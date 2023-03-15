慰勞之旅！「富士五湖 與 新倉山散策」：海盜船、神社鳥居、山中湖，運氣好才能目睹「雙鑽石富士」

⬆️ 台北松山往日本羽田機場的班機上，眺望滿滿的雲海與富士山

2022年12月開始幾乎每個禮拜都有重要行程努力著：八大秀、志佳陽、富士山雪攀、南二段、安娜普娜ABC基地營⋯一連串的行程下來，精神始終處於緊繃與亢奮狀態，是時候該好好放鬆一下了！駕車是自己的另外一項興趣，但雪地駕車沒什麼經驗；想想整個冬季感到最辛苦的是富士山雪攀，那就安排個富士五湖自駕來慰勞自己吧！

⬆️ 往富士五湖方向，看到矗立的富士山

⬆️ 在河口湖下塌的飯店，從窗戶張望出去，富士山就在那兒⋯「富士五湖」位在富士山靠近山梨縣一側的山麓的五個湖泊：山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖。這五個湖是由富士山火山噴發而形成的堰塞湖，位在富士箱根伊豆國立公園範圍之內。曾經在幾年前的夏天到富士五湖旅遊，但始終看不到富士山。

聽說富士山要冬季才比較容易顯現出來，所以這一趟規劃了冬季富士五湖純渡假；不打算登山、不打算坐船遊湖，只想在五湖區盡情拍照，把富士山各面向的美麗都捕捉下來。簡單做功課，了解幾個特別的富士山景象：➡️ 逆富士：逆富士指的是沒有雲層又無風的秋冬時節，日出時富士山倒映在湖面的景象。

⬆️ 清晨，逆富士陪伴我在河口湖畔散步

⬆️ 晴朗的早晨，精進湖畔眺望逆富士

➡️ 鑽石富士：隨著日出與日落的時間，太陽剛好落在富士山的山頂上，彷彿是一顆鑽石一樣。10月中旬到2月下旬，每天下午15:30~16:30之間(天氣穩定的二月機率最高)

⬆️ 網路上找到的資料非常詳盡。不過這一趟沒機會拍到鑽石富士，期待下次囉

⬆️ 資料來源：https://kimiyo.tw/

➡️ 赤富士：指富士山在早晨陽光或是夕陽的照耀下，呈現有紅色山體的富士山美景。夏末初秋，搭配清新的空氣、會反射紅光的高層雲⋯等氣象條件時，才有機會見到此美景。

⬆️ 日出時分，河口湖畔眺望赤富士

另外，駕車、旅遊、拍攝都適合的地點，規劃了知名且方便到達的幾處景點：✳️ 新倉山淺間公園：位於山梨縣新倉山上，臨近富士山且位於半山腰；可眺望到富士山、忠靈塔、及吉田市區，是遊客喜愛的觀景名勝。常常看到觀光客拍了有忠靈塔和富士山同在一框的照片，我也想來拍；努力爬了許多層樓梯到忠靈塔旁，看到五重屋頂、看到吉田市、但大團雲把富士山遮住了啊⋯（ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄）

⬆️ 在淺間公園，雲層超級厚重，看得到附近郊山、看得到吉田市區，可是看不到富士山

看不到富士山，乾脆在公園裡散散步吧。過了忠靈塔之後仍有步道，順著路徑可一路爬上新蒼山。天氣好冷，純旅遊還是不太行，走著走著全身才逐漸熱起來。一路緩坡繼續往上，先是木造樓梯，再來是樹根土徑，走起來非常舒適。愈接近山頂，氣溫越來越低、水氣增多，細雪飄落在樹林間，真的好愜意。大約兩小時登頂新蒼山。（囧rz）不是說這趟純旅遊、不爬山嗎？

⬆️ 走一走暖暖身，就不知不覺登頂了！

✳️ 大石公園：位於河口湖北岸的大石公園，可遠眺富士山美景；六月中旬到七月中旬的薰衣草季，漫步薰衣草花田遠望富士山更是美不勝收。‼️ 一樣是冬季的旅遊，沒有薰衣草田啊⋯只有滿滿的雪。今天來大石公園雲層很厚，風也有點大，也因為這樣偶爾一瞬間，強風會把雲吹開，富士山若隱若現，別有一番趣味！

⬆️ 拍不到有薰衣草田，只好拍芒草⋯

⬆️ 芒草、枯木搭配富士山，也是別有風情

✳️ 花之都公園：山中湖附近的花之都公園，有廣達30萬平方公尺的花田；春季鬱金香、夏季向日葵、秋季波斯橘⋯等等。站在花田邊遠眺富士山，可享受色彩繽紛的群花圍繞在富士山腳下，為雪白安靜的山景，注入另外一番活力！‼️ 這一趟是冬天來，花田全部變雪田啊⋯

⬆️ 花之都公園停車場眺望富士山

⬆️ 說好的花田呢？怎麼都變雪原了！

✳️ 蘆之湖：位於日本神奈川縣足柄下郡箱根町，箱根山噴發之後造成的火山湖；大約形成於三千年前，是神奈川縣內面積最大的湖泊。在蘆之湖可搭乘海盜船遊湖、搭纜車到大湧谷、還有湖邊遊步道可散策⋯是遠眺富士山的知名的觀光地。

‼️ 天氣預報神準，從河口湖出發就小雪不斷，小心翼翼開車通過仙石原高原乙女垰，雪越下越大（果然還是練到雪地駕車了啊⋯）第二天清晨，車子被大雪包圍，跟飯店借刷子抹布，清了好久才把車子挖出來。到了纜車站，公告纜車定期保養不開放、在湖邊眺望，雲層厚重看不見富士山、森林遊步道積滿昨夜下的大雪導致路跡不明⋯只好選擇海盜船遊湖了！（囧rz）不是說這趟不坐船遊湖嗎？

⬆️ 雖然不太想當觀光客坐海盜船，但我最後還是選擇海盜船旅遊⋯

⬆️ 湖面風光很美，可惜沒有富士山

⬆️ 看著海盜船在湖面航行，也是蠻美的！

⬆️ 這個湖上神社鳥居，可以祈求良緣，除了坐船可以抵達，也有步道也可以散策過來。

⬆️ 大雪過後的晴朗，蘆之湖是這般美麗。照片中是(三国山) 三國山

⬆️ 從箱根往富士五湖方向，過了仙石高原乙女垰，富士八景之湯前廣場 眺望富士山大雪過後，轉換成多日晴朗的天氣，沿著五湖湖邊散步，藍天白雲、山景湖景⋯這樣的健行多愜意！

⭕️ 河口湖：位於山梨縣富士河口湖町，是富士五湖中湖岸線最長、標高最低，也是五湖中最北的一湖。面積在富士五湖中位於第二，最大水深與精進湖並列第三。湖畔旅館環繞，南側地勢開闊，能眺望富士山山容。著名的景色是富士山映照在湖面上產生倒影而形成的逆富士。

⬆️ 在河口湖附近眺望河口湖大橋與黒岳。黑岳是日本300名山

⬆️ 在河口湖步道上，欣賞逆富士

⬆️ 日出前，逐漸變成金黃色的富士山

⭕️ 山中湖：位於富士箱根伊豆國立公園，為富士五湖中面積最大的湖泊，也是五湖中最高、最淺的一湖。

⬆️ 山中湖有天鵝遊船可搭乘遊湖，我才到碼頭附近，天鵝就游走了啊⋯

⭕️ 本栖湖：位置在五湖最西邊，深度最深。橫跨山梨縣南都留郡富士河口湖町及南巨摩郡身延町。本栖湖與西湖、精進湖擁有同一水脈，過去可能是同一湖泊。本栖湖之所以知名，是因為印在日本一千圓紙鈔背面的富士山畫像，就是在本栖湖取景：由攝影家岡田紅陽的作品「湖畔の春」製作而成。因此，從本栖湖畔眺望的富士山，也被稱作「千圓富士」。

此外，12月上旬到1月上旬這段期間，在富士本栖湖渡假村的「鑽石富士」景觀特別有名。運氣好的話，不但可以看到鑽石富士，還更可以看到加上湖面倒影的「雙鑽石富士」。不過，這一趟沒機會看到鑽石，期望下次有機會能夠親眼目睹囉！

⬆️ 午後的本栖湖雲霧繚繞，有雲伴襯的富士山也有一番不同的美麗。

⬆️ 這是湖邊看板介紹日幣千円的圖案

⬆️ 不過今天光線太強烈，加上湖面全部結冰，拍不到千元富士的倒影

⭕️ 精進湖：是五湖中面積最小的湖泊，位於山梨縣南都留郡富士河口湖町。精進湖的成因是富士山火山活動而形成的堰塞湖，沒有流入該湖的河流，也無出水口。精進湖最知名的，就是富士山和前方較矮小的大室山構成的交疊景觀。畫面猶如母親（富士山）抱著孩子（大室山）；因此被稱作「抱子富士」（子抱き富士）。

⬆️ 富士山和前面的大室山交疊，母親抱小孩

⬆️ 湖面結冰，沒辦法拍到完整的逆富士

⬆️ 如果天氣不那麼冷，真的好想在這裡划船啊⋯看起來陽光普照的目前，只有攝氏 2 度

休息是為了走更長遠的路，我很享受攀登之後的悠閒健行時光。下一個目標即將展開，又是一連串的準備與努力。山永遠在那裡，用不同的面向等待著旅人；只待準備周全、羽翼豐滿時，隨時可以奔向山的懷抱！

⬆️ 回到東京，又看到夕陽相伴的富士山

⬆️ 期許自己保持活力，繼續前進！