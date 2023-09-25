南加州最有名！「加州禿頭山」單攻 毛骨悚然事蹟多 雪季前往要注意

禿頭山 Mt Baldy，又稱 Mt San Antonio。雖然不是南加州最高山，但是是最有名的一座，因為她的外型最顯眼特別，而且離洛杉磯非常近。在一般晴朗的日子裡，從洛杉磯往東北的方向遠眺，就可以看到禿頭山圓潤的輪廓，冬季時更可以看到大片白雪覆蓋的山頭。禿頭山山頂有個滑雪場，冬季時可滑雪。

一年四季都有登山客。可能是因為距離洛杉磯交通太方便，我們不時聽到有登山客在冬季爬禿頭山意外死亡的新聞，蠻令人毛骨悚然的。我們的朋友有一次在冬季爬禿頭山時，在路上遇到另外一位登山客，兩人還聊過天，隔天就看到這個人山難死亡的新聞。我們一月在禿頭山滑雪時，看到搜救的直升機，後來也查了新聞說當天有登山客死亡。

知名登山家 R J Secor，在雪季從的禿頭山以坐下的方式滑下山時，失速撞上大石，滾下 370 公尺的陡坡，成了植物人。因為這樣，我並不想挑戰冬季爬禿頭山。我實際去爬禿頭山時，覺得夏季的禿頭山一點也不危險，完全沒有危險路段。因此印證了我們的猜測，因為禿頭山是離洛杉磯最近的大山，所以登山客特別多，很多人在冬季下雪時沒有足夠的裝備或專業知識就上山，因此造成憾事。不過，美國的文化跟台灣很不同，並沒有因為這些山難事件而封山，這些山難新聞也沒有被大肆報導。

路線參考：AllTrails: Mount San Antonio and Mount Baldy Notch Trail

這是一圈 O 型的路線，我走順時鐘。全長 9.6 miles，15 km，有些網站說是 11 miles，17.7 km。山頂海拔 10,068'，3069 m，共爬升 1216 公尺。以下是我的時程：07/21/202306:05 開車離開雷東多的家07:30 抵達登山口，比預計早很多07:50 開爬11:05 登頂11:30 下山12:05 撿了附近的山 Mt. Hardwood 2913 m，約多出十五分鐘的時間前往14:35 回到車子共花費六小時四十五分

* JMT 步道，全名約翰·繆爾步道 John Muir Trail，全長 340 公里，從優勝美地走到惠特尼峰。大部分的人會分段完成。

以下是難度由低到高排列的一手六罐山峰：

1. Mt. Wilson: 14 miles，22.5 公里，1741 公尺2. Cucamonga Peak: 11.6 miles，18.7 公里，2700 公尺3. Mt. Baldy: 10.2 miles，16.4 公里，3068 公尺4. San Bernardino Peak: 16.5 miles，26.6 公里，3246 公尺5. Mt. San Jacinto: 11.4 miles，18.3 公里，3302 公尺6. San Gorgonio: 17.3 miles，27.8 公里，3506 公尺

* 攀爬 Mt. Wilson 與 Cucamonga Peak 的紀錄

* 攀爬 Mt. San Jacinto 的紀錄

* 攀爬 San Gorgonio 的紀錄

目前我只剩下 San Bernardino Peak 還沒去爬過。

只要輸入「Mt Baldy Trailhead」即可。聽說週末登山客很多，停車位一位難求，所以我選擇在星期五去爬，我早上七點半到的時候已經有很多車子，但是我還是可以停在登山口附近。

天氣

我是七月中後去，AllTrails 上很多網友說天氣很熱，但我實際去爬的時候覺得並不熱。早上的天氣比下午涼爽，我在早上八點到十一點攀爬時氣溫大約是攝氏二十四到二十八度，過了中午下山時氣溫可能是三十度到三十二度，但是因為都是下坡路，所以也不覺得熱。

設施

登山口有一個公廁。在下山的路上會經過滑雪場，有廁所、餐廳、也可以付錢搭雪椅下山，美金二十元，還蠻貴的，我是走下山的，從滑雪場下山的最後一段路非常無聊。

滑雪場餐廳。跟冬季的雪景大不相同。

順時鐘爬的話，就是先爬真正的山路，到山頂後下山時往滑雪場的方向走，過了滑雪場之後的下坡路是很長也很無聊的之字形防火道路。

0 miles, 0 k 登山口0.9 miles, 1.4 k Baldy Bowl Junction 順時鐘或逆時鐘的岔路➙ 順時鐘續行 ➙2.3 miles, 3.7 k Sierra Club Ski Hut 一間很可愛的山中小屋，可以預約在這裡住宿3.7 miles, 6 k 山頂！4 miles, 6.4 k 下山路上馬上有岔路去鄰近的山頭，Mt Harwood，登頂後可接回下山步道。後面這一段步道叫做 Devil's Backbone 「惡魔的骨幹」，因為步道在險峻的峭壁上，但是步道維持得非常好，因此沒有危險路段。5.8 miles, 9.3 k 進入滑雪場。沿著滑雪道下切，夏季冬季是完全不同的景象。可以看到停駛的雪椅。6.9 miles, 9.8 k 滑雪場的餐廳廁所與雪椅設施，在這之後就是很無聊的防火路下山。9.6 miles, 15k 回到車子

過了山中小屋的景，這叫做 Baldy Bowl 禿頭碗，因為山壁是圓弧形，成一個碗型，也適合滑雪

在山中小屋之後的登頂路段，一直都看不到山頂，而且路上登山客很少，所以會一直不斷地懷疑自己，我有走對嗎！到了沒啊！山頂有三百六十度非常好的展望，沒有拍照用的牌子。

山頂的路牌。Baldy Notch 是滑雪場的餐廳。

山頂的景。前面的小山頭就是 Mt. Harwood。

從山頂下來的路上，還是有大片積雪，很多烏鴉在上面。在路上看到非常可愛的 California quails 珠頸翎鶉，外型類似雞或鵪鶉，但是頭上有豎起來的黑色羽毛，我看到一隻媽媽帶著一群小孩，牠們一看到我就嚇得四散逃逸。原文