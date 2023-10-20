真的很值得！日本山屋初體驗「 妙高火打與高谷池秋色」 開箱驚呼：太高級

很早之前就想要去看高谷池秋天的景色，受疫情延宕已久今年終於訂到機票順利成行想跟大家分享一下登山經驗還有山屋開箱！

登山準備：參考網路資料跟IG，高谷池紅葉約在九月底十月初之間，紅葉季山屋很夯，需要在開放訂位當天半夜就上網登記付費，建議提前先準備日文資料以及練習填寫欄位

路線：妙高火打有好幾個登山口，我從長野搭乘信儂鐵道六點多的火車到妙高高原站(850円)，在遊客中心前接7:20 往笹ヶ峰（sasagamine）的公車(1000円)，公車一天有三班，選最早一班是想要有多一點時間在高谷池拍照，車站也有遇到日本人搭公車從燕溫泉登山口上去的我在台灣是標準上河速，日本YAMAP APP計畫路線很好用，加上拍照時間大概跟YAMAP速差不多，以下簡單時間表供參考：

Day1 8:30登山口起登－12:00高谷池山屋午餐－13:30往火打山約1.5hr登頂－17:30山屋午餐－20:00熄燈

Day2 5:30早餐－6:45起登往妙高山－7:30黑澤池－8:00大倉乘越－10:15妙高山－14:30燕溫泉

泡完溫泉之後搭公車到關山站，再搭火車回長野路上不像台灣每隔一段都有里程，我覺得路標有點少，但路徑明顯不太容易迷路，建議還是要有用離線地圖的習慣比較安全整體爬升不少，需自行評估體力以及做好登山的準備～

路況步道一開始是樹林中平緩的木棧道，因為前幾天有下雨，笹ヶ峰往高谷池的路非常泥濘，個人覺得體感很像比較不滑的加羅湖，除了最前方一段木棧道，後面都要一直閃爛泥找踩點，好在泥不深

到十二曲之後開始零星有些紅葉了，陡上沒有想像中陡，上稜線之後可以看到附近山頭的綠底上面點綴紅黃的樹非常的美前一周山屋IG說富士見平有熊出沒，大部份日本人都有帶熊鈴

山屋往火打山是繞著濕地走的木棧道，為了保護自然景觀不可以踩在木棧道之外快要靠近山頂的部分比較陡一點點，沿途看高谷池還有天狗之庭很好拍會一直受困於拍照地形XDD

第二天天氣預報中午會下雨，高谷池往妙高山會先經過黑澤池，然後翻過大倉乘越，先下再攻頂妙高，個人覺得體感像是陽明山西段

最後爬升妙高的時候雨開始大起來，山頂淒風苦雨，往鎖場的稜線路段風大要小心，鎖場其實沒有很可怕，踩點跟鏈子都很穩，一般在台灣有爬山的人應該可以輕鬆應對

後面就是陡下1300m，中間有個叉路可選擇燕溫泉或是赤倉溫泉出去，往燕溫泉的路會沿著溪邊，有些邊坡需要小心很多分享文都推薦燕溫泉的黃金湯，但我那天下山雨太大了覺得戶外洗很狼狽，就找了一家溫泉旅館湯宿花文就在公車站牌旁邊，泡湯男生500円、女生600円，有室內池跟景很好的戶外池，我覺得下山有地方好好洗澡吹頭髮再優閒地等公車很棒！推薦給大家！

山屋開箱之前準備行程的時候就已經看過很多人貼了山屋照片，但實際看到高谷池山屋還是忍不住驚呼連連，實在太高凹凹凹凹級了！由奢入簡難啊，以後要怎麼面對台灣山屋？

首先戶外有view很好的餐桌，給單攻仔放包包的小棚子

玄關是登山杖架子，進去後脫鞋，右手邊是乾燥室還有大鞋櫃，左邊是購物櫃檯，內部都是木頭為主，有三層樓，一樓是大廳、廚房、更衣室和餐廳廁所可以從室內或戶外進去，二樓是通舖跟個室，可以從陽台看到高谷池的美景第一天火打山被雲遮住了

好在第二天早上放晴一下跑出來！

出太陽的時候真的很美

基本上有帶錢包就可以什麼都不用背，餅乾、泡麵、飲料、酒、電都有販售，但飲用水比起酒來算是貴的（礦泉水400円、熱水100ml 100円）我們覺得罐裝咖啡跟清酒cp值比較高？

不想買水的話也可以帶廚具自己煮，室內可煮喔比X雲大器多了床位有附床墊、棉被跟毯子，不夠也可以再拿毯子，這個寬度在台灣感覺要擠四個人，左右有拉簾但前方沒有，滿好睡的，就是熄燈後要下樓去廁所比較怕吵到別人，室內有暖爐，廁所是坐式的沖水馬桶有熱坐墊，這樣一泊一食台幣兩千多，真的很值得體驗一次！

晚餐是自助咖哩，有兩種口味，可以吃到飽，還有附一份甜點！

如果有訂隔天的便當（兩個飯糰600円），在晚餐後staff會交給你，之後是高谷池影片時間&隔天氣象當天入住高谷池山屋總共有七個台灣人，聽staff說前一天有八個，感覺今年到日本登山的人真的不少。這次住宿日本人都很有禮貌也很安靜，晚上一起看山屋影片聊天，氣氛很棒，認識很多新朋友，希望大家出國登山的時候也維持良好登山禮儀喔～

最後最後網咖區很重要吧XDDD室內訊號最好的地方就是鞋櫃旁的窗戶，廁所也有訊號，山頂的訊號最好～

我們下山之後當晚高谷池就下雪了，今年長野山上的雪比較早，可能登山季也快要結束了，如果明年想要去高谷池的可提前規劃起來！