地震，後續規模可能會修正為7.3，這次也發了海嘯警報，但應該不會像921那樣嚴重。

吳健富指出，規模6到7地震一年約2-4個，這三、四天都有6.5-7.0餘震發生。

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