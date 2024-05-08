前進朝聖之路！最後100公里的起點「薩里亞 Sarria」 最接地氣的一次旅行

預訂了國鐵Renfe至薩里亞Sarria下午車次。利用早上時光搭地鐵前往德波神殿。有了昨天的經驗，這次雖不同路線，倒也輕而易舉。搭#3，10-Plaza de España，地鐵出口為西班牙廣場。

從西班牙廣場到德波神殿約1公里多的路程，當漫步在馬德里的街道上，在人生無數次的出國中，唯有此次、此時是如此貼近當地的生活

當地竟有共享交通工具—電動滑板車，哪天再來騎上它，馳騁在大街小巷上？

先前往一早餐店用餐，這裡的早餐普遍超簡單的：一杯咖啡，一杯現榨果汁，幾片小麵包。

座落於馬德里市中心蒙大拿河畔公園的一座小山上的德波神殿，周遭枝葉扶疏

德波神殿是一所在馬德里異地重建的古埃及廟宇。前往當日前方的人工方形池是乾的，缺少水中倒影，頗有一絲遺憾。

德波神殿為拍攝馬德里王宮的絕佳地點，由這邊可以同時捕捉王宮跟阿穆德納聖母主教座堂

10點才開門，又有入館人數限制，基於要趕下午的國鐵，卻也只能過門而不入囉！

下午至查馬丁車站(Chamartín)搭國鐵Renfe前往薩里亞Sarria。蠻特別的是：行李要經過自動安檢門，且火車進站前10~20分鐘才會打出月台號。火車有所延誤，苦苦等候也終於搭上火車了。

更特別的是，未到達Sarria前，因前方道路整修，要求所有乘客提前於Orense下車，改搭接駁車前往。在言語不通下，我們只能跟著群眾步伐前進，搭上已等候在那兒的接駁車前往Sarria。但卻是變動中的美好，公車沿著蜿蜒的河道行駛，像極了挪威峽灣優美的景觀。

當抵達Sarria後，根據google導航，費了一番心思才找著已預訂的住所。站在這家不算太優的庇護所頂樓(後方即是一間教堂)，俯瞰Sarria這個城鎮，內心百感交集：即將走向全然未知的道路，令人期待也充滿興奮，卻完全不擔憂，知道上帝掌管明天。