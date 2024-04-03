北部有感地震 新北傳78件災情
花蓮7.2強震，北部超有感，新北市長侯友宜今天上午進駐災害應變中心，新北市消防局統計，截至目前為止已有78件災情通報，其中中和有一處倉庫塌陷，新店安泰路等地也有四處建物受損，受困人員都已經救出。新北市教育局也回報，校園受損正在清查，有兩名高中學生上課途中遭到磁磚砸中就醫。
捷運局表示，施工中的三鶯捷運外觀暫時沒有問題，不過有傳回捷運路線有異狀的，目前都在巡檢中。經發局也說，新北目前3246戶停電。
新北市長侯友宜表示，新北市八點成立災害應變中心一級開設，同時啟動災情立即查報，因為正值上下班時間，所以交通以及捷運系統都在第一時間採取預防措施。
侯友宜說，目前受理包括電梯受困、瓦斯漏氣78件，目前通報是中和一個倉庫傾斜，有受困民眾立即搶救出來，新店也有四處有建物有受損，救災救護中心已立即趕往現場把受困民眾救出；特搜大隊也已集結，除了本市災情，若花蓮有需要也會全力支援。
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