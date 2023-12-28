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勇闖火山！日本百名山「韓國岳」置身精靈世界 「大浪池」宛如飄浮空中的法國麵包濃湯

健行筆記／ 健行筆記阿米

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霧島山，是日本九州南部鹿兒島縣和宮崎縣交界處一系列火山的統稱，屬霧島屋久國立公園；也稱霧島連山、霧島連峰、霧島火山群。火山群中的新燃岳在2018年4月5日噴發，目前硫黃山週邊仍有噴火警戒。霧島山就像陽明山或阿里山一樣，山群中沒有一座名為霧島山的山。霧島山群加上大大小小的湖沼，建構成高千穗河原、蝦野高原、霧島溫泉鄉等觀光地。

山群中最高峰是韓國岳（H1700m），第二高峰高千穗峰（H1574m)，傳說是日本天照大神的孫子邇邇藝命降臨的地方。韓國岳是霧島錦江灣國家公園內最高的山峰，火山臼的直徑900公尺、深300公尺，山頂可眺望雄大的霧島連峰、高千穗山峰；天氣好時更可眺望到櫻島以至於遠方的韓國，因此被命名為韓國岳。登山步道有蝦野高原及大浪池登山口可選擇，約爬升5、600公尺即可登頂。

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⬆️ えびの高原（蝦野高原）駐車場眺望韓國岳（右）、左方有噴煙的是硫磺山

和阿蘇五岳一樣，前幾年有噴火警戒無法進入的韓國岳，這次終於有機會安排行程了。原本的計劃是從蝦野高原入山，經過硫黃山之後續行至韓國岳再原路折返（綠色路線）。結果在入山前一天到蝦野高原確認停車地點及登山口時，驚見最近的公告：硫黃山有噴火二級警戒，火山口週邊1公里不得接近，登山客若要攀登韓國岳，必須從大浪池登山口進入。登山口及遊步道的入口全部拉起封鎖線，顯然真的不能由此進入，所以我們更改路線：從大浪池登山口出發⋯沿著大浪池東線巡鉢半圈⋯繼續爬升登頂韓國岳⋯原路折返至大浪池西線巡鉢半圈⋯返回大浪池登山口（紅色路線）。

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⬆️ 大浪池登山口距離蝦野高原停車場大約4公里，路邊停車空間有限。

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開始的石造階梯，每一階段抬腳高度剛剛好，真是好走。這幾天冷空氣籠罩，氣溫只有5度，樹林中照不到陽光，手指、鼻子都凍得紅咚咚⋯步道設計太完美，不到一小時就輕鬆抵達大浪池。大浪池火口湖（H1411m)是日本最高的火口湖，火山口周長約1.9 公里，巡鉢約需 90 分鐘。本以為等高線看起來平緩，結果是上上下下的稜線路，想想也是，爆炸噴發的火山口形狀不會是完整平緩的，路況也就不如想像中的美好。但大浪池形狀完整，藍天、枯枝、池水、配上新燃岳的噴煙、韓國岳的寬闊，倒也有置身於精靈世界的美感。

巡鉢半圈，到了避難小屋後開始第二段爬升，約爬升400公尺即可登頂。進入樹林的山徑，有國家公園貼心製作的木造階梯，坡度雖然比前半段陡了許多，但踏著階梯穩穩向上，困難度大減。登頂前最後300公尺，木造階梯結束，直接在大小混雜的火山砂礫上找踏點前進。風大到令人站不穩，火山噴煙夾雜著濃濃的硫黃味也嗆得不太舒服；喘口氣回頭望，鉢狀完美又裝滿水的大浪池好特別，乍看之下還以爲是個飄浮在空中的法國麵包濃湯！

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⬆️ 大浪池火山口旁的休憩所

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⬆️ 一路爬升到休憩所之後，人工步道結束，開始原始山徑

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⬆️ 巡鉢開始，後方是大浪池和韓國岳

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⬆️ 巡鉢也是走在幽靜樹林裡

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註：- 位於三叉山東南側的嘉明湖（H3310m），湖面直徑120公尺，寬約80公尺，面積約1.9公頃，湖水深度約6公尺，有「月亮的鏡子」、「天使的眼淚」之美稱，是台灣第二高的高山湖泊。- 位於霧島連山的大浪池（H1412 m），池面直徑630公尺、周長1.9公里、池水深度約11公尺，是日本第一高的火口湖。

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⬆️ 第二高峰高千穗峰（H1574m)，傳說是日本天照大神的孫子邇邇藝命降臨的地方。

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⬆️ 巡鉢到了避難小屋之後開始第二段爬升

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⬆️ 由山友們自主維持的避難小屋，極乾淨

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⬆️ 第二段爬升開始，在樹林中有國家公園製作的木造階梯

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⬆️ 隨著坡度漸陡，木造階梯的跨階也變大

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⬆️ 突破森林界線，回望大浪池

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⬆️ 這樣的大浪池，乍看之下還以爲是個飄浮在空中的法國麵包濃湯！

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⬆️ 登頂前的最後，是大小火山礫石錯亂的山徑，自由踩點，順著山頂的方向前進即可

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⬆️ 韓國岳山頂回望大浪池

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⬆️ 這是韓國岳的火山口，比大浪池火山口更大，中間已乾涸無池水

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⬆️ 韓國岳山頂眺望蝦野高原，左方為不動池火口湖

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⬆️ 韓國岳頂上眺望高千穗峰，右方有冒煙的火山口是前幾年有噴火警戒的新燃岳

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⬆️ 過了中午雲開霧散，順著大浪池的方向，視野向前延伸，可眺望到櫻島火山

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⬆️ 怎麼看、怎麼美的大浪池

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⬆️ 櫻島火山在這裡

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⬆️ 韓國岳巨大的火山口（日本山友站在火山口上拍照，對比之下，如此渺小）

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下山回到避難小屋，看到往蝦野高原的分岔路口，地圖上的等高線比原路回到大浪池登山口更寬大平緩，可避開硫磺岳的噴火警戒區，也省去在大浪池火山口巡鉢的上上下下，只需漫步在優雅的林間小徑⋯便決定再度改變路線。2.3公里的山徑在樹林中穿梭，密林錯綜複雜容易走錯。常有山友踩踏的路，走起來比較紮實；若踩到太鬆軟的山徑，就要警覺是否走錯路。

除了路感之外，沿途樹上都綁著桃紅色的布條；布條上沒有各家登山社的廣告，顏色統一、距離一致，很容易跟隨。愜意的林中漫步，需要付出的代價是多踢三公里的県道馬路回到大浪池登山口駐車場。硬底鞋踢馬路既無聊又難走，無意間瞥見一對老夫妻停車在路邊泡茶吃點心。只是簡單微笑、打招呼⋯老夫妻一臉憐愛看著我，順手拿起蜜柑送給我，還直說「辛苦了」⋯（囧rz）我看起來真的如此狼狽嗎？

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⬆️ 下山後的溫泉時光，陪伴我的是錦江灣、櫻島火山、開聞岳（左方的小尖尖）

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⬆️ 下山後的法式餐點精緻又美麗⋯ 但吃不飽啊⋯ 還是去Lawson 買飯糰好了?

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2023年8月14日08:45大浪池登山口（H1119m）09:30大浪池環湖分岐10:40 大浪池避難小屋（H1330m)（木造階段）11:35 最後300公尺（火山礫石）12:00 韓國岳（H1770m)13:04 大浪池避難小屋（H1330m)13:13 えびの高原分歧（H1323m)14:08 県道1號つつじヶ丘（H1175m）15:00 回到大浪池登山口（H1119m）

登山 國家公園 步道

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