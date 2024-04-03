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苗栗地震4級5人受傷送醫 加里山壁大崩山嚇人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
今天上午地震，苗栗縣南庄鄉加里山壁大片崩落，土石滾滾而下。圖／楊文昌提供
今天上午地震，苗栗縣南庄鄉加里山壁大片崩落，土石滾滾而下。圖／楊文昌提供

花蓮地區今天上午7點58分發生芮氏7.2地震，苗栗縣震度4級，後來又陸續發生餘震，有5人被掉落物或是跌倒受傷，南庄鄉加里山的山壁主震發生時，發生大片崩落，加里山登山口附近滾落巨大石頭，景象相當嚇人。

今天上午地震發生時，手機國家警報發出警報，苗栗市發生明顯上下左右搖晃，許多居民趕緊逃出屋外躲避，苗栗縣政府消防局接獲報案，竹南鎮、後龍鎮5人因掉落物或跌倒，派遣人車將傷者送醫，另有2件電受困報案。

苗栗縣議員楊文昌目睹住家對面加里山壁大片崩落，土石滾滾而下，另加里山鹿場登山口附近巨大石頭落石，占據整個路面，楊文昌心有餘悸，還好發生在無人地帶或是沒有人車通過。

今天上午地震，苗栗縣南庄鄉加里山鹿場登山口附近巨大石頭落下，占據整個路面。圖／民眾提供
今天上午地震，苗栗縣南庄鄉加里山鹿場登山口附近巨大石頭落下，占據整個路面。圖／民眾提供

0403大地震

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