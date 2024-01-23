舊地重遊！日本福島縣五色沼自然探勝路、磐鏡園プロムナード及会津若松健行之旅

一早五點半起床，先到飯店的露天風呂邊泡湯邊看著桧原湖美景，吃完早餐後再從飯店徒步到五色沼自然探勝路西口開始健行

五色沼是毘沙門沼、赤沼、midoro沼、龍沼、弁天沼、琉璃沼、青沼及柳沼等眾多湖泊的總稱，她是磐梯山火山爆發後形成的湖沼群，因為沼水色澤會隨著季節、天氣、觀看角度而有所不同，因而得名「五色沼」，這裡十多年前也曾帶小孩來走過，算是舊地重遊了

五色沼自然探勝路西口的右側為母沼，一早池面漂浮著一層薄霧

母沼四周皆是濃郁的森林，此時在紅葉的襯托下顯得更美

左側則是柳沼，清晨平靜的湖面能欣賞到最美的倒影

平緩好走的五色沼自然探勝路

接著來到青沼

青沼的湖色有著神祕般的藍綠色

青沼過後則是瑠璃沼 (るり沼)

瑠璃沼旁有展望台，可觀賞以磐梯山為背景的藍色沼澤

之後來到弁天沼

弁天沼的湖面廣闊，倒影也美

續往前行，清早的人潮不多，而且大多數的人其實都只去東口旁的毘沙門沼 (若跟團的話也是)

接著經過龍沼

深泥沼 (midoro沼)

赤沼

來到五色沼自然探勝路中最後的毘沙門沼

從高處俯瞰毘沙門沼

毘沙門沼是五色沼裡最大的湖沼

這裡也可欣賞到磐梯山

毘沙門沼湖畔的紅葉，可惜已過了全盛期

這次來發現五色沼自然探勝路東口處還有個磐鏡園プロムナード，由於離搭乘的巴士還有些時間，便順道造訪

磐鏡園プロムナード的步道長約550公尺，中途有磐梯山展望台及吾妻連峰展望台

毘沙門沼

吾妻連峰

依稀可見小野川湖

磐梯山展望台

吾妻連峰展望台

之後來到五色沼入口巴士站搭会津バス回住宿的裏磐梯レイクリゾート，再搭飯店的接駁車到猪苗代駅

從接駁車上看磐梯山

經過亀ケ城公園

回到猪苗代駅後，從這搭ＪＲ磐越西線前往会津若松

從火車上看磐梯山

到了会津若松後，先到今晚住宿的東橫INN 會津若松站前放行李

再去会津バス若松駅前案内所買まちなか周遊バス1日卷，此為バス路線圖

先搭巴士前往飯盛山

來到飯盛山下，這裡有著1868 年戊辰戰爭中19 位白虎隊少年集體自殺的悲壯事績

旁有白虎隊紀念館

由於時間有限加上這幾天走的腿有點酸，便花錢搭電扶梯上山 (憑まちなか周遊バス1日卷有優惠)

飯盛山這裡的楓葉還未全部轉紅

爬上ローマ市寄贈の碑

往右行可來到白虎隊自刃の地

從白虎隊自刃の地俯瞰會津若松，當年白虎隊因參加「戸の口原之戰」戰敗而潰散到此，當時他們堅信被受為「不落之城」的鶴城絕不會陷落而整裝備戰，但當他們看到被西軍以猛烈炮火擊至黑煙四起的鶴城時，以為會津城已城破戰敗，19名少年便在此山丘切腹自盡

ローマ市寄贈の碑左側便是白虎隊士十九士の墓

飯盛山紅葉

山上有一座白虎隊遠望鶴城的石像

飯盛山宇賀神堂

会津さざえ堂 (円通三匝堂)

会津さざえ堂是日本唯一六角三層木造的佛堂

会津さざえ堂旁的楓紅

戸ノ口堰洞穴，這條水道穿過東山將豬苗代湖水系引入會津市，當年白虎隊也曾利用此水道撤退到飯盛山

飯盛山厳島神社本殿

飯盛山楓紅

白虎隊雕像離開飯盛山後，接著再搭まちなか周遊バス在会津若松商工会議所前下車，再徒步前往御薬園

御薬園入口，憑まちなか周遊バス一日卷也有割引

御藥園的歷史最早可以追溯自 600 年前的室町時代，當時為會津守護職的葦名盛久因地下湧出的靈泉而在此建立別墅，之後經會津松平藩的第一代藩主保科正之之手改建為大名庭園

很典型的日式庭園，深秋時分搭配著紅葉景色十分優美最後再搭まちなか周遊バス到鶴ヶ城公園

雄偉的城牆與護城河

鶴ヶ城案內圖

鶴ヶ城建於 14 世紀，但毀於 1868 年的「戊辰戰爭」中，如今的城堡是在 1965 年以水泥重建，公園裡滿是櫻花樹，感覺這裡櫻花季一定更美

爬上城牆欣賞夕陽美景

從城牆上觀鶴ヶ城

銀杏與楓紅

夜晚天守閣會打上紫色燈光

晚餐在来夢会津若松駅前店吃著名的喜多方拉麵明天將利用一整天的時間走訪JR只見線鐵道秘境，晚上再搭車回東京。