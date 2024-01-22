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漫步在雲端！完登東南亞最高峰「神山」 令人驚艷的三明治行程

健行筆記／ 健行筆記Straybirds

馬來西亞神山京那巴魯山又稱神山，位於馬來西亞北婆羅洲沙巴的京那巴魯國家公園，是婆羅洲最高峰，也是馬來西亞聯邦境內最高峰，高度為海拔4,095.2公尺

關於京那巴魯山的名字由來有許多版本，最常見的傳說便是關於「中國寡婦」的故事，「Kina」是中國的別稱「Cina」在卡達山語之變音，「balu」則是「寡婦」之意。相傳在古時候，兩位在中國外海打漁的漁夫，不慎遇到颱風而漂流至沙巴，之後就在當地落地生根、並娶了當地的土著為妻生子，因兄弟倆都很思念故鄉，便協議由哥哥先返回故鄉探親、之後再帶一家回中國。怎知哥哥卻一去不回，大嫂便每日都站在山上翹首盼望著南中國海，希望並期待能看到丈夫的回來，風雨不變，直到婦人老死，她的舉動感動了山神，於是山神將她的遺體化為山峰之岩，讓她可以永遠面朝南中國海等待丈夫。後人為了紀念這偉大的愛情故事，便把此山命名為「中國寡婦山」。

傳說聖約翰峰上的人臉形岩壁便是她的臉孔。根據另一說法，京那巴魯山之名來自「Aki Nabalu」，「Aki」在當地原住民卡達山－杜順人的語言中是「祖先」的意思，而Nabalu是「山」的意思，Aki Nabalu就是祖靈所在的山(靈魂棲息地)

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▲St. Johns Peak (4091m) 因其一面酷似金剛的臉，因此又有King Kong Peak的暱稱

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▲South Peak (3922m)

完登東亞三山岳界所稱「一神二玉三富士」，分別為馬來西亞沙巴的神山、臺灣玉山及日本富士山。其中Low’s Peak (羅氏峰)海拔4095m，為東南亞第一高峰，也因此許多山友在挑戰玉山之後，接著會就近到日本攀登富士山，最後再挑戰神山羅氏峰。本魯於102年首次攀登玉山主峰，並嚐試

舊路上玉山，其後106年首次海外攀登日本富士山富士宮路線，113年元旦終於完成東亞三山最後一塊拼圖。

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▲玉山主峰(H:3952m)

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▲富士山(H:3776m)

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▲京那巴魯山(H:4095m)

超級比一比

東亞三山各有各的特色，玉山的特色在於隨高度變化而有所不同的林相和生態，及日出、雲海、白木林、大峭壁等景觀，登頂時若天氣朗還能一覽中央山脈群峰壯闊的山色。而富士山因為火山石灰岩地質，地貌與周遭景色較單一，與神山同列「世界遺產」，除被視為重要的靈性場域，是修驗者（山嶽崇拜苦修信仰-驗道的修行者）接受訓練的地方外，更以江戶時代 (1603-1867)木板畫文化藝術及火山噴發的形成的湖泊洞穴地形著稱。神山則以自然生態聞名，除了沿途植物林相一路攀升變化，可觀賞東南亞特有的動植物之外，最令人感動的是登頂時整片花岡岩山體，如雪花般純淨閃亮，無論襯著天空的藍、或雲海的白，都彷若仙境，無愧「神山」之名。

  • 高度排序(高>低)

    馬來西亞神山(4095.2M)>台灣玉山(3952M)>日本富士山(3776公尺)

  • 難易程度(難>易)馬來西亞神山(4095.2M)>日本富士山(3776公尺)>台灣玉山(3952M)

  • 可看度(高>低)

    馬來西亞神山(4095.2M)>台灣玉山(3952M)>日本富士山(3776公尺)

  • 知名度(高>低)

    日本富士山(3776公尺)>馬來西亞神山(4095.2M)>台灣玉山(3952M)

  • 年攀登數(高>低)

    日本富士山(3776公尺)>馬來西亞神山(4095.2M)>台灣玉山(3952M)

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▲玉山的雲海及中央山脈群峰

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▲富士山火山石灰地形

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▲神山花崗岩地形及雲海

行程概述

馬來西亞鄰近赤道，沒有冬、夏之分，但是有旱季和雨季之別。神山全年開放，最佳爬神山季節是每年2月至4月、8月至10月的旱季，11月至1月、5月至7月是多雨季節，比較容易遇上暴雨。因為山頂為大片花崗岩，為了防止意外發生，雨勢太大國家公園管理處就會封閉最後一段，無法攻頂（當然也不會退費），我們因為是參加野樵的海外跨年團，沒有注意這個重要資訊，直到行前說明會時才知道是雨季，所以只能每天高掛晴天娃娃，祈禱山神不要下雨，還好領隊人品大爆發，只有第一天到山屋時，下了一點間歇性小雨，隔天登頂直到下山都是好天氣，讓我們能在雨季欣賞到氣勢磅礡的雲海大景。

首日下飛機後入住亞庇巿區飯店，第二天驅車前往京那巴魯國家公園入住渡假村，途中順道參訪水上清真寺，第三日開始正式山行，健行6公里，爬升1400公尺，步程約6時至Laban Rata山屋（3272.7Ｍ），第四日清晨2時起登，健行2.5公里，爬升823公尺，觀賞神山元旦曙光後回到山屋稍做休息，再原路回到國家公園領取證書，隨後驅車亞庇巿區飯店，第五日到沙巴的馬穆迪島(Mamutik Island)浮潛，觀賞五顏六色的熱帶魚，下午至Weston河流域欣賞長鼻猴及螢火蟲，第六日搭早班06:05 亞庇 (AK 1510)客機返回台灣，可以說是一趟收獲滿滿的海外健行。

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▲12/29上午07:00 於桃園國際機場集合，搭乘 09:50 馬亞洲航空(AK 1511) 客機前往亞庇國際機場鳥的視野台灣到馬來西亞⾶⾏時間約3 ⼩時 20 分（我們約在13:20 抵達亞庇國際機場），飛行期間會飛躍菲律賓領土，由飛機眺上望陸地，可看見菲律賓海板塊複雜多樣的地形地貌，及錯綜複雜的河流，令人想起齊伯林看見台灣的電影場景，藉由鳥的視野來俯瞰神州大陸，總是會令人震撼大自然的鬼斧神工。

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▲四周被岳稜圍繞，婉如一個巨大足球場的盆地地形。

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▲飛行進入馬來西亞領空，雲端之上隱約可以看見神山的山體

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▲巨人的腳印風下之鄉沙巴被譽為「風下之鄉」（Land Below The Wind），舊名「北婆羅洲」，位於婆羅洲島北部，是馬來西亞的13個州屬之一，也是馬來西亞境內第二大州，僅次於其西南方的砂拉越。沙巴因處於北半球的颱風地帶以南，不受颱風侵擾，吸引那些到蘇祿群島經商的回教商人停駐以避颱風；而在阿拉伯語，「風下之鄉」被稱為Zir-e Bad，發音接近「Sabah」

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▲馬航的機上餐太陽春，一下飛機野樵楊大招待來喝沙巴有名的下午茶。

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▲第一天晚上體驗亞庇的傳統巿集

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▲亞庇啤酒bar水上清真寺

翌日前往京那巴魯國家公園途中，先順道參訪沙巴亞庇市立回教清真寺（ Masjid Tengku Tengah Zaharah）， 由於建在里卡斯灣（Likas Bay）的人造湖上，從各個角度看都宛如漂浮在水上，所以素有「水上清真寺」的美譽。這座清真寺融合了現代化以及摩爾人的建築理念，使用了大理石、陶瓷和人造石為建造材料，外牆雪白、藍頂典雅，從外觀賞，實體和水中倒影二合為一，極其莊嚴優雅，為馬來西亞伊斯蘭建築的新標誌。

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▲水上清真寺

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▲入內參觀必需穿上傳統穆斯林服飾開啟登山模式

攀登京那巴魯山，需由京那巴魯國家公園總部 (Kinabalu Park Headquarters) 所在的丁波漢登山口（Timpohon Gate）起登，由亞庇巿區到京那巴魯國家公園（KIANBALU PARK）車程約２時，我們趕在下午２點工作人員下班前抵達，辦理登山註冊手續，並簽署同意書(山友戲稱為生死狀)，然由接駁車接送至Kinabalu Park Resorts國家公園渡假村入住。

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▲京那巴魯國家公園總部

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▲京那巴魯國家公園眺望神山

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▲京那巴魯國家公園總部前觀景台團拍

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▲神山路線簡圖

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▲渡假村小屋前喝咖啡

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▲2023年最後一天踏上Summit Trail ，於丁波漢登山口（Timpohon Gate）前團拍起登

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▲一開始先一小段下坡，過了鐵橋後就開始一連串陡上。

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▲步道路跡清楚，每隔0.5公里就有距離和海拔的標示牌。

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▲路上遇見一位東馬來的山友，自己一個人來爬神山。

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▲kandis涼亭，每0.5～1公里就出現，到半山山屋總共會經過七個（每個涼亭都有垃圾桶、廁所，都整理得非常乾淨）。

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▲ubah涼亭

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▲lowii涼亭

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▲11:30開始有間歇性小雨，撐傘即可，尚不需穿雨衣。

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▲12:04來到設於4公里處的5號layang layang涼亭，也是最多人逗留的涼亭 ，大多數山友在此用午餐。

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▲12:47抵達新蓋的山屋，還在修建中，尚未完工。

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▲villosa涼亭

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13:50來到5K指標，高度3001m。

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▲最後一座paka 涼亭

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▲一棟新的山屋，尚未啟用。

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▲15:00抵達Panalaban Base Camp (3272.7m)

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▲自助式餐點，吃到飽，不像排雲限量。

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▲我們入住的是上下舖的6人房，床墊、床單、枕頭、棉被、拖鞋、掛勾，一應俱全。

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▲走道盡頭有廁所及淋浴間，不過沒有熱水，只能擦澡。

站上東亞之巔為了要迎接2024年元旦的曙光，我們1點起床，簡單吃了Laban Rata的自助早早餐後，2點載上頭燈摸黑起登，從山屋到Low's Peak，共有2.5K的路程，需要爬升800公尺，這段路在前半段上到花崗岩稜線上前，幾乎都是用木頭架高做成的台階，台階落差有點大，且濕滑，全程可以扶著欄杆即可，不太需要登山杖。拉繩上到了稜線上後，開始出現大面積的花崗岩斜坡，需要拉繩才能上去。

在3000公尺以上拉繩極耗體力，所幸花崗岩的摩擦力夠大，用少少的的力氣拉繩就能踩穩。接著會來到建議5：30前要通過的7K附近的檢查哨，這邊進出都需要出示入園證讓工作人員登記。檢查哨之後的路段是無止盡的30度花崗岩長上坡，由於摩擦力夠大，不需要費力拉繩就能一步一步的朝山頂前進。

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▲回望後方長長的人龍，真是壯觀。

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▲6:00登頂Low's Peak（羅氏峰）

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▲St. Johns Peak (聖約翰峰，4091m) 因其一面酷似金剛的臉，因此又有King Kong Peak的暱稱。

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▲神山南峰（South Peak）

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▲漫步在雲端，氣勢磅礡的雲海

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▲7:45回到Sayat-Sayat檢查哨 (7k，3668m) 

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▲原來早上是這樣陡上的

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▲觀景台與山導合影

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▲俯瞰半山山屋

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▲居然也有雙扇蕨（新北巿府應該來締結姐妹步道）

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▲14:45返回登山口，結束登山行程b6e84fba20d86e832d54881abffe1902.jpg▲官方核發的登頂證書

沙巴跳島馬來西亞沙巴因旅遊費用低廉、海景優美，為國人東南亞旅遊熱門搜尋地，其跳島旅行為沙巴旅遊的重點，野樵旅行社入境隨俗的安排了東姑阿都拉曼公園（Tunku Abdul Rahman）馬穆迪島跳島，讓團圓在二天的剛性山行後，切換到糜爛的旅遊行程，大伙漫步在乾淨柔軟的沙灘，欣賞海島國家清澈晶瑩的海水，及生態豐富的魚群和珊瑚礁不管是浮潛，海底漫步或是海上拖曳傘，讓人體驗到二種截然不同的感受。

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▲放鬆連日山行緊繃的心情，享用南島特有的渡假風

生態旅威士頓紅樹林(Weston Wetland)位於馬來西亞婆羅洲，是觀賞長鼻猴、螢火蟲的絕佳地點。紅樹林一般生長在高鹽度的沼澤河口地帶，海邊交界處的鹹水間，紅樹林屬於熱帶雨林帶，雨林是一種茂盛的森林類型，進入到森林之中植物層層疊疊，喬木高聳入雲，次冠層植物有小喬木，藤本植物和附生植物，每個角落還有數不清的蕨類，這些植物早在一億九千萬年前就出現在地球上。

獨特的地理環境造就了長鼻猴生存至今的唯一理由。目前長鼻猴已經瀕臨絕種，他們有著下垂的鼻子和巨大的身型，最大的高達25公斤，顏色由橙白灰相間。最後一天下午乘小船沿紅樹林河道，追踪長鼻猴，不是每次都好運氣可以看到多頭長鼻猴的，因為何時覓食及是否在您目光所及的地方出現，全賴長鼻猴家族們的喜好！坐在同一條船，走在同樣的河道，入黑後上演螢火蟲之旅的紅樹林生態濕地，您會驚覺有如進入童話仙景，不僅觀賞到晚霞與火燒雲，還可看到成百隻白鷺紛紛歸來棲息於兩棵樹上之奇觀。閃爍的螢火蟲在您四周漂游，是一場令人難以忘懷的生態演奏表演。

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▲本團運氣很好，今天長鼻猴爆大量。

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▲海岸線上絢麗的日落夕陽

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令人驚艷的三明治行程

本次活動是參加野樵國際旅行社的行程，行前說明時看見行程規劃，對於前二天都在沙巴巿區閒逛，又沒安排其他旅遊景點，覺得CP值不高，但實際走完整趟行程，覺得有二天緩衝時間，讓自己的身心適一下南島熱帶的天氣，也以較悠閒的心情體驗當地的生活及文化，第三、四爬爬完神山之後，第五天安排水上活動及熱雨林的叢林探險，讓整個行程更多元豐富，不再只是單純的登山活動，可以看出來野樵的用心，不過馬來西亞最令人詬病的就是地無三里平的公路，行程中如果拉車超過2個小時就會非常不適，所以在選擇景點時，宜盡量避免，但瑕不掩瑜，這種三明治的行程安排，還是令人十分激賞。最後以斗音這條火紅的歌曲~向雲端為這趟山行做個總結。

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國家公園 馬來西亞 沙巴

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