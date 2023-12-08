雄大的感動！ 日本百名山「阿蘇五岳」 深秋芒草海壯闊到無法言喻

⬆️ 宮崎県·祖母山頂上眺望阿蘇五岳阿蘇山，並不是單指一座山，而是位於阿蘇火山臼地形中心區域的火山群的總稱；火山群週邊被稱為「阿蘇地區」，此地的外輪山為世界上少見可完整見到的破火山口（火山臼）地型，東西約18公里寬，南北約25公里寬，有將近五萬的人口居住於此火山臼地形中。現在整個火山區域已被列入「阿蘇九重國立公園」的範圍。阿蘇火山主要由阿蘇五岳構成：根子岳（H1408m）、高岳（H1592 m）、中岳（H1506 m）、烏帽子岳（H1337 m）、杵島岳（H1207 m）。高岳為五岳中最高峰，中岳至今仍有頻繁火山活動，是一座活火山。遊客可以順著步道健行至杵島岳、烏帽子岳，可以在草原上騎馬，可以在高處眺望火山口噴煙，也可以純粹放空⋯深秋的芒草海更是壯闊到無法言喻。

⬆️ 国道57号沿路上道の駅阿蘇駐車場，眺望阿蘇高岳

⬆️ 道の駅阿蘇內的「台日友好」商品區幾年前來九州遊玩，適逢阿蘇山噴火警戒封閉，只能開車到草千里附近晃晃；今年沒有噴火警戒，把握機會上山。下榻的飯店在仙酔峽登山口附近，所以選擇仙酔峽O型路線。火山地形的沿途沒什麼大樹，沒有紅葉可看，但出現了大片隨風搖曳的芒草，這意想不到的舞動，讓精神瞬間振奮起來！登山口開始是人造石階，順順走調整呼吸，路徑寬闊又平緩，陪伴我們的除了搖曳的芒草，還有一根根被火山噴發損壞殘破的廢棄纜車粗柱。接近中岳的火山口，陸續出現許多避難壕，行進中的遊客，如突遇火山爆發，可以暫時躲避壕中，避免被滾燙的岩漿或火山灰燼灼傷。這一顆一顆的圓形、方形避難壕，乍看之下像極了陽明山的碉堡。

⬆️ 登山當天，直接在登山口填寫入山申請

⬆️ 登山口開始，便是大片的芒草與被火山噴發毁壞的廢棄纜車粗柱

⬆️ 步道沿途回望九重連峰

⬆️ 步道沿途的避難壕

⬆️ 小小的我、廢棄纜車柱、九重連峰人造道路的盡頭是火口東展望所，眼界大開闊，好大的火山口，濃濃的火山噴煙不間斷的一直往上竄升，這噴煙的規模比小油坑壯大百倍；即便把手機廣角拉到最大，也無法把火山口完整納入，非常驚人。站在觀景台嘆為觀止之餘，頭頂上有直升機一架架來來回回不間斷在火山口上盤旋，本以為日本官方利用直升機來觀測噴煙狀況以便警戒，後來想想應該是觀光直升機。旅客可以搭乘直升機盤旋在火山口上方近距離觀察火山口，比站在觀景台看到的視野更開闊。東展望所開始，沿著稜線一路攀爬可直上中岳，再繼續前行可抵達阿蘇連峰的最高峰高岳。這段路沒有官方人造步道，山徑皆是大小錯亂的火山礫石，雖然比人造步道窄小許多，但清晰可見，只要小心踩點，避免礫石踩滑，大約兩小時內即可登頂。

⬆️ 越接近火口東展望所，避難壕呈現方形的

⬆️ 站上火口東展望所，就可以看到仍然持續噴煙、超級寬廣的火山口

⬆️ 火山口的後方是烏帽子岳

⬆️ 廣角拉到最大，很難將整個火山口納入

⬆️ 火山口周邊，如荒漠星球一般

⬆️ 從火口東展望所開始往中岳前進，便是原始山徑，路徑清晰

⬆️ 山徑皆是大小錯亂的火山礫石

⬆️ 火山口附近，時不時有觀光直升機或小飛機盤旋其上

⬆️ 中岳頂上回望火山口；正前方是烏帽子越，右方是杵島岳

⬆️ 中岳頂上繼續沿著稜線前進，可抵達高岳

⬆️ 高岳山頂有一條稜線叉路，可抵達月見小屋及東峰

⬆️ 高岳山頂回首來時路：前方深咖啡色是中岳、左前方是烏帽子岳、右前方是杵島岳

⬆️ 強風中只有五度的山頂，好冷喔⋯稜線強風狂吹，簡單拍了登頂照就繼續前行；地圖上看起來的下山道等高線蠻密集的，走下去才發覺陡得誇張。一顆顆火山礫石被流下的岩漿凝結，感覺是紮實的路，卻偶爾會有幾顆鬆動的陷阱；凝結後岩漿造成路面崎嶇不平，再加上凸面的顆顆礫石，沒踩好就容易扭傷腳踝。為了保持平衡使用登山杖反而覺得更卡，收了之後手腳併用，用更慢的速度下，才稍微順暢一些。這段路要花兩個多小時才能回到登山口，走到一半想反悔，回頭看看高聳的陡升，也無力再爬回。唯一值得欣慰的是圍繞身旁的芒草如海浪般起伏，一波波像自己推進。火山口的雄大、芒草海的壯闊、眼前九重連峰的寬廣，還是讓辛苦的下山路添加些許甘甜的滋味。⭕️ 若想嘗試仙酔峽路線，走到高岳之後原路折返會比較輕鬆又安全。若想挑戰一下不同的路徑，就可以考慮仙酔峽O型路線。（紅色）

⬆️ （紅）仙酔峽路線、（綠）砂千里路線

⬆️ 箭頭開始，就是瘋狂下山陡

⬆️ 沿途回望杵島岳（左）、往生岳（右）

⬆️ 走起來就是卡、卡、卡⋯

⬆️ 已經一個多小時的痛苦陡下，看到這個「中間點」時，有種哭笑不得的無奈⋯

⬆️ 看到上山時走的官方步道，再看看現在腳下這堆石頭，早知道沿路來回就好了⋯

⬆️ 回頭望，真的不想再爬回去⋯

⬆️ 草千里大草原上眺望烏帽子岳

⬆️ 草千里大草原上眺望中岳火山口，後方是阿蘇高岳

草千里大草原上眺望杵島岳

⬆️ 草千里大草原上眺望中岳火山口

⬆️ 夕陽餘暉中的往生岳

⬆️ 夕陽餘暉中的杵島岳

⬆️ 夕陽餘暉中的米塚

⬆️ 夕陽餘暉中的九重連峰

登上中岳與高岳後，隔日來到草千里旅遊。草千里之濱（H1140m）是一片綠草如茵的大草原，位於阿蘇五岳之一的烏帽子岳北麓。乍看之下如此天然的草原，其實是每年利用燒荒活動來維持的，草千里之濱可說是人類與大自然攜手合作的成果。草千里之濱，是距今3萬年前形成的雙層火山口遺跡。直徑約有1公里的大草原上，有兩處雨水積累而成的池塘。綿綿的大草原，南北有烏帽子岳、杵島岳各據一方相互對望、向東是熱情到不斷噴煙的中岳火山口⋯草原上有馬群悠閒自在地吃草，遊客可以順著步道健行至杵島岳、烏帽子岳，可以在草原上騎馬，可以在高處眺望火山口噴煙，也可以純粹放空⋯深秋的芒草海更是壯闊到無法言喻。

⬆️ 深秋的草千里大草原，有種秋風瑟瑟且孤寂的美感

⬆️ 夕陽餘暉中的根子岳

⬆️ 芒草與根子岳

阿蘇五岳中，最有特色的就是根子岳了。比起其他幾座輪廓相對平緩的五岳，根子岳頂上一根一根刺刺的造型非常顯眼。傳說根子岳是五岳中最矮小的一座，雖然他總是努力伸懶腰，但一點變高的跡象也沒有。為了面子，根子岳拜託住在萩丘附近的鬼幫忙它在一夜之間長高。這些鬼們認為：「本鬼的力量強大，達成根子岳的心願輕而易舉，達成任務是本鬼的榮譽，不容被踐踏」，便在月黑風高的夜晚，合力搬運小石頭和大岩石將根子岳的頭堆高。在鬼們的努力下，隔天清晨，根子岳就長得比哥哥們還高了。迅速長高的根子岳得意忘形，用挑釁的語氣對哥哥們說：「怎麼樣，現在我是最高的了⋯」順勢聳聳肩，覺得自己最了不起。這樣的言論，正巧被父親健磐龍命聽到，生氣地說：「近來根子岳不聽我的話，有時候甚至會違抗⋯這傲慢的性格必須盡快改正，絕對不允許瞧不起哥哥們，聽明白了嗎？」父親一邊大聲斥責，一邊用竹掃帚敲打著根子岳的頭。不斷被打頭的根子岳，就這樣被父親的掃帚打成了鋸齒狀⋯（ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄）根子岳，你爸好兇⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯每每望向根子岳，總會想起這滑稽爆笑的故事。我想根子岳若還有機會再度長高，想向哥哥們示威，應該會先把家裡的掃帚藏起來吧！

2023年11月9日09:00 仙酔峽登山口駐車場10:04 迂迴ルート分岐10:15ロープウェイ遺跡10:32 火山口東展望點11:20 中岳（H1506m)11:40 月見小屋分岐11:50高岳(H1592m)12:10 下山分岐14:40 仙酔峽登山口駐車場⋯⋯⋯⋯⋯⋯

➡️ 阿蘇登山步道及交通參考：https://aso-visitorcenter.com/climbing-information/

➡️ 阿蘇山觀光直升機：https://jetheliservice.com/