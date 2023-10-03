英式登山的浪漫！從小嚮往的「吉力馬札羅」 一群人浩浩蕩蕩上山啦

第二篇 行前準備及旅程中雜項

非洲給的第一印象，竟是漫天的沙塵暴

心中最想去的國家排名，非洲肯定在非常前面，就只為了目睹大草原上的野性今年一月知道趣健行開了非洲團就毫不考慮的報名參加，只是沒注意到除了從小就嚮往的SAFARI外，登頂吉力馬札羅才是這團的重點，不過既然報了名那就順其自然，離出發日尚有半年的時間，打定主意就好好訓練體能來順應行程需要，畢竟我的登山紀錄中百岳還差100座才能完成，更別說3000公尺以上的高山有多少經驗打定主意後沒幾天兒子居然說他也要去，於是在這期間內只能敦促一樣差100座的他強化體能半年期間會發生的事有無限多種可能，就在5月下旬去平潭騎單車回來後果然出現意料外的狀況，不但感冒還引發鼻竇炎，整整2個月咳到撕心裂肺後才恢復，此時離出發日僅剩半個月，行前的訓練也只能以郊山來測試，幸好沒耽誤到這趟行程需要的體力

非洲旅行有許多要注意的地方，熟知的黃熱病、瘧疾跟霍亂就得非常注意

趁著鼻竇炎康復到出發前這半個月期間抓緊腳步到國際旅遊門診施打黃熱病疫苗，也順道將新冠接種紀錄一起登錄在疫苗黃皮書上，舉凡拉肚子、流鼻水、咳嗽、發燒……等等的藥也一併備足，非洲在國人的心中是塊黑暗大陸，這些醫藥還是備著才能安心，而防高山症最重要的丹木斯自然也得多備幾天

登山裝備也是在這幾天內一次備足，兒子幾乎沒有登山裝備，除了行前朋友送的登山背包當隨身包外，其餘的裝備幾乎是從頭到尾一次購足，至於高山睡袋則是考量到使用機率不高所以另外攜帶了2件羽絨外套補強，也擔心最後一個山屋在海拔4700公尺處這樣的搭配會不夠溫暖，另外添購了露宿袋預備套在睡袋外，最後是沒用上

所有的裝備在考慮完使用方式後很快就到了出發日行前說明會時提到每個人可以託運1件23公斤內的包裹及1件隨身包，於是將需要的物品盡量縮減，減到行李箱的擴充層早早就打開，只為了塞下這繁多的禦寒衣物，在拖運櫃檯時才知道原來每個人可以託運2件23公斤內的包裹及1件隨身包，於是回程時就將登山包裝滿後託運，滿足了空手上飛機的願望台北飛香港的航班很順，香港飛阿迪斯阿貝巴的航班則在曼谷停留，多等了近2小時，不知是設備老舊還是機上乘客使用不當，機上4間廁所居然有3間的門在飛行途中損壞

台北飛香港是國泰航空，機上餐食與我們認知的食物差異不大，但麵包卻是比香港機場的麥當勞好吃至於伊索比亞航班上的餐食就有許多值得玩味的那看起來像一條一條吻仔魚的是白飯，不像泰國米更不如台灣米飯，口感是鬆垮無勁麵包偏硬，螺絲粉也無嚼勁，只有那塊蛋糕還可以

水果甜度自然無法跟台灣相比，就連蔬菜也差距頗多，特別的是一盤好像是許多種子組合的菜，不很合胃口但還算好吃飛往阿迪斯阿貝巴途中送上了3次餐食，不至於餓著但……就是不會餓著而已機上供應的飲料就很多種，光是果汁種類就夠讓人眼花撩亂，紅白酒都有，啤酒則是荷蘭製的

等飛機飛到阿迪斯阿貝巴時機上廣播說機場正遭遇沙塵暴使得飛機無法降落，在機場上空盤旋一陣子後飛機轉向降落在1個多小時外的吉普地機場等待，沙塵暴結束後才又飛回阿迪斯阿貝巴，由於航班大亂所以沒延誤到轉機時間，最後僅比原預定時間晚1個小時左右就到吉力馬札羅機場於是沙塵暴就成為非洲給我的第一印象沒到過非洲前總以為這是塊炎熱的大地，甚至周邊的朋友都提醒要注意防曬，等降落在阿迪斯阿貝巴後眾人驚呼"非洲怎會這麼冷？"

雖然因為沙塵暴造成航班大亂機場爆滿人潮，轉機前依然要求所有旅客都必須脫鞋子檢查

難怪當地人坐飛機穿拖鞋的人這麼多，就連隨身帶的的那包也是裝滿拖鞋

經過比香港機場嚴格的人工檢查後終於來到前往吉力馬札羅的登機口小小的混亂後(5分鐘內更換2次登機門)飛機終於順利起飛往吉力馬札羅機場

下機進海關前會檢查疫苗黃皮書，而且要求一定得正本，一定要記得帶，不然可能不給進，落地簽則是檢查後才辦理

驅車前往離登山口較近的莫希鎮住一晚，途中經過購物商場時想起說明會時提到的瓶裝水得多準備，於是補足未來幾天登山時需要的水量並用10美元買了當地SIM卡且再充值10美元9.8G的網路費用(這是最低價)，可是非洲訊號實在不可信，常常在滿格狀態下無法上網，且這次行程大多在山區或偏遠地區，網路用量著實不大此時發現一個很特別的現象，商店內能買到酸奶跟保久乳就是沒有鮮奶，之後又逛了2間購物商場也是同樣狀況，直到與當地嚮導聊天後才知道坦尚尼亞的住家只要有水有電就能稱得上奢華，一般人買鮮奶回去會保存不易的問題自然就沒人買

當地製造的酒種類還不少，可惜吉力馬札羅國家公園規定禁止攜帶酒類入山，無緣嘗試但是當地製造的啤酒還真是好喝，像SAFARI就很不錯，TWINGA的啤酒花味道就重一些，特別是ALE的味道更重

飯店的晚餐樸實無華，在我們的眼裡幾無精緻可言，甚至每餐都有吃不慣的白飯坦尚尼亞的生活水準早在出發前就有心理準備，但後來才知道坦尚尼亞人只有在結婚當天才有機會吃到米飯，在之後的十多天裡我們的伙食已經是當地人難得吃到的

除了山屋外的住宿點都有配蚊帳，特別的是房門裡外都必須使用鑰匙才能上鎖，算不上豪華但都乾淨

早餐份量足夠但簡單，幾乎沒有變化，不論是在飯店或山屋的內容都差不多，甚至在山屋裡吃到的比飯店更美味些

登山的第一天午餐是餐盒，很像肉醬麵，簡單但味道不錯，因為國家公園規定在特定位置外不得生火，所以這餐只能吃餐盒

想到這些餐盒是嚮導在重裝下幫忙提著走上山的，吃起來就覺得特別美味，此時他的右手提著的就是大家的餐盒英式登山的特色除了重裝都由揹工協助外就屬餐食次數及服務了

每天的內容就從一大早送到山屋內的洗臉熱水開始，這在冷冽的山上是項暖心的服務接著是幾壺的熱水讓大家泡茶、咖啡跟阿華田，然後才是早餐

早餐的內容大致是吐司、熱狗、煎蛋皮跟類似蛋餅皮的麵食，也會搭配水果

午餐則總是在風景不錯的位置準備熱食，至於怎麼生火煮食的問題就別問了，他們知道哪邊可以躲起來不被發現

到達山屋後馬上送上一盆熱水給大家擦澡，接著又是英式下午茶，雖然總是爆米花但每天都有

晚餐在山屋設有廚房所以餐食就豐盛一些，這些食材都是揹工一步一步扛上去的看得出廚師很有心的想讓每天的餐食有變化，但卻看不出有太大的變化，不過在登山的行程中這些已經是豪華大餐了至於水的部份，雖然規定每個揹工背負的物品不得超過15公斤，但國家公園最近訂了一個新規定，瓶裝水跟酒類不得上山，所有的水都必須在山上取得，我們在購物商場買到的瓶裝水就在登山口被卸載，整個行程中幾乎都用不到，所以十分建議要攜帶一支保溫瓶跟一支大容量的冷水壺

海拔3720公尺以下的山屋水源不缺，山上的水源最高點在海拔3900公尺左右

最後一個山屋在海拔4720處，這裡的水是由揹工們這樣扛上去的

這次的行程包含領隊一共5個人，國家公園規定一個登山客要配2個揹工共10個，加上3個嚮導（1前1後跟1個幫忙打理行程瑣事），還有一個廚師跟一個幫忙送菜的，5個人上山得請15個人協助

出發登山前一位看似揹工老闆的人好意提醒說我們要前往的位置正在下雨，為避免給揹工背的登山包淋濕可以跟他買厚的塑膠袋包著，1個4美元我擔心物品淋濕造成高山行程受阻，於是跟兒子各花4元美金買了2個大塑膠袋，沒想到……到了登山口時發現不管有沒有買，每個人的行李都是用同樣的塑膠袋裝，我跟兒子的則被裝在同一個塑膠袋內，另一個塑膠袋卻已不見蹤跡這回裝備部份倒是準備了不少，除了說明會時表格列的物品外會建議攜帶2條透氣頭巾、防凍傷乳液、綁腿套、至少2雙厚襪子及各式備用藥品這回我沒帶到乳液，在山下臨時買了瓶凡士林急用，非洲氣候較乾燥加上高山寒冷容易鼻黏膜破裂流鼻血，凡士林就是塗在鼻孔內預防流鼻血用的，但是……

攻頂當天氣溫低到零下10度加上風又大，為避免凍傷將凡士林塗在臉上，第二天就開始狂冒痘痘，所以會建議攜帶至少2條頭巾，臉上除眼睛外，口鼻一層，其餘均覆蓋2層來防凍，攻頂時需要口鼻一起呼吸，太厚的布料不適合

綁腿套材質也得慎選，海拔3500公尺以下是黏土質，以上均為砂質地容易揚塵，這次帶去的腿套是不透氣材質，褲管被包住的位置總是被汗水漬濕，連腿套內側都凝結成水珠

每個山屋都配有太陽能板，這樣的插座每個房間都有，要記得帶轉換插座好讓手機能充電但不是每個山屋的供電都正常，這次在4720的KIBO HUT就遇上線路故障而電工趕不上上山的車而停擺，連室內燈都點不亮，其他山屋的供電也不是一直都順暢非洲是黃熱病疫區，至少在出發前10天得注射疫苗，疫苗是終生有效，醫院會給一本疫苗黃皮書，建議花點手續費請醫院將新冠接種紀錄一起載上，不然將新冠接種小黃卡一起帶著也可以

被非洲蚊子叮到可能會感染瘧疾，國內預防瘧疾的藥品計有四種，不是每家醫院都有備齊這四種，到旅遊門診打疫苗時得問清楚，有些是每天吃，有些是一週吃一次，費用也都不一樣，都是出發前就要開始吃，回國後還得繼續吃四週才有保護效用

防蚊液一定要帶，這回下山後在飯店的晚餐就太大意，沒噴防蚊液又穿著拖鞋的狀況下在一頓晚餐後就被叮了上百次

幸好這次有帶著皮膚軟膏，擦上後馬上消腫止癢，照片上是連擦5天後的狀況，可見事發當時有多慘烈非洲特產裡還有種會造成感染非洲昏睡症的蒼蠅叫采采蠅，含有敵避成分的防蚊液就能有效避免被叮，研究說采采蠅討厭綠色，當天我穿綠色衣服也是被攻擊，幸好咬的是衣服

除了奎寧外，舉凡感冒用藥跟腸胃藥也需要帶著，因為鼻竇炎剛痊癒，在鼻子還很敏感的時候去就很小心的帶著流鼻水用的抗組織胺，坦尚尼亞境內沙塵嚴重造成一整天得擤鼻涕十多次，回程時到了香港狀況馬上改善止痛退燒的普拿疼則要小心服用，萬一把高山症的痛壓制下去造成延誤處理就麻煩了，所以在高山上得避免服用普拿疼從未到過這麼高海拔的地方，8/4登山為了預防高山症從8/1晚上就開始吃丹木斯，結果在攻頂時海拔約5800公尺處高山症還是發作，左眼突然腫脹，迎面走來的白人臉上全泛著紅光，登頂5895公尺後趕緊下山，下降約300公尺時左眼完全模糊看不清，下山到海拔3720處後隔天早上視力才恢復 這條路線有許多需要注意及繁多的裝備，先就這部分做紀錄