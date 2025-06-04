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3名台灣遊客在日本燧岳失聯 已獲救無生命危險

中央社／ 東京4日綜合外電報導
台灣登山團日本福島爬燧岳時發生意外，3人一度失聯，幸好平安獲救。示意圖／ingimage
台灣登山團日本福島爬燧岳時發生意外，3人一度失聯，幸好平安獲救。示意圖／ingimage

3名台灣登山客昨天在福島縣檜枝岐村的燧岳失聯，所幸今天上午已被尋獲且無生命危險，當地警消出動直升機救援。

TVU福島電視台（TUF）報導，當地警方表示，燧岳的山屋員工昨天報警稱，10名台灣團體登山客昨天進入燧岳，其中1女2男於晚間8時20分左右失蹤。

這群團體遊客原本打算散步，著輕裝於昨天上午從山屋出發，不過中途打消爬山念頭，折返山屋。

中途1名70多歲女性身體不適，她在其他2名男性成員的陪伴下留在現場，然而這3人後來失聯。

當地警消今天上午6時起展開搜索，並發現3人，他們仍處於可以對話的狀態，沒有生命危險。

燧岳標高2356公尺，目前陽光照射不到的地方仍有殘雪。

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