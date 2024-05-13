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沉澱千年的典雅氣息！走向朝聖「阿爾蘇阿 Arzúa」 日行20公里都不倦

健行筆記／ 健行筆記Elin Lin

天未亮出發了。走在還在沉睡的大地中，吹著微微的涼風向前行，心中無比的舒暢

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迎接清晨的第一縷陽光

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走在這沒甚汙染的土地上，呼吸著沉澱千年的典雅氣息，就連路旁的一花一草一木彷彿都有許多故事，等待旅人探訪。

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早餐或午餐，通常都在這樣的路邊餐廳悠閒度過，這應該是這條路線最讓人懷念的部分。

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在蔚藍天空下，白雲隨風飄盪，微風輕拂著遼闊的平原與高原，縱然日行20公里也不厭倦

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趟過幾條小溪流，穿過二個中世紀村莊，抵達Arzúa小鎮

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本預定在熱鬧的阿爾蘇阿Arzúa停歇，突一念頭，決定參觀完Arzúa兩座古老教堂-聖瑪麗亞教堂和馬格達萊納教堂後；想早點到達聖地亞哥，續往前走

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穿過田野，穿過村莊，有點累了，透過google尋找附近的庇護所。於朝聖之路34.1K指標處左轉，約行800公尺處，我們入住這家農莊型庇護所：Albergue Pensión Camiño das Ocas

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位於高速公路旁不遠處高地，四周環境極優，也因較偏離朝聖之路，當天除了我們5人外就僅一對夫妻入住

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一塵不染的住處，14歐/1人，我們就擁有了一方天地

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莊園裡還種滿各種果樹：蘋果、有著可愛葫蘆外型的香梨、奇異果、李子、桃子…。特別的是：莊園主人允許我們任意採摘，在這兒我們度過了一個極舒適、美好的農家生活。

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公路 早餐

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