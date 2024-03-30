邱國正兒爆召妓 吳子嘉曝照片外流玄機「翻臉了」：他辭職恐另有隱情

國防部長邱國正之子傳出召妓醜聞，加上多部不雅片遭外流，致使邱國正於28日晚間口頭向總統請辭，但獲慰留。對此，媒體人吳子嘉指出，邱國正兒子的照片一夕傳開，表示雙方翻臉了，研判對方有想要的東西沒得手。至於邱國正辭職緣由，並非因兒子涉黃而覺得無顏率領三軍，而是察覺此事件恐涉及「洩密」層面。

邱國正任職於國安局的兒子日前被爆出召妓，同時多部不雅影片與一張邱國正兒拿著健保卡的照片遭外流，目前國安局已立案調查。而究竟邱國正兒子為何要拿健保卡拍照，吳子嘉29日在《關鍵時刻》節目中分析，對方的目的就是要恐嚇、威脅他。

不僅如此，網路上也流傳著一張邱國正與兒子的家庭合照，吳子嘉大膽推測，這張照片應是從手機下載給對方當作「抵押品」，健保卡照片亦同。此外，邱國正兒與他人拍攝的清涼照則是「存證照片」，作為現場證據。「證據要做什麼？」吳子嘉點出可能原因有二，其一是欠錢，與人性交易沒給錢；其二，答應給對方洩密用的文件，然而事後卻不給，反遭對方逼迫、恐嚇。

「最重要的問題是，為什麼邱國正兒子的照片突然間被通通散發出來？」吳子嘉點出，代表雙方翻臉、破局了。針對外界好奇邱國正為何請辭，吳子嘉認為，若只是因為兒子所涉事宜，邱國正當然沒必要辭職，且他身為國防部長應不怕丟臉，「兒子召妓這件事就是治安事件的層級，辦一辦就好了」。

因此吳子嘉推測，邱國正請辭是察覺到背後恐有更嚴重的事，由於邱國正全家合照已被外流，不清楚對方是否掌握國防部其他照片，「邱國正兒子也許有跟他講，什麼東西在對方手上，邱國正一聽寒毛直豎，自認無法再當國防部長，得走人」，對此吳研判，此事恐涉及洩密。

至於蔡英文總統為何並未批准邱國正的辭呈，吳子嘉直言，蔡英文搞不清楚狀況，等到再多相片被傳出，「蔡英文自己就要辭職了，邱國正應該是要先跑了再講，再不跑，蔡英文這個520就過不了關了」。