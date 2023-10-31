成為天堂的貴客！「日本百名山」漫步在雪白天際─鳳凰三山（上）

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「鳳凰三山」是橫跨山梨縣南阿爾卑斯市、韮崎市、北杜市的日本百名山；像台灣的陽明山或阿里山一樣，沒有哪一座專門稱為鳳凰山，其實是地藏岳(H2764m)、觀音岳（H2840m)和藥師岳(H2780m)三座山的總稱。鳳凰三山自古以來即有信仰登山的傳統，這裡有著奇特的地形，像是把白色的沙灘搬到2800m的高山上，沙灘上浮出許多花岡巨岩。

三山中最引人注目的是地藏岳的地藏佛岩（オベリスク），這塊岩石也被稱為「方尖碑」；山肩鞍部上放置著上百尊地藏佛像，據說與古老的求子信仰有關。

登山道可從南麓的夜叉神峠登山口進入，宿泊在南御室小屋或藥師岳小屋，隔日登頂後從東麓下山；也可選擇東麓的御座石鉱泉或青木鉱泉出發，宿泊在鳳凰小屋，隔日登頂後從南麓下山或原路下山。無論從哪個登山口出發，穿越樹林接上稜線都需陡升1200公尺以上，且山徑濕滑、坡度陡、跨階也較大，需要充足的體力和耐力。

⬆️ 甲斐駒ヶ岳山頂眺望鳯凰三山（右）

⬆️ 仙丈岳沿途眺望鳯凰三山（左）

⬆️ 地藏岳山肩鞍部上的地藏佛像

⬆️ 觀音岳頂上眺望地藏岳的方尖碑

這趟行程，我參加了另一個日本商業團。原因是原來的商業團認為我才剛完成三天的甲斐駒ヶ岳+仙丈岳之後馬上要銜接鳳凰三山，在體力上負荷太大會太過疲勞，導致後面的行程很容易發生危險，建議我不要報名這樣的山行組合。

我提供了自己在台灣有多天縱走的能力證明，但得到的回覆還是一直希望我「遠慮」⋯這個團的成員年輕許多，簡單觀察下，能力強者不在少數。領隊大人正經八百介紹自己：從完登日本百名山、海外高海拔、攀岩、溯溪⋯最後加上一句總結：「以我這樣的攀登經歷，應該有資格可以擔任這個行程的領隊。」添乘員也走過鳳凰三山好幾趟，經驗非常豐富。

鳳凰三山的行程，大部分安排三天較輕鬆；我參加的是兩天就完成的團，因此第二天路程不但長，還必須陡降將近2000公尺。今年夏天日本異常炎熱，從登山口開始到下榻的南御室小屋需爬升1200公尺，雖一路走在樹林裡，天空又烏雲厚重，但悶熱無風的陡坡爬升才開始沒多久，就立刻讓全身濕透。

這一團有18位團員，非常龐大，添乘員在登山口，先將我們分成三個group，大家先互相認識，彼此走在一起。領隊帶隊時，在每個休息點調整group的排列順序123、231、312⋯依此類推。雖然看似呆板，但這種行進方式，可以避免只有快腳的團員硬是走在前面衝很快，或慢速度的團員一直跟不上而落後在遠方。

團員平均的能力都不錯，領隊帶團走得超順，不自覺越走越快；即便大家跟得還不錯，添乘員沿途仍然保持和領隊溝通，調整行進速度和大家的距離，不放任團員落單或讓隊伍拉長距離，這是參加日本的登山團讓我很喜歡的地方。即便出發前自己做了功課也了解路線，但參加商業團，就是希望藉由他們的專業讓山行多一份保障；團隊能夠走在一起，總是多了些安心的感覺。

扺達南御室小屋前10分鐘，午後雷陣雨降下了，大家迅速披起雨衣快步躲進小屋中。小屋大多具備乾燥室，南御室小屋室內空間有限，在室外搭起遮雨棚擺上暖爐，沒多久衣服就乾了。坐在暖爐旁邊順便烤火，冷冰冰的手腳也暖和起來。日本山屋的乾燥室真是山友的大福音，無論是流汗濕透的、或是被雨淋濕的衣褲帽襪，乾燥室放一晚，穿回身上時不但是乾的，還是暖的。

南御室小屋是我感覺比較克難的小屋，規模不大，廁所也不豪華。晚餐是入口即化的紅酒燉牛肉：濃稠的醬汁、香鬆軟Q的白米飯、還有年輪蛋糕的甜蜜跳味⋯把這些東西送進口中時，會覺得自己是天堂的貴客。

⬆️ 南御室小屋乍看之下也很像台灣的工寮，但進入之後的乾淨溫馨氣氛和外表大相逕庭

⬆️ 南御室小屋的廁所，和北阿爾卑斯沿線的山屋相較起來，是克難許多。簡易廁所使用完畢之後，需要自己用勺子舀水來沖馬桶，水桶裡的水如果用完了，還要自己去旁邊的取水處取水。即便如此，山友們珍惜使用，仍是一點異味都沒有。

⬆️ 南御室小屋空間有限，室外搭起遮雨棚擺上暖爐，立刻形成簡易乾燥室。

⬆️ 在日本爬山，總是可以在扺達小屋後喝到冰涼的飲料和啤酒；吃到烏龍麵、丼飯也是平常再不過的事；甜點、冰淇淋、水果已是錦上添花；若遇到保暖衣物帶不夠或裝備壞掉，山屋還有得買！

⬆️ 從青木鉱泉或御座石鉱泉出發的山友，也可以下榻在鳯凰小屋。這個小屋以販售有設計感且限定的鳳凰T聞名，晚餐提供咖喱飯，咖喱醬與白飯都可以無限享用。