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聖母峰基地營健行　非專業登山者也能實現的入門圓夢路線

聯合新聞網／ 行遍天下
▲EBC健行走進壯闊的喜馬拉雅山，山勢雄偉讓人眼界大開。
▲EBC健行走進壯闊的喜馬拉雅山，山勢雄偉讓人眼界大開。

【文：行遍天下，圖：亞瑟王】

世界第一高峰聖母峰海拔8848公尺，從1953年有登頂紀錄以來，70年來全世界僅約5千多人登頂，儘管科技日益進步和商業登山團極度繁榮，大幅降低登頂難度，甚至攻頂路上大塞車，但多數人還是沒辦法站上世界之巔，攻頂聖母峰就留給以登山為志業的登山家們去挑戰，不過赴聖母峰「山腳下」的基地營健行，一直是世界旅人的熱門路線，人人都有機會實現。

　

實現平凡生活的非凡夢想

位於尼泊爾與西藏邊界的聖母峰，直聳入雲霄，最接近「神」的居所也是理所當然，尼泊爾或藏語都有神山之尊，藏語稱為「珠穆朗瑪」，有女神之意，即是中文俗稱的「聖母峰」。尼泊爾也以神山敬謂，今稱為「薩迦瑪塔」（Sagarmatha），也是該地區國家公園之名，1976年入選聯合國世界遺產。西方人稱艾佛勒斯峰（Mount Everest），紀念英國殖民印度時的測量局局長George Everest ，因此聖母峰基地營的健行路線（Mount Everest Base Camp）簡稱為EBC Trekking。

▲在雲端的喜馬拉雅山群峰，在飛機上看起來更顯壯觀。
▲在雲端的喜馬拉雅山群峰，在飛機上看起來更顯壯觀。

▲有些挑戰8000公尺巨峰的登山家不幸殉山，親友在EBC途中堆疊紀念碑追思故人。
▲有些挑戰8000公尺巨峰的登山家不幸殉山，親友在EBC途中堆疊紀念碑追思故人。

　

飛離霧霾進入神秘國度

清晨從加德滿都昏暗擁擠的國內線機場，搭上16人座雙螺旋槳小飛機，成功飛離重重霧霾後，白雪覆蓋的喜馬拉雅山脈映入眼廉，7、8千公尺群山在藍天下雄踞雲端，山勢壯麗豪邁，這是尼泊爾的另一個世界，想起尼泊爾嚮導在登機前神秘地說：「要搶左邊的位置」，原來是鋪陳窗外這一幕，也讓人暫時忘去小飛機一路顛簸的兇險，大約35分鐘飛行，抵達位於喜馬拉雅山群山之中海拔約2845公尺的盧卡拉（Lukla），傳說中世界上最危險的機場。

▲飛往盧卡拉的小飛機為16人座，登機免畫位自由入座。
▲飛往盧卡拉的小飛機為16人座，登機免畫位自由入座。

位於叢山峻嶺中的盧卡拉機場，原本興建於1964年，由第一個被記錄登頂聖母峰的紐西蘭登山家希拉瑞（Edmund Hillary）向雪巴人購地所建，機場跑道長度僅527公尺，一直到2001年才鋪上柏油，跑道盡頭的兩端是懸崖與山壁，飛機起降靠著11.7度的坡度助跑或剎車，驚險萬分，只有小型飛機能夠起降，且山區氣候多變，能見度不佳、風大、起霧都不能飛，EBC健行通常都要多預留幾天時間，避免飛機停飛而影響行程。這個機場在2008年更名為丹增-希拉瑞機場（Tenzing-Hillary Airport），紀念1953年首登聖母峰的希拉瑞和響導雪巴人丹增（Tenzing Norgay）。

▲在叢山峻嶺中開僻出來的丹增-希拉瑞機場，起降難度高，被稱為「世界最危險的機場」。
▲在叢山峻嶺中開僻出來的丹增-希拉瑞機場，起降難度高，被稱為「世界最危險的機場」。

　

膽仰聖山一步一腳印

EBC健行途中，除了絡繹於途的登山客，隨時遭遇駝著滿滿貨物的牲口驢子、犏牛（犛牛的混種牛，也可適應低海拔工作）隊伍，以及揹著比身體還大包裝的挑夫，氣味與聲音混雜，路上轉經輪、五色風馬旗、刻著經文的巨大嘛呢石（Mani stones）目不暇給，讓人感官大開，在空氣含氧量約僅約平地50%的山徑上爬升，大口喘著氣，如朝聖般緩緩前行。

▲高山上的雪巴村落運補絕大部分依賴獸力與人力，健行途中常遇到挑伕扛著巨大的貨物辛勤工作。
▲高山上的雪巴村落運補絕大部分依賴獸力與人力，健行途中常遇到挑伕扛著巨大的貨物辛勤工作。

▲進入薩迦瑪塔國家公園與EBC健行都需申請，途中有許多檢查哨。
▲進入薩迦瑪塔國家公園與EBC健行都需申請，途中有許多檢查哨。

健行沿著達德科西河（Dudh Kosi River）河谷逐漸爬升，每天行進約6-8小時，徐行欣賞沿途風光，也讓身體慢慢適應高度，夜宿雪巴人小村莊，儘管位處深山，EBC健行的食宿簡單，但都不會有問題，約一個星期可以抵達海拔5360公尺的聖母峰基地營，途中可依個人身體狀況，安排一至兩天高度適應日，避免身體不適應高海拔引起高山症。聖母峰基地營在昆布冰河（Khumbu Glacier）之上，供攀登聖母峰的山友紮營，方便運補物資進行高度適應和攀登訓練，五月通常是攀登聖母峰的最佳季節，基地營簡直是個小型城市，而EBC健行終點在昆布冰河西側，隔著冰雪泥沙的昆布冰河與基地營相望，對非專業登山者來說，能夠克服低溫高海拔稀薄空氣，一步一腳印到此朝聖，在平凡生活中足以讓人一再回味。

▲EBC途中常遇到刻著經文的嘛呢石（Mani stones）和佛塔，山人的虔誠信仰也讓旅人心靈平靜。
▲EBC途中常遇到刻著經文的嘛呢石（Mani stones）和佛塔，山人的虔誠信仰也讓旅人心靈平靜。

　

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聖母峰 登山 機場

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