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海外登山賞美景！ 美西鹽湖城輕鬆登小山Ensign Peak 悠閒浪漫小景點

健行筆記／ 健行筆記林庭宇

Ensign Peak 爬升海拔約100m、距離約1.2公里、全程往返約一小時內這次為了去黃石公園，先在鹽湖城落腳幾天，也趁這個機會爬一下鹽湖城市區景點旁約車程15分鐘就可以到的超近小山，也因為離市區很近，夜晚還可以看市區夜景，非常漂亮，也是當地學生、情侶很愛來的一個悠閒浪漫小景點。（有點類似象山的概念，交通方便、登山路程很短，卻可以看見美麗風景，旁邊也有一些其他步道可以走）Ensign Peak 就在猶他州議會大廈 Utah State Capitol 附近喔。

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登山口標誌

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鹽湖城這裡好像很多向日葵，在山上、比較偏郊區的路邊都有很多！

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沿途風景很漂亮，回頭就可以望見市區。

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帶了家庭成員分身來拍照

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登頂路上，覺得看起來有點像陽明山？這邊的路也有很多人在騎腳踏車～超讚！

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登頂風景，在這邊風超大～帽子或是一些比較輕的東西都要小心被吹走。

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山頂石碑。

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終於等到傍晚日落，美國8月都還好晚天黑喔，大概都8點後才會天黑，感覺每天都可以玩很久（？哈哈，好像一天都變長了。

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看完日落就差不多可以下山拉～輕鬆愉快又可以看風景的美好山丘！

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