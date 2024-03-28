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寶林食物中毒》急診醫「沒遇過這麼兇猛的病程」：不敢吃粿條更該怕玉米和椰子製品

聯合新聞網／ 安東尼蘇的救命救急暗黑閒話
寶林茶室嚴重食物中毒事件，已造成2人死亡。記者林俊良／攝影
寶林茶室嚴重食物中毒事件，已造成2人死亡。記者林俊良／攝影

最近的粿條中毒事件，已經超越了我急診生涯見聞所能解釋。

我還真的沒遇過這麼兇猛的病程，這一定要好好查清楚，不管是為了正義或是學術價值

至少，常見的毒物，我們在AILS上看到的，大概沒一種能解釋，什麼老鼠藥殺蟲劑農藥就不要亂猜了；那都不是我們現在看到的，幾天內肝腎衰竭完全沒一點機會...

怪的是不是每個個案都很嚴重，有的症狀輕微連就醫都不用。

專家們猜的Bongkrekic acid（米酵菌酸）有一點像，特別是症狀和兇猛的病程如出一徹。

科普小知識

Bongkrekic是一種印尼的傳統食品，由發酵椰子製成，而會產生bongkrekic acid的菌，就常發現在椰子和玉米內，特別是椰子和玉米富含的脂肪酸提供了這些菌生產bongkrekic acid的環境。

所以從歷史上幾次outbreak看來，幾乎都跟椰子、玉米的發酵製品有關。

所以與其恐慌不敢吃粿條，你應該更要怕玉米和椰子製品呀！

也因為它很罕見，大多數case report都在中國和印尼，所以檢測困難，治療沒有guideline，對醫療人員和衛生單位都是挑戰。所以各位就不要在那邊搧風點火要快點驗出來了...

毒物困難的地方就在這裡，不是抽個血放到機器裡就什麼答案都出來了。有很多比我們強很多的人正在尋找真相，靜待結果吧！粿條還是可以吃的啦！

◎本文內容已獲 安東尼蘇的救命救急暗黑閒話 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

中毒 寶林茶室 玉米 老鼠藥

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