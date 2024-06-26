富士山火山口發現3名死者 當局籲封山期間勿登山

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本富士山火山口附近被發現看似登山客的3名死者，當局呼籲民眾不要在封山期間登富士山。示意圖／歐新社資料照
日本富士山火山口附近被發現看似登山客的3名死者，當局呼籲民眾不要在封山期間登富士山。示意圖／歐新社資料照

日本靜岡縣警方今天發現3人心肺停止倒臥在富士山火山口附近，並在稍後確認全數死亡，其中1名死者為日前登山失聯的東京都男性。當局呼籲民眾不要在封山期間登富士山。

日本富士新聞網報導，今天在富士山火山口附近被發現看似登山客的3名死者，其中1人就是6月21日前往富士山後失聯的東京都男性。

靜岡電視台也報導，參與調查的相關人士表示，3名死者中的其中1人，就是家住東京都的53歲失聯男性。

由於這名失聯男性攜帶發送所在位置的發射器，靜岡縣警方在搜救這名男性過程中發現另外兩人。

日本放送協會（NHK）報導，警方今天發現看似登山客的3人心肺停止倒臥富士山頂靠靜岡縣側的火山口附近，並在稍後確認全數死亡。

警方表示，家住東京都日野市的53歲男性上班族，6月21日晚間出發前往富士山，原訂隔天就要返家，但在22日上午傳送在山頂附近拍攝的相片給家人後就失聯。

男性上班族的妻子因此在6月23日上午報警，獲報後的警方隨即展開搜救，就在今天上午的搜救過程中發現3人倒臥火山口附近，都是心肺停止狀態。

警方表示，3人看似登山客，在不同的地方被發現，並在之後確認全數罹難。

警方正在現場進行遺體運送，接下來將在確認死者身分同時調查死因。

另外，富士山靠山梨縣側的8合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）附近，今天上午也發現一名登山客倒臥在地，在意識不清的狀態下被送醫治療。

警方表示，由於富士山仍未開山，呼籲登山客自我約束避免登山。山梨縣富士吉田市政府的富士山課表示，無法在開山前的冬季封山期間確保登山步道安全，希望大家不要在這段期間登山。

每年7月到9月是富士山開山時期，今年山梨縣側的開山日是7月1日，靜岡縣側的開山日是7月10日。

延伸閱讀

富士山火山口3人無呼吸心跳 日警研判疑為登山客

拍富士山亂象多 羅森便利店籲旅行社勿安排打卡

秀姑巒山積雪帶人輕裝上攻害命 領隊虎哥要賠家屬255.9萬確定

抄捷徑當心墜崖！山友曝玉山主峰是入門百岳 「之字形」最後1哩路危機四伏

相關新聞

沉澱千年的典雅氣息！走向朝聖「阿爾蘇阿 Arzúa」 日行20公里都不倦

天未亮出發了。走在還在沉睡的大地中，吹著微微的涼風向前行，心中無比的舒暢 迎接清晨的第一縷陽光 走在這沒甚汙染的土地上，呼吸著沉澱千年的典雅氣息，就連路旁的一花一草

前進朝聖之路！最後100公里的起點「薩里亞 Sarria」 最接地氣的一次旅行

預訂了國鐵Renfe至薩里亞Sarria下午車次。利用早上時光搭地鐵前往德波神殿。有了昨天的經驗，這次雖不同路線，倒也輕而易舉。搭#3，10-Plaza de España，地鐵出口為西班牙廣場。

朝聖世界盡頭！天涯海角的端點「Fisterra -Muxía」 海浪拍打沿岸美如畫

西班牙清晨8、9點天才亮，很幸運，在Fisterra 看到了日落與日出。就在所住庇護所旁的碼頭，眼看着東方迸射出金光，紅日出海，霞光萬斛～ 清晨Fisterra的碼頭有一抹寧靜，藍天

很有新鮮感！驚奇的自然山徑「京都大縱走」 一周步道太值得走了

=交通= 去程：京都車站搭往大原戸寺公車站牌 回程：市原駅前公車站牌搭到地下鐵國際會館轉搭回京都車站 =行經景點= 戸寺公車站牌-江文峠-藥王坂-地藏寺-鞍馬寺-鞍馬車站-貴船口-二ノ瀬駅前-

東亞最高峰攻略！ 馬來西亞「神山 Mt. Kinabalu」海外健行 謝謝山神賜予我完登神山

難度：️️距離：神山 9km (單程）高度：神山 4095m 天數：2天目錄1. 簡介2. 行程記錄 3. 小小知識4. 山屋介紹5. 詳細路線紀錄［簡介］神山，是台灣人最熟悉的字，而當地人稱之為京

舊地重遊！日本福島縣五色沼自然探勝路、磐鏡園プロムナード及会津若松健行之旅

一早五點半起床，先到飯店的露天風呂邊泡湯邊看著桧原湖美景，吃完早餐後再從飯店徒步到五色沼自然探勝路西口開始健行 五色沼是毘沙門沼、赤沼、midoro沼、龍沼、弁天沼、琉璃沼、青沼及柳沼等眾多湖泊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。