探索未知的世界！ 南美洲最高峰6962m「阿空加瓜」 挑戰身體極限、不想輕言放棄

南美洲最高峰 阿空加瓜6962m－探索未知的世界Ⅰ

HI，大家好～我是野境探索A編。也許是疫情關太久的單調？也許是瘋狂連續上班近40天的壓力？去年十月的某一天，我一覺醒來，突然對＂小確幸＂的台灣的生活感到發膩......思考著，是時候給自己一點刺激，讓生活好玩一些。「想出去玩？不然冬天（2023一月）直接衝阿空加瓜啊！正值攀登季，簡單又有名。」三條魚二話不說，立馬開出清單決定出行。這也是＂WE野境探索工作室＂未來開團清單的一座山，多一個＂場勘＂的藉口出去玩，更顯得心安理得。

三條魚 / A編

故事開始之前先暴雷：當時的我，完全忽略了，三條魚的＂簡單＂，很明顯與凡人有段不小的落差。（工作室阮明天：早就跟你說過了！）涉世不深的我，被 #葡萄酒產地、#葡萄酒比可樂便宜、#吃肉吃到飽 ...等關鍵字蒙蔽了雙眼，根本沒預料到，這個生命中的＂小刺激＂，事後會有多麼讓我全身肌肉顫動......

馬爾貝克紅酒配厚厚的烤肉，絕配呀！！！飛越了太平洋、跨越了赤道、轉了3班飛機。我們終於抵達美食美酒的國度－阿根廷, 門多薩(Mendoza)。來到著名葡萄酒產區，可要好好把握。才第一天，我就不小心開了六瓶酒。而三條魚抵達之後，則是馬上開始執行＂大口吃肉＂的心願。

三條魚每天吃肉吃得很開心，我則是喝酒喝得很爽啊～我倆沉醉在這酒肉小鎮，幸好保持了一絲意志，堅定目標。畢竟此行主要目的，是攀登安地斯山脈的最高峰「阿空加瓜」。

南美洲｜阿空加瓜山 Aconcagua 6962m 南美洲最高峰，在世界七頂峰中，海拔高度僅次於聖母峰。阿根廷與智利邊境之間，坐落於世界上最長的山脈－安第斯山脈南段。是世界上最高的火山、死火山，也是南半球最高峰。和北半球季節正好相反，最佳的登山季為每年11月至3月。比起其他高山，阿空加瓜相對平易近人，雖然海拔相當高，但不需氧氣瓶就能登頂，據阿空加瓜公園管理處統計，每年有3000人攀登阿空加瓜山，登頂率約70%。（維基百科、健行筆記）

我們這次在高地營（基地營以上的營地）的攀登，三條魚打算全程自理。考量到三條魚豐富的遠征（和省錢）經驗，我當然樂見其成。但是在基地營，我們還是買了吃、住、網路等全服務，讓自己可以好好休息。有鑑於較長的天數，以及更厚重的保暖、攀登裝備，遠征的裝備比起台灣的百岳縱走多出太多，通常都是由騾子駝入大本營。這也是我第一次可以任性的塞許多墮落重量（例如啤酒～三條魚則是執著於可樂XD）。自己不用背，感覺真好！

登山物品可以載到大本營

DAY1、Mendoza→Penitentes→Confluencia 3300m

第一天從登山口起登，沿路走走拍拍到Confluencia營地，大約花了3小時。跟台灣的山比起來，這樣緩而廣闊的健行路線讓我感到放鬆與新奇，沿路不停拍照，完全沒有時間壓力。三條魚則是一副對景緻免疫的樣子，懶洋洋地走著。「你之後就會看到麻痺懶得拍啦......」她說。不理她，我全然享受著當觀光客的快感，完全放鬆的一天。

假裝攝影師，但本業賣酒的A編

工作中的騾子

Confluencia帳篷很大，我們包場，餐廳提供各種茶包，一切很讚！但當太陽西下、氣溫轉涼，完美的一天急轉直下。我們得知，可愛的騾子竟然明天才上工？今晚我所有裝備都不會到！連最重要的睡袋也是！其實，出發前三條魚早已提醒我，重要的保暖裝備不要給背工或是驢子背。因為意外難免發生，導致行李無法如期抵達，而在山上溫度低，保暖不夠是很危險的，但當時的我，沒能聽進提醒，僅帶了一件保暖背心，想說＂這樣就夠了！＂ 可能老天要我記取教訓，當天行李就真的沒抵達。這裡的天氣，白天又熱又曬，夜晚卻風強低溫，溫差非常大。當時我穿短袖短褲＋一件化纖背心，外加雨衣一件......然後就沒了......白眼快翻到後腦勺，三條魚趕緊請當地登山公司去幫我們喬，總算借到了味道很重的睡袋。衣著單薄的我，只能一吃完晚餐就躲進睡袋裡，完全無法在外面晃蕩，但好歹是平安過了一夜。

三條魚一路走走跳跳精力旺盛Day2、Confluencia→Plaza de Mulas(BC) 4380m在三條魚預計開給客人的行程中，應該要在這個營地多待一天，並來回海拔超過4000的Plaza de French做高度適應，但因為三條魚還想去其他路線場勘，希望縮短時間，再加上我在台灣攀登任何百岳或縱走，從來沒有過任何高山反應的紀錄，於是我倆決定省略這一天，直接抵達超過玉山高度不過400公尺的大本營。

在此行之前，我的人生最高點（物理）就是玉山主峰，因此高海拔的稀薄空氣、對人體的影響，對我而言是完全未知、令人興奮與期待的。4000m、5000m，甚至在山頂6962m、那個將近七千米的高度，我會是什麼感覺呢？阿空加瓜的特色就是風很大，即使是前往大本營（4380m）的健行途中就可以感受到。從Confluencia→Plaza de Mulas，90%的路程都算平坦，但完全沒遮蔽物，更顯得風大，只能全身包緊緊。

剛到Plaza de Mulas，一切安好，不知道什麼原因，攀登公司竟然直接配給我們一頂餐廳帳！吃、睡、裝備，全都在裡面超方便！（正常不會這樣啦），而且還巧遇三條魚攀登馬納斯魯的夥伴們，三位分別來自羅馬尼亞、阿根廷的專業嚮導，一眼就認出三條魚，這真是大大的驚喜。

馬納斯魯同學會

剛抵達大本營時，我只感覺全然的亢奮和開心。但在用完晚餐後，卻開始不太舒服，頭微痛。剛好有位印度女生從C2撤退下來，她那時血氧50狀況很差，幾乎沒辦法對話。看著她，我首次產生了擔心的情緒...…原定明天開始高度適應，甚至可以適應到高於C1。但安全起見，我們決定明天暫留大本營，只到附近走走就好。

Day3～Day7 Plaza de Mulas(BC) 4380m

（你沒看錯，我們待在大本營五天，破紀錄長的高度適應）抵達後的隔天，因為身體還沒適應高度，決定在大本營附近走走，剛好三條魚的阿根廷嚮導朋友要到附近山峰Cerro Bonete 5052m，我們決定跟去晃晃。一般來說，3～4小時登頂算合理。風景漂亮，沿路也不算陡，但隨海拔升高，我的速度似乎漸漸變慢，到海拔4500m左右，瞬間整個人不是自己的，腳不受大腦控制，知道該向前走，卻抬不起來。下坡時，明知道腳要頂著，但卻沒力向下滑。我感受到心臟大力跳動，最後走到海拔4700m時已經不行了，只能回頭下山。看著山頂卻到不了好無奈，又很生氣自己連下坡都很喘。原本以為，只要轉身下山，一切都會變好。但脫力的我，連眼前的大本營，都覺得無比遙遠......三條魚沈默地陪我慢慢走，鼓勵我不要急，專注走好就好。「你的感覺我懂」她安慰道。然後又補了句「但不是在這海拔......=.=」後面這句是多餘的啦！把我的溫馨時刻還給我！

人生第一次體會缺氧的感覺

還有更慘的，回程時，我發現藏在石頭下的羽絨衣和毛帽被偷了！信！心！完！全！崩！毀！雖然缺氧但還是可以拍拍照鬧一下，但沒有保暖衣物真的完全笑不出來！（三條魚OS：就跟你說我幫你背就好，不要放路邊......萬一不見就麻煩。）（A編OS：你這趟真是說什麼＂萬一＂就中什麼，還是少說話的好。）沿路問登山客有沒有看到，當然是都沒有（就算有，誰會承認？），其他攀登者聽說這悲慘消息後，建議我「去找咖啡廳員工，他知道所有事！」。於是我在咖啡廳租到一件羽絨外套！一個禮拜 $80美金！感謝！萬歲！

大本營咖啡廳前回到大本營，前往醫護站基本檢查（每天例行公事），我的血氧居然只有61！合理推測，在4700m無法控制自己時，那時我的血氧應該更低…有鑑於我過低的血氧，第四天我們只能乖乖地待在大本營休息。完全沒進度的一天。而我感到身體好累，卻不同於在台灣登山的疲累。果然像三條魚所說，沒有親自體驗的人，很難去理解那種感覺。

完全不用高度適應的三條魚醫生開始叫我吃丹慕斯+認真喝水（4-6升），多喝液體就對了。不管是茶、飲料、湯等等，但看著我帶的五罐500ml啤酒 + 1L 蘭姆酒，可惜啊，看來是沒辦法喝了。在台灣完全沒高山症的我，原以為高度適應不需耗費太多時間。殊不知，才4000m的大本營就成為第一個大關卡。

三條魚的袋子裡是滿滿可樂，身為專業酒空的我飲料不能輸！在大本營的第三個晚上，或許因為整天不動只休息，血氧稍高一些，卻仍只有71（正常要在80-85），又一次推遲前往高地營（C1 5080m）的計畫。因為吃丹慕斯的關係，半夜一直跑廁所，穿穿脫脫上個廁所也很麻煩，頭開始很痛，身心俱疲。在大本營進入第四天，不知道下一步身體又有什麼反應，沒止盡耗著生命的感覺。原本三條魚還想去另一條路線，卻因為我的狀況，計畫必須取消。

每天都希望血氧提升

心中開始有點慌張地的我，在各國山友的鼓勵下，試著往C1方向走，到4800m時，身體又是快缺氧的感覺。因為我當時只有一人，風險管理格外重要，還不到C1，我就決定折返。三條魚則是很猛的先把帳篷、瓦斯、一些物品先背到C1為我們到高地營做準備，再去C2晃晃。這才是她該做的高度適應，她浪費太多時間在我身上了。有走走動動心情好多了，只不過血氧從71又掉到63…連醫生都覺得怎麼又掉了呢？然後再度確認我有沒有認真喝水。我可是喝到半夜不斷跑廁所悲慘的人啊！

完全不想知道三條魚背包到底幾公斤，爆重就對了對於血氧慢慢麻痺的我們，加入了前天下山，正在咖啡廳開趴的印度團。他們正慶祝完登阿空加瓜，邀請我一起同歡，啤酒一罐一罐開......偏偏這時一轉頭，醫生和他兒子下班進來喝杯咖啡～「醫生，Alyson可以喝一些嗎？」他們幫我詢問醫生。可愛的醫生竟然做出大家都沒想到的動作「我可以裝作沒看到。」他伸手把自己的眼睛矇住。「吃丹慕斯每天要喝6L的水，你今晚可以喝三瓶啤酒。」最後醫生要離開咖啡廳時，拋下這句話。

喝酒開心但還是很認命的只喝一些

被迫滯留大本營，仍有令人感動的收穫，就是認識了這些可愛的人們。我相信，這是每趟遠征中獨一無二（因為相遇的人都不同）、無比美好的經驗。

阿空加瓜醫護團隊

我整整在大本營睡了五個晚上，試圖克服無法控制的不適感，在冷得要命的夜晚，我無數次萌生放棄的念頭，但三條魚不知哪來對我的信心，只跟我說，我們放棄另一條路線吧，現在不趕時間，好好養身體好好走完這條就好。我明白三條魚內心的無奈。而對自己的懷疑與失落，實在無法言喻......Day6 我繼續高度適應，嘗試到C1 Canada Camp 5080m再回到大本營睡覺。「台灣有上升680m的山嗎？向陽山屋到向陽山頂？」出發前與三條魚嘴砲著。「感謝你的鼓勵，這樣想想或許沒這麼痛苦，但我一樣會以低標慢速前進。」這是我的佛系登山哲學。

每走一步都在突破自己的人生「高度」

我背著瓦斯、冰爪、睡墊等裝備，預計背上C1放，早上血氧61但卻走的很順。4800m，速度變慢；4900m，用意志力控制身體，頭開始痛。心裡想著：在這裡放棄太虧了吧！於是繼續推進。終於，到C1營地看到帳篷時，好感動！真的要哭了！痛苦了好幾天終於又突破新高點！今晚睡在C1的他國隊伍，看到我上來，開心的與我擊掌「很高興在這裡看到你！」他們鼓勵著我。

來自各國的登山客們互相勉勵很暖心

抵達大本營的第六天，血氧77-80，終於低空飛過啦！ya！

醫生們討論了起來，他們不忍心讓我一直留在大本營，最後失去嘗試登頂的機會，終於點頭通過了。明天可以前進Canada Camp C1 過夜啦！經過血氧一直很低的六天，我對於自己身體的了解也越來越多。我樂於挑戰但不是賭，不管工作、戶外，我都屬於佛系保守型。命運無常、人體脆弱，意外往往沒辦法控制。但應該盡所能的把風險降低，進可攻退可守，不能全部梭哈。雖然生命珍貴，還是得膽小一些。但在短暫的人生中，還是要勇敢去突破自己，是吧？

這次並不容易，但我不想輕易放棄。面對我的狀況，三條魚也是一面小心觀察、一面鼓勵。登頂是目標，但就算沒完成，也能了解目前的身體極限。所有的經驗和鍛鍊，都是累積再度挑戰的機會。

期待離開大本營的明天！Let’s go！

背包物品少少，靠神隊友幫背

夜晚的大本營好美野境探索Wildernes Expedition突破內心的設限 探索未知的世界https://linktr.ee/wildernessexpedition