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保暖先做好！日本「藏王御釜」健走賞美景 徒上風景豐富更別緻

健行筆記／ 健行筆記林炯宇

2023.10.18 藏王御釜健走一早在JR山形站東口的1番巴士站牌，搭乘首班06:50前往蔵王温泉バスターミナル的巴士。山形站前1番 06：50→07：26 蔵王温泉バスターミナル，車資1000日圓。在終點站蔵王温泉バスターミナル下車後，順著溫泉街走約900公尺可到藏王山麓站，途中會先經過另一個纜車站，但不是今天要搭乘的纜車。

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這天地藏山頂站只有2.5度的氣溫，對這趟日本行錯估天氣，帶錯保暖衣物的我來說是個不小的負擔，尤其我在這趟藏王健行前一天才感冒...

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等候纜車08:30開始營業後買票進站候車，可以依自己行程需求來選購車票，如要搭乘來回選購往復乘車券較優惠，由於我們的行程是上山後會一路健行到藏王御釜，因此買的是片道(單程)車票。

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纜車分成2段，第一段藏王山麓～樹冰高原是可搭乘約50人左右的纜車，第二段樹冰高原～藏王山頂是類似我們貓纜形式的纜車。

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一路乘著纜車上山，隨著高度的增加，景色變化也越來越豐富漂亮。

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出藏王山頂站外有開運鐘，見幾位日本登山客都有去拉也就跟著去拉了一下開運鐘。

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距開運鐘不遠處就是有名的藏王地藏，祈求今日的健行一切順利。

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順著車站外右側的步道，開始了今日的藏王御釜約4公里的健行。這次因為身體狀況沒有很好，沒有注意到距離車站更近的地方有另一條可到地藏岳的步道，而是走藏王地藏旁的步道，錯過了地藏岳...

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雖然一開始的霧氣略重，能見度不是太理想，但步道相當完善好走，走著走著霧氣也慢慢散去，只是山上的風真的很大很冷，保暖真的要做確實。

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這時左前方已經快要可以看到御釜了。

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從不同的角度看御釜，由於我們選擇的走單程到御釜後，搭藏王刈田山頂每日一班(13:00發車)的巴士回山形，因此有許多時間可以在御釜週邊欣賞美景，只是山上風真的比預期的大跟冷(保暖的衣物沒帶足，因此窩在餐廳取暖的時間較長)，雖然一直都有陽光，但沒有足夠的保暖衣物還是會受不了的。

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雖然過程中因為身體狀況不佳，錯過了2座山頭，到了御釜後又沒有足夠的保暖衣物，沒能更走近御釜周邊看看，但有了這次經驗，下次有機會再前往時更能做好準備，好好地漫遊藏王地區。

纜車 步道 登山

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