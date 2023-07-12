傳說中的聖山！攀登土耳其最高峰「亞拉拉特山」　別只知道熱氣球跟棉堡

位在土耳其最東邊，與亞美尼亞、伊朗交界的厄德爾省Iğdır，可以看見一座終年有雪的休火山—亞拉拉特山Ağrı Dağı，據說聖經中大洪水後，諾亞方舟就是停在這座山上，是亞美尼亞人心中的聖山。

亞拉拉特山是土耳其最高的山，分為兩座高峰，主峰稱為大亞拉拉特山Büyük Ağrı Dağı（5,137M）；在其東偏南的方向，另有一較小山峰，稱小亞拉拉特山Küçük Ağrı Dağ（3,896M）。會跑來土耳其爬山，要感謝我一位到哪都要爬山的山痴好友的邀約，不然像我這種死觀光客只會想到熱氣球跟棉堡。

行前在查詢資料時，幾乎找不到有台灣人分享攀登亞拉拉特的遊記，因此我們原本要宣稱『台灣首登』，但無法確實查證還是不要如此貪慕虛榮亂講話決定要走這個行程後，朋友詢問了幾家當地登山公司，一般攀登亞拉拉特山會規劃4~6日，但我們在台灣爬山的壞習慣，想將行程壓縮成3日，畢竟飛一趟土耳其也貴貴的，想多1天旅遊嘛(欸...其中回覆最迅速詳細的是這家登山公司Climbing Ararat。

談定了價格、包含的服務內容後，就出發吧。我們一行8人，分3批抵達伊斯坦堡會合後，再搭國內線到厄德爾，一出發就遇到狀況...土耳其航空不負盛名地超賣機位，有2位隊友最終無法上機，我們聯絡登山公司，經理幫忙協調安排改機票及接駁，比預計延遲了大約2小時，全員才順利抵達。

我們將不帶上山的行李寄放在登山公司安排的飯店，登山裝備裝防水袋後交給馬匹，是的，出國爬山就是花錢當大爺，重裝給馬匹載運、煮飯交給主廚、路線交給嚮導。簡單行程是這樣的—Day1(06.24) 行車終點2,200M起登，走到3,200M base camp 1Day2(06.25) 走到4,200M second campDay3(06.26) Mount Ararat Summit 5,137M→下山回飯店

出發前開心合照，站C位的是登山公司經理，右邊是我們的嚮導，他的名字叫..Mey mat什麼什麼的...土耳其語的彈舌音實在太困難，於是我們決定叫他MayMay或妹妹或咩咩（喂～）右後方自己默默出發的是我們的主廚，手藝很好腳程很快！

出發時約莫下午２點，但我們一點都不緊張也不需要趕路，因為日照時間長，大概８點才會天黑。景色很美，還可以眺望伊朗（雖說我也不確定哪裡是國界）沿路都是緩緩穩定上升的坡，跟著MayMay不疾不徐的腳步，一邊聊天說笑彷彿郊遊般走著。

在一次途中休息點，忽然冒出幾個孩童來兜售手工織品...不是啊，你們不知到登山需要的是可樂不是織品嗎聽到我們說要可樂，其中一個女孩朝山下帳篷大喊，另一個女孩馬上揹著可樂跑上來，欸..他們還是穿著拖鞋耶！不管哪個國家的原住民，體能都不是開玩笑的！

買完可樂繼續前進。與台灣山林多變的林相不同，景色雖美但差不多都這樣了。

霧氣漸漸越來越濃，MayMay擔心下雨，將每次休息10分鐘縮短為5分鐘、2分鐘，其實以我們平常爬山的習慣，不休息也是可以的啦

看到營地囉3,200M，今日行走時間大約4小時。從第一營地往上看就能看到亞拉拉特山頂，終年有雪非常美麗。

然後就是唱歌跳舞等吃飯。入夜後氣溫有點低，MayMay說原本第二營地在4,200M，但這幾天下了雪，雪積太深馬匹走不上去，明天只能走到3,800M。這意味著，Day3我們必須從3,800M登頂5,137M，接著直接下山。隔壁團的嚮導聽到，露出驚訝不可置信擔憂又佩服的複雜表情我們盤算著行走時間，也無法做什麼決定，反正今天先休息睡覺，明天路程很短可以睡到自然醒，就暫時先不煩惱後天的行程了。

Day2我真的就睡到自然醒，睡到山頂又起霧，悠閒吃個早餐、喝個紅茶，在餐廳帳裡大夥兒又聊了很久，MayMay還沒有要出發的意思..可能是外面的霧氣越來越濃，觀察天氣再行動吧。

等到11點多快12點我們才出發往第二營地前進。在台灣爬山苦慣了(?)的我們，忍不住心想：這什麼不可思議悠哉的行程啊！從3,200M往上就都是碎石坡的路，沒什麼植被，往上看雪線大約在4,000M左右。

嗯？怎麼還沒喘就到營地了今天好像只走了2小時，剩下的明天就要還了。在3,800M已經可以看到厚厚的積雪，各國登山團的帳篷都從4,200M移來此處。

喝著下午茶時，其實心裡也是默默有在擔心明天能不能登頂，所以先將國旗拿出來拍照，萬一無法登頂至少看起來我有代表台灣來過這裡了(自以為稍晚看到一群外國人帶著滑雪裝備從山頂方向滑下來，玩得非常開心的樣子，又開始很期待明天登頂的景色，這將會是我人生登山海拔的新高度。

Day3 真正考驗開始了，1點起床2點出發，走在軟雪上還不需要上冰爪，坡度比前2天的路稍陡，跟著嚮導MayMay的腳步走還算輕鬆。

走著走著天漸漸亮了，這個方向看過去的山頭，猜測就是小亞拉拉特山3,896M（我也不確定...在台灣山頭都沒認識幾個..還土耳其的山）

隨著太陽即將升起，天空染上非常美麗的顏色。

前兩天走半小時就讓我們休一次的MayMay，今天走了2小時都不給休，可能是沒有較平坦的地，或是因為氣溫太低吧，就在我們講了2次想尿尿，終於找到適合小休的地形，趁著天還沒全亮，趕緊在旁邊的雪地解放（有必要寫出這種細節嗎）

回頭往下看，還能看到一望無際的草原，不覺得這邊已經有海拔4,000M以上了。

映照在對面的山頭的影子

雪景就是美啊

走到一個很像山頂的點，先在這邊拍一下，萬一走不上去還可以假裝這邊登頂(欸..

佩服隊友的專業完美跳拍，還能做好表情管理

太陽出來了，行走時還不覺得太冷，不過相機覺得冷已經休眠，脫手套換電池時，才發現手已經不受控制，還變成紫色的

看到山頂了?是他嗎? 再5分鐘就到了嗎?

事實證明那個不是山頂，還要翻過去再走過去，沒關係我們習慣假山頭了

從剛剛以為的再5分鐘，結果又走了1小時，山頂還在遠方

終於看起來快登頂了，路又將變得稍微陡一些，我們停下來上冰爪，大家都沒什麼雪地經驗，因此昨晚有先練習試穿，但氣溫實在太低手變得很笨，花了一點時間才穿上。

這次真的要到了！興奮！

喔喔喔！土耳其最高峰我們來了！

幸好這邊也流行鐵牌，不然不知道我們是到哪裡了

國旗反了啦，不過風很強、冷到手很笨，能把國旗攤開已經不錯了。

開心吶！人生登山的新高度亞拉拉特山Ağrı Dağı（5,137M）牌子的標高是錯的，就像我們的369不是3,690M一樣。

這一面的景色也很美身上穿了2件羊毛衣、1件輕羽絨外套、1件防風外套、1件厚羽絨外套

準備下山了，各國登山隊伍色彩繽紛，畫面很有趣。

雪地下山又是另一個考驗，穿著冰爪還是滑倒好幾次，還有幾次整條腿直接埋進雪堆裡拔不出來

從山頂下來又走了4小時，終於看到營地的帳篷，這邊MayMay示意可以直接滑下去，就是屁股直接坐在雪上滑下去！這樣下坡又快又刺激亞拉拉特山真是美麗新奇又好玩！

回到營地整裝休息、吃午餐，因為有隊友膝蓋受過傷不舒服，擔心無法順利走下山，我們詢問登山公司能否在3,200M接駁，經理表示2,200M→3,200M這段路很爛，沒什麼車願意上來，不過還是可以問，要加費用，反正我們就是來花錢當大爺的，整理好之後往下到第一營地等接駁車。

再看一眼美麗神聖的亞拉拉特山

這邊的牧羊犬體型都很大，但是無論時麼時候看到都在睡覺不工作，羊群都以為自己是野生的吧

本以為接駁車會開到第一營地，結果聽說中間有段路太爛要過溪開不進來，我們又往前走了一段路，實際走覺得路不算太差啊，只能說我們太習慣強大的得利卡了

最後，我們順利上了接駁車、吃了慶功宴，經理說我們運氣相當好，沒遇到極度低溫，因為山上有時會來到-30度，我們登頂日天氣很好，大家能夠全員登頂也很厲害，有幾隊在中途就撤退折返了。

下山的路上我們遇到幾隊伊朗登山隊，對我們感到非常好奇，大概因為我們是唯一的亞洲面孔，後來在飯店還被要求合照，我們也是登山公司第一次接待到的台灣登山客，台灣人在這邊真的很稀有，亞拉拉特山雖然有5千公尺，且終年有雪，但整體而言難度不高。

我想只要曾經走過雪季的玉山、雪山、南湖大山，要登頂並不困難，有2個晚上做高度適應，也沒有高山症的症狀（隊友有人吃丹木斯，我是吃紅景天）關於行程安排，第三天登頂後要直接下山，路程是比較長，我們走了13小時，若沒有叫車上來3,000M接駁，要走到登山口可能還要再2~3小時，不過也不是走不到啦，比較累而已，但若可以還是安排4天行程會比較適當。

我們這團8人其中有6人完百、1人玩三鐵、1人都走探勘路線，算是很習慣這種登山強度的，如果對土耳其爬山有興趣，也可以多多鍛鍊體能，就能輕鬆上5千了登山公司Climbing Ararat的經理英文很好，很愛聊天，安排事情很仔細、也給了我們很多幫助，此行也很感謝主揪朋友跟其他隊友，玩得非常開心，很難得的土耳其經驗。