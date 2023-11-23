漫步在雪白天際！日本百名山「鳯凰三山」 奇幻如異世界的群山嘉年華

⬆️ 南御室小屋前，有大片的花草植栽

清晨，南御室小屋出發，進入樹林陡坡，爬升1小時左右接上稜線。小屋工作人員在出發貼心提醒：颱風外圍環流影響，本來是A級陽光普照的天氣，將會出現比較多水氣干擾。果不其然，出稜線的第一個展望點就是大白牆；領隊大人只好請我們自己想像：這裡有白根三山（北岳、間ノ岳、農鳥岳）。

沒景可看，只好找些花花草草來讚嘆不已，陣陣強風吹在毫無生氣的隊伍間隙，現在唯一能做的，好像只有悶著頭向前走。饅頭人傳了簡訊問我天氣如何？我回答：都是白牆。他反而很有信心地告訴我：等一下太陽就出來了。（ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄） 此情此景，哪來的信心？

⬆️ 鳯凰三山是花的百名山，夏季百花盛開；在稜線上除了大白牆，還有花可以看，是很幸福的事

哪知，神奇的信心簡訊傳來沒多久，太陽光突然從厚雲間射出；又狂風、又吹雲、又暖陽、又迷霧在混沌的空間中重整各自地盤。還來不及理解狀況為何，抬頭就看到北岳腰間的觀音圈打開面紗；正當大家驚呼連連，紛紛拿起相機，觀音圈又瞬間消失。時而顯現、時而消失，好似在玩捉迷藏，無法捉摸、無法掌握。

神奇的觀音圈現蹤之後，瀰漫又遲滯的雲霧大變身。風奮力吹，帶動厚雲的氣流變成雲瀑，壓低身段只為展現富士山的美麗身影；以赤岳為首的甲州八岳廻旋在滿滿乾冰的舞池中翩翩起舞；白根三山在北岳的帶領下華麗登台；奇幻如異世界的甲斐駒ヶ岳怎能缺席難得的群山嘉年華，拉著地藏岳一起帥氣親臨⋯

⬆️ 雲霧散開的瞬間，富士山先登場

⬆️ 全日本第二高的北岳（右）當然不遑多讓。照片出現的是白根三山（北岳、間ノ岳、農鳥岳）

⬆️ 北岳與觀音圈

⬆️ 翻騰雲海

⬆️ 甲州八岳（右側的尖尖山頭是赤岳）

⬆️ 觀音岳頂上回望藥師岳，後方是翻騰雲海中的富士山

⬆️ 風奮力吹，帶動厚雲的氣流變成雲瀑，壓低身段只為展現富士山的美麗身影

沿著稜線依序抵達藥師岳、觀音岳、地藏岳，大約費時3小時；鳯凰三山最高點為觀音岳，地藏岳則最有特色。地藏岳山肩鞍部供奉許多小地藏佛像，據說跟安產和求子相關；祈求者在心願實現之後會再帶一尊小地藏佛像回來供奉，因此越來越多。山頂的方尖碑是直鑽天際的超級大花崗岩，雖然地圖軌跡看到曾經有山友攀登上去的紀錄，但沒有攀岩經驗的人要爬上這看似寬大又平滑的石塊應該非常困難。登山團為安全起見，再加上有下山的時間壓力，出發前就已經說明不會帶隊伍攀爬方尖碑。

地藏岳之後，就從稜線下降至樹林，這一段下山道必須在濕滑的樹根土徑陡降1800公尺，路況陡滑的狀況很類似台灣的中級山。長達5小時冗長又大跨階的下山道累壞大家，只要休息時間就看大家拼命吃，或是發呆沉默不語。雖然比起之前的甲斐ヶ駒岳和仙丈岳路況嚴苛許多，但在台灣走多了更難走的山徑，這樣的下山道對我來說反而感到輕鬆易行。

⬆️ 觀音岳頂上眺望甲斐駒ヶ岳（左後）及地藏岳（右方小尖尖是方尖碑）

⬆️ 觀音岳頂上回望藥師岳及富士山

⬆️ 往地藏岳前進，左方是赤抜沢ノ頭，右方是方尖碑

⬆️ 方尖碑是巨大的花崗岩

⬆️ 方尖碑是巨大的花崗岩

⬆️ 地藏岳山肩鞍部供奉著上百尊小地藏佛像

⬆️ 混熟的團員們，慫恿我一定要在方尖碑前，拍一張這種照片??

這次的山行又觀察到：隊伍中有幾位體力不足的同伴，在上山途中陸續有抽筋、跌倒、喘不過氣的情形，在領隊和添乘員的幫忙下陸續排除狀況繼續前進。當他們歸隊時，立刻向全隊在等待他們的隊友道歉，因為他們的狀況「造成大家的困擾」，而感到非常抱歉。當時，隊員們紛紛表示：「沒問題吧？！還好吧？！沒有受傷的話實在太好了⋯」

但下山後，本來溫暖的話語卻變成：「要努力些哦⋯多練習多練習⋯下次準備好再來⋯！」聽到這感覺很冷酷的話語時，突然覺得日本人蠻假面的。但仔細想想，日本人一直以來就是教導大家「不要造成別人的困擾」；所以他們對「沒有把自己準備好就上山，進而造成別人困擾的人」，也是毫不客氣。

⬆️ 有些山友走著走著，不小心登山杖就變成這樣，很容易戳到後面的人。

⬆️ 像這種背包亂丟在桌椅上的情況，在日本登山山友身上是看不到的

這次自己實際參與日本的商業團，雖然某些地方還是覺得龜毛，但很欣賞他們的登山習慣：只要不用登山杖的時候，收進背包時絕對把杖尖用保護套包好；行走時，登山杖絕對不會突然變成與身體呈現90度而戳到後面人的情況；休息時，即使有無人使用的桌椅，背包都是整齊擺放在地上，沒有人將背包會隨意散落在桌椅上；遇到需要拉鐵鍊的困難地形，都會適度保持距離，一人一人通過不爭先恐後地搶用鐵鍊；隊伍永遠走在一起，沒有隊員拉長距離散落各處的窘境⋯

對於我這個突然闖入的外國人，大家都充滿好奇與新鮮感，原本害羞不敢聊天的領隊和團員們，在熟稔之後也天南地北相談甚歡。回到攝氏40度的東京，繼續之後的山行，想念這週相遇的朋友們⋯有你們同行，真的好有趣，我會好好珍惜這樣特別又快樂的回憶。

⬆️ 下山後，當然就要拉麵囉！

⬆️ 下山後來個清爽的豬肉丼飯吧！

⬆️ 下山後，鰻魚飯搭配個鰻魚玉子燒、鰻魚肝也是不錯⋯

⬆️ 鮭魚親子丼怎麼能捨棄呢？

⬆️ 已經很撐了還是無法拒絕燒肉啊⋯

⬆️ 東京40度，只能用芒果冰來鎮壓！

2023年8月5日 10:45 夜叉神峠登山口11:40 夜叉神峠(H1780m)13:11 杖立峠(H2150m)15:11 苺平(H2510m)15:45南御室小屋(H2430m)

2023年8月6 日04:30 南御室小屋出發05:55 薬師岳小屋（看到ブロッケン觀音圈）06:20薬師岳（2780ｍ）07:05 観音岳（2841ｍ）08:34 赤抜沢ノ頭08:50 地蔵岳（2764ｍ）09:30 鳳凰小屋（H2384m)11:07 燕頭山(H2104m)14:07 御座石鉱泉(H1070m)