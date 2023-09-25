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南加州最有名！「加州禿頭山」單攻 毛骨悚然事蹟多 雪季前往要注意

健行筆記／ 健行筆記太和

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禿頭山 Mt Baldy，又稱 Mt San Antonio。雖然不是南加州最高山，但是是最有名的一座，因為她的外型最顯眼特別，而且離洛杉磯非常近。在一般晴朗的日子裡，從洛杉磯往東北的方向遠眺，就可以看到禿頭山圓潤的輪廓，冬季時更可以看到大片白雪覆蓋的山頭。禿頭山山頂有個滑雪場，冬季時可滑雪。

一年四季都有登山客。可能是因為距離洛杉磯交通太方便，我們不時聽到有登山客在冬季爬禿頭山意外死亡的新聞，蠻令人毛骨悚然的。我們的朋友有一次在冬季爬禿頭山時，在路上遇到另外一位登山客，兩人還聊過天，隔天就看到這個人山難死亡的新聞。我們一月在禿頭山滑雪時，看到搜救的直升機，後來也查了新聞說當天有登山客死亡。

知名登山家 R J Secor，在雪季從的禿頭山以坐下的方式滑下山時，失速撞上大石，滾下 370 公尺的陡坡，成了植物人。因為這樣，我並不想挑戰冬季爬禿頭山。我實際去爬禿頭山時，覺得夏季的禿頭山一點也不危險，完全沒有危險路段。因此印證了我們的猜測，因為禿頭山是離洛杉磯最近的大山，所以登山客特別多，很多人在冬季下雪時沒有足夠的裝備或專業知識就上山，因此造成憾事。不過，美國的文化跟台灣很不同，並沒有因為這些山難事件而封山，這些山難新聞也沒有被大肆報導。

今年一月，我第一次前往禿頭山滑雪場滑雪，記錄在此：南加州禿頭山滑雪場。過了半年，山徑積雪已融，我獨自前往單攻禿頭山。

路線參考：AllTrails: Mount San Antonio and Mount Baldy Notch Trail

這是一圈 O 型的路線，我走順時鐘。全長 9.6 miles，15 km，有些網站說是 11 miles，17.7 km。山頂海拔 10,068'，3069 m，共爬升 1216 公尺。以下是我的時程：07/21/202306:05 開車離開雷東多的家07:30 抵達登山口，比預計早很多07:50 開爬11:05 登頂11:30 下山12:05 撿了附近的山 Mt. Hardwood 2913 m，約多出十五分鐘的時間前往14:35 回到車子共花費六小時四十五分

禿頭山是南加州的「一手六罐山峰」之一，6-Pack of Peaks6-Pack 就是「一手啤酒」的意思。這六個山峰是南加州受歡迎的登山路線，在挑戰 JMT 步道或攀登惠特尼峰之前，這六顆山峰是極佳的登山練習場。

* JMT 步道，全名約翰·繆爾步道 John Muir Trail，全長 340 公里，從優勝美地走到惠特尼峰。大部分的人會分段完成。

以下是難度由低到高排列的一手六罐山峰

1. Mt. Wilson: 14 miles22.5 公里1741 公尺2. Cucamonga Peak: 11.6 miles18.7 公里2700 公尺3. Mt. Baldy: 10.2 miles16.4 公里3068 公尺4. San Bernardino Peak: 16.5 miles26.6 公里3246 公尺5. Mt. San Jacinto: 11.4 miles18.3 公里3302 公尺6. San Gorgonio: 17.3 miles27.8 公里3506 公尺

* 攀爬 Mt. Wilson 與 Cucamonga Peak 的紀錄

* 攀爬 Mt. San Jacinto 的紀錄

* 攀爬 San Gorgonio 的紀錄

目前我只剩下 San Bernardino Peak 還沒去爬過。

交通

只要輸入「Mt Baldy Trailhead」即可。聽說週末登山客很多停車位一位難求所以我選擇在星期五去爬我早上七點半到的時候已經有很多車子但是我還是可以停在登山口附近。

天氣

我是七月中後去AllTrails 上很多網友說天氣很熱但我實際去爬的時候覺得並不熱。早上的天氣比下午涼爽我在早上八點到十一點攀爬時氣溫大約是攝氏二十四到二十八度過了中午下山時氣溫可能是三十度到三十二度但是因為都是下坡路所以也不覺得熱。

設施

登山口有一個公廁。在下山的路上會經過滑雪場有廁所、餐廳、也可以付錢搭雪椅下山美金二十元還蠻貴的我是走下山的從滑雪場下山的最後一段路非常無聊。

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滑雪場餐廳。跟冬季的雪景大不相同。

順時鐘路線表順時鐘爬的話就是先爬真正的山路到山頂後下山時往滑雪場的方向走過了滑雪場之後的下坡路是很長也很無聊的之字形防火道路。以下為從登山口算起的里程數:

0 miles, 0 k 登山口0.9 miles, 1.4 k Baldy Bowl Junction 順時鐘或逆時鐘的岔路➙ 順時鐘續行 ➙2.3 miles, 3.7 k Sierra Club Ski Hut 一間很可愛的山中小屋可以預約在這裡住宿3.7 miles, 6 k 山頂！4 miles, 6.4 k 下山路上馬上有岔路去鄰近的山頭Mt Harwood登頂後可接回下山步道。後面這一段步道叫做 Devil's Backbone 「惡魔的骨幹」因為步道在險峻的峭壁上但是步道維持得非常好因此沒有危險路段。5.8 miles, 9.3 k 進入滑雪場。沿著滑雪道下切夏季冬季是完全不同的景象。可以看到停駛的雪椅。6.9 miles, 9.8 k 滑雪場的餐廳廁所與雪椅設施在這之後就是很無聊的防火路下山。9.6 miles, 15k 回到車子

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過了山中小屋的景，這叫做 Baldy Bowl 禿頭碗，因為山壁是圓弧形，成一個碗型，也適合滑雪

在山中小屋之後的登頂路段一直都看不到山頂而且路上登山客很少所以會一直不斷地懷疑自己我有走對嗎！到了沒啊！山頂有三百六十度非常好的展望沒有拍照用的牌子。

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山頂的路牌。Baldy Notch 是滑雪場的餐廳。

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山頂的景。前面的小山頭就是 Mt. Harwood。

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從山頂下來的路上，還是有大片積雪，很多烏鴉在上面。在路上看到非常可愛的 California quails 珠頸翎鶉外型類似雞或鵪鶉但是頭上有豎起來的黑色羽毛我看到一隻媽媽帶著一群小孩牠們一看到我就嚇得四散逃逸。原文

滑雪 登山 步道

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