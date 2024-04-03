苗栗地震4級5人受傷送醫 加里山壁大崩山嚇人

花蓮地區今天上午7點58分發生芮氏7.2地震，苗栗縣震度4級，後來又陸續發生餘震，有5人被掉落物或是跌倒受傷，南庄鄉加里山的山壁主震發生時，發生大片崩落，加里山登山口附近滾落巨大石頭，景象相當嚇人。

今天上午地震發生時，手機國家警報發出警報，苗栗市發生明顯上下左右搖晃，許多居民趕緊逃出屋外躲避，苗栗縣政府消防局接獲報案，竹南鎮、後龍鎮5人因掉落物或跌倒，派遣人車將傷者送醫，另有2件電受困報案。