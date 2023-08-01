北海道最高峰！初次登頂日本百名山「旭岳」，沿稜線走沒有遮蔽

旭岳位在北海道中心的大雪山國立公園內，海拔2,290公尺大概跟苗栗的加里山一樣高是北海道最高峰，也是日本百名山之一

▌交通介紹

可以爬上旭岳的路線非常多，這裡介紹最常且親民的姿見站往返旭岳的交通方式主要可分為以下兩種 ：1.自駕：由於北海道服員廣大，景點間的距離都非常遠相較於日本其他地區大眾交通運輸不發達因此自駕是來北海道旅遊常見的交通方式這次我也是自駕從旭川市區前往旭岳的只要在導航中輸入旭岳溫泉即可抵達大約70分鐘即可從旭川市區抵達旭岳溫泉(地址：〒071-1472 北海道上川郡東川町旭岳温泉，mapcode ：796 861 007*30)

2. 巴士 ：使用大眾交通工具爬旭岳可以搭乘旭川電汽軌道巴士的66號路線會從旭川站經由旭川機場往來旭岳溫泉每天會有4個班次來往，每人費用約1800日，搭乘時間約90分鐘

▌路線介紹有多條路線可以前往旭岳，每條的里程、爬升、路況都不相同這次介紹最多人走且里程及爬升最短的路線，從姿見站往來旭岳來回約6公里，爬升約700公尺

首先要從海拔1100公尺的旭岳溫泉搭乘搭大雪山纜車抵達海拔1600公尺的姿見站票價在淡旺季會有區別，像我這次是6月中去的算是旺季，來回票價為3200日元

抵達姿見站後，前往旭岳的路線基本上可分為兩部分

1. 姿見站 > 旭岳石室

姿見站到旭岳石室的路線較為平坦，行走建議時間約30分鐘唯一要注意的點是，在六月中山上仍有殘雪台灣人大多也沒有雪地經驗，走在雪地上會較為溼滑危險太陽照在雪上的反射會刺眼到讓人睜不開眼睛不過沒有危險地形可放心行走

2. 旭岳石室 > 旭岳

從旭岳石室到旭岳山頂基本上都是沿著稜線走全程沒有遮蔽，建議時間約為2.5小時由於旭岳是火山，沿路多為火山細碎石塊路面下坡要小心碎石容易滾動，如果沒踩好會不小心滑倒不過全程沒有危險地形，路跡清晰可以放心行走

gpx : https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2157626

▌沿途景色