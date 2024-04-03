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0403大地震 嘉義上千戶停電 民眾驚恐逃出辦公室

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
今天一連串地震。圖／翻攝網路
今天一連串地震。圖／翻攝網路

今天凌晨3點多還在睡夢中許多人被國家級警報驚醒，感到地震晃一下子，尚未傳出災情；但上午不到8點地震猛搖晃，時逢上班期間，不少人驚逃出辦公室，且站在地上還能感到地牛搖動、汽車就地搖擺、電線飄移、看板晃動，驚呼「好嚇人」。台電嘉義區處表示，東石二次變電所7點59石5饋線開關跳脫，總停電戶4033戶，於8點5分下游外轉復電2990戶，尚餘停電1043戶，正派員搶修中。

今天凌晨3點26分在嘉義縣布袋鎮發生苪氏4.8地震，許多人在睡夢中驚醒，經嘉義縣市消防局了解，尚未傳出災情。

時間來到上午7點58分，國家級警報再起，突然天搖地動，在中埔鄉一處農會辦事處員工紛紛驚逃出戶外。大家看到停在路旁的汽車搖擺、掛在天空的電線飄動、商家看板也晃動，腳底也能感到搖動站不穩，嚇得聚在一起議論紛紛。

這次大地震發生在花蓮，苪氏規模７.2。當大家稍微放心返回室內，上午8點11分地牛又翻身，大家都跑到戶外，「餘震還不小」」「怎麼還有地震」。

嘉義縣、嘉義市消防局表示，在嘉義市區興業東路有處電桿疑受地震影響冒出火花，台電及消防人員處理中；此外，尚未傳出重大災情。消防局續關切中。

水公司五區表示，目前供水正常，持續監測觀察中。

嘉義市區興業東路有處電桿疑受地震影響冒出火花，台電及消防人員處理中。圖／翻攝畫面
嘉義市區興業東路有處電桿疑受地震影響冒出火花，台電及消防人員處理中。圖／翻攝畫面
嘉義縣一處農會剛上班沒久遇到地震大家紛紛跑出戶外。記者李宗祐／攝影
嘉義縣一處農會剛上班沒久遇到地震大家紛紛跑出戶外。記者李宗祐／攝影

0403大地震

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