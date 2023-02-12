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世界自然遺產之島！ 來趟日本屋久島登山之旅尋找魔法公主吧

健行筆記／ 健行筆記AF

今年一月剛好有個假期想去日本流浪，爬爬日本的山、感受日本的風景，便鎖定了九州，對台灣而言不是太熱門的旅遊選項，旅遊淡季遊客也比較少，我想去＿世界自然遺產之島_ 屋 久 島 

0c9af1bc0f12e2667fd0fd672bd5ce3e.png抵達屋久島這天天氣極好先來看看官方網站對屋久島的介紹探索海上阿爾卑斯　

屋久島 是位於 鹿兒島縣南部海外 60 公里處，大隅半島南方的圓形島嶼。島嶼有五分之一受列為世界自然遺產。島上有六座標高超過 1,800 公尺的山峰，其中包括九州最高峰的宮之浦岳，標高為 1,935 公尺。因此屋久島有「海上阿爾卑斯」之稱。

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屋久島的官方DM屋久島除了宮之浦岳路線之外，還有屋久杉森林、白谷雲水峽、繩文杉、黑味岳...等不同長短的路線可以去體驗屋久島森林的美麗與神秘。其中白谷雲水峽是最受遊客歡迎的路線，除了比較平易近人之外，宮崎駿魔法公主的靈感來源就是來這裡。

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紅色框起處是屋久島被列為世界自然遺產的區域，圖片來源 unesco世界自然遺產並非指屋久島的整座島，宮之浦岳路線、神木林區等才屬於世界自然遺產（有興趣可看unesco對屋久島的介紹），沒關係，這些區域留給自己下次補考！

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魔法公主片中的山獸神森林景色，主要以日本九州外海南方屋久島裡的原始森林為範本[61]，其中宮崎駿先前的1984年動畫作品《風之谷》裡頭，所出現的腐海場景便是受屋久島森林所影響。資料來源 : Wiki 魔法公主原本我在屋久島打算停留三天二夜，第一天安頓好後走些小地方、第二天爬繩文杉（世界自然遺產路線）、第三天爬白谷雲水峽，下午離開屋久島。但我錯了，屋久島不僅有自己的速度、也很有自己的態度我不應該用城市的速度來規畫行程，而且網路上找到的資訊並不多，希望能分享我的經驗給也想去屋久島爬山的山友。

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白谷雲水峽官方路線說明，Ａ點進出白谷雲水峽 Shiratani Unsuikyo －太鼓岩路線 Taikoiwa Rock這趟行程的第二天我去了白谷雲水峽，去登山口的公車一天只有四班，原班車來回，要掌握好時間，不然就要住山上了。因為我住的民宿比較遠，我懶得太早起床，所以我是搭乘 10:15 從宮之浦港 Miyanoura Port 出發的這班公車前往登山口，因為是淡季所以公車被我一個人包了，沿途還有猴子會擋路，司機大哥還請我快去拍照，大約30分鐘可以抵達登山口。

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Miyanoura Port 宮之浦港(20)到 Shiratani Unsuikyo 白谷雲水峽(29) 的時刻表

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擋路的猴子！屋久島山區猴子真的很多，登山路徑上也有標示請勿餵食猴子跟鹿

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登山口就有廁所，很乾淨，還有垃圾桶登山口有管理員要先斗內 500 日圓贊助山林維護、確認你從哪來、看一下你的裝備跟問你預計搭幾點的車下山，然後放你上山。不過一個人爬山我已經事先下載好 YAMAP 的白谷雲水峽離線地圖，也先對地形有做功課，在國外也希望自己能負責自己的登山安全。同時這是國家休養的森林公園，登山口滿滿的各種無痕山林、注意事項。

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登山口還有一大堆的木棍登山杖，隨便拿，使用完放回來即可。這次我沒帶登山杖，已經帶了登山鞋、登山裝備行李箱已經要爆炸，順手了就拿了一支木棍，真是太好了。

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任君挑選的登山杖，用完歸位即可這條路線維護得很完整，前段幾乎都是台階，而且指示說明非常的清楚，要迷路真的還不容易，沒看離線地圖也知道自己在正確路徑。到了中段才有比較原始的地形，走起來也比較舒服。

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尋找我的魔法公主的神秘森林如同宮崎駿魔法公主中的森林，整段路線都是綠意、神木，極為潮濕的環境當然有很多苔癬爬滿石頭、樹幹與山壁，據說日本可見的苔癬類有 1800 多種，屋久島就有 600 多種，登山之餘可以看看旁邊的苔癬世界，可以發現苔癬的小宇宙?　看Windy預估今天陰天、晚點還可能會下雨，無法看到陽光灑落的美景甚是可惜，沿途還多個需要過溪的地形，若下雨要特別注意。當地人說屋久島一個月有35天在下雨，所以陰天已經是很棒的天氣了?

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這個洞也是一個景點叫做杉樹門9b99138ad2702041281feab70ea0b0d6.png途經好多個這種小溪流，果然潮濕多雨造就了這片森林奇景ffd18c92670018ba0c5b7362e40b358f.png自成小宇宙的苔癬森林

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沿途都是神木等級的大樹cc740785eeb62a7fa04688c2bacf9a95.png沿途倒木很多白谷雲水峽的太鼓岩路線 Taikoiwa Rock太鼓岩路線，旅遊介紹都是寫來回大約 4 小時，沿途其實有飄點小毛雨，所以我拍照捨棄拍好拍滿的興致，降階為有拍就好，就這樣一路到了辻峠Tsuiitoge Pass，這邊路標指示只剩 300 公尺就到太鼓岩，但這 300 公尺都是陡上需要手腳並用，路徑也沒這麼清楚，但我最喜歡這種天然的路線，走起來舒服！沿途都有桃紅色小緞帶在路徑上，跟著小桃紅走就對了！

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這些神木都有名字的喔

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往太鼓岩最後300公尺的陡上，跟著小桃紅指標走到了太鼓岩後展望確實很遼闊，可以看到360度的大景！可惜天空是灰的、還有站在太鼓岩的大石頭上感受到狂風與雨滴打在臉上，若天氣好景色一定絕佳，擔心自己被大風吹走影片拍拍趕快下石，然後發現我只花了 90 分鐘就抵達太鼓岩（除了上坡還有繞去看彌生杉Yayoisugi Cedar），若我能在 60 分鐘回到登山口（下坡＋不繞路），我就能搭上1:45 分的公車下山，不然下一班回程公車時間是 16:10，這樣我就多了 2.5 小時能好好去逛一下宮之浦耶（握拳！）

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【太鼓岩上不能吃東西喔】應該是怕大家在上面吃飯吃到掉下去吧?

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看到女神就自己靠過去自拍?

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抱歉我拍不出魔法公主的感覺，不知道為啥充滿殺氣?

80987fb84e5f735d5362ce834debcec0.png很多水世界的苔癬小宇宙

小休補充一點食物之後，我努力往登山口前進，前面該拍的都拍得差不多了，回程有另外經過女神杉、飛流瀑布、白妙瀑布停下來感受一下震撼的美麗拍些照片，老實說，若不是感受到在屋久島時間太短，我真想多留一些時間感受瀑布的美麗與壯觀? 其它緩坡我幾乎在越野跑，終於！我順利在 1:40 抵達登山口，立刻去找公車順便問司機問山下哪個餐廳好，我肚子餓了，哈哈哈！

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飛流瀑布＿本瀑壯闊到令人感動，我果然不是當攝影師的料

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白妙瀑布，若時間充足真想留在這裡看瀑布

d7b1ef0ff48844fc89abf3ef83782a6e.png我的 YAMAP 軌跡紀錄
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到白谷雲水峽的四班車都是同一個司機，我這天遇到他四次到山下之後屋久島是鄉鄉下真不是開玩笑，下午２點多十家餐廳九家關，司機介紹的餐廳也休息了? 所以我只能去唯一開的那一家。點了牛肉咖哩飯，可能講英文的遊客在屋久島太稀有，老闆還特地送了我二塊燉島豬五花肉，請我配咖哩飯一起吃，開心（只是一樣很鹹?）。

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吃完飯順路先去了一趟屋久島町歷史民俗資料館 Yakushima History Folklore Museum，看了屋久島的歷史、文化、生活等，還有民間傳說其實蠻有趣的，然後我又順著公車路線散步，逛了屋久島紀念品店，買了橘子（整個島都是橘子樹）、屋久島曬鹽、飛魚出汁。

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屋久島町歷史民俗資料館Yakushima History Folklore Museum 這也是有拔河文化的

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屋久島町歷史民俗資料館Yakushima History Folklore Museum 的生態跟民間傳說原本還想去博物館，但位於深山中公車沒到，從最近的公車站走上去要 45 分鐘... 若要去我就會趕不上最後一班公車回民宿，這裡的計程車只能打電話預約＂只能講日文＂，所以我便決定找個海喝杯咖啡，走了 20 分鐘第一家咖啡廳沒開、繼續走20分鐘第二家也臨時閉店，一直告訴自己屋久島很有自己態度?　剛好對面有生鮮超市我便去買了冰淇淋，找了個海自製了自己的海景冰淇淋，然後搭公車回民宿，完美這一天。

584194ca3cfd69170acecd5da18ffd4d.png我的屋久島海景冰淇淋跟島橘

同場加映!  平內海中溫泉 Kaichu Onsen 只有退潮才會出現的海中溫泉第一天抵達民宿已經下午三點多，民宿老闆Take幫我查的潮汐今天會有溫泉，我運氣真好? 最近的公車是 16:20 到民宿， 16:44 會抵達平內海中溫泉站 Kaichu Onsen，但是最後一班公車是 17:43 離開海中溫泉站，因此我必須要在1小時內回到公車站，才不會錯過最後一班回民宿公車。

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荒涼啊~下站後～感想：荒涼，沿途走都沒遇到人? 大約走了 12 分鐘抵達平內海中溫泉，斗內 200 圓後往裡面走，標示牌是說這是男女混和裸湯禁止拍照、請大家不要穿衣服下海，雖然也不是第一次泡混浴的裸湯，到底還是有些矜持跟害羞啊，既來之則安之吧！

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入口有平內海中溫泉簡單的介紹，谷哥翻譯這時候就能上場了抵達時裡面已經有很多鄉親在泡溫泉，不過女性大多有穿浴袍或薄衣、男生大多拿條小毛巾遮嘰嘰，阿北就更大方老鳥隨便我們看，我是沒有勇氣把衣服脫光跟他們拚了（怎麼可以只有我脫?太虧了），裡面的阿姐叫我去泡腳，知道我是台灣來的語言不通，旁邊的年輕人就充當翻譯，阿姐、阿北們都很努力地跟我聊天，感覺好好玩，還跟我說那個池溫度比較舒服，也有人曾經來過台灣，跟我說台灣贊✌️ 語言不通但是人情味很溫暖，越晚人越多，屁孩、年輕夫妻也來了，感覺屋久島的鄉親都很常來這閒話家常，熱鬧得很。

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黃昏的海景好美，人生享受

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俗啦如我只能泡腿，無法脫衣服跟大家拚了這時間剛好遇到太陽西下，陽光灑落在海面的景色真的好美，但那個角度大家都沒穿衣服，我實在不好意思拍照，這個感動我只能留在心裡了。可惜我只有 30 分鐘可以泡腳享受，跟大家告別後我趕快去公車站，天色很快就暗了，可怕的是我找不到公車站牌，往前往後 100 多公尺都找不到公車站，Google Map上沒有這個島交通的任何資訊（時間、地點都沒有！這是一座神秘之島），離 17:43 時間越來越近，我開始緊張了，我可不想露宿街頭或街邊攔車啊? 乾脆下車的站牌對面等公車，遠遠看著公車快抵達時立刻站在路中間用力揮手人肉擋車，很怕他不停車?上車之後一樣語言不通，一直跟司機說阿里阿斗阿里阿斗，結束我這美好又驚奇的一天。

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荒涼啊～差點要沒車可搭不過我的驚奇之旅還沒結束，第三天是安排下午一點的船班回鹿兒島，但屋久島下大雨～恩，屋久島一個月有35天在下雨，下雨很正常。而我實在不想拖著行李箱在大雨中看 Oka-no-taki 大川的潼（瀑布） 所以就在民宿聽聽音樂耍廢，吃完早餐後民宿老闆忽然問我的船班是哪一艘，然後發現原本我的船班是要從安浦港出發的，因為風雨比較大臨時改去宮之浦港，我的公車時間要重新抓跟船位重新劃位，這時候我真是讚嘆老闆、敬佩老闆，不然我可能又要多留在屋久島幾天了（老闆說剛剛有廣播，我*$(#*@$)........來這還是要懂一點日文，不然就要找英文好的老闆）

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在屋久島每天都捏這二張巴士時間表過日子喔對了，在去屋久島的船上還有個小插曲，看一下這像不像龜山島阿～No～這是屋久島喔，嘻嘻！

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這是屋久島　沒開玩笑來屋久島要先知道的幾件事情

  1. 鹿兒島是九州的鄉下，屋久島更是鄉下中的鄉鄉下，城市中的時間概念在這裡不適用，把它想像成蘭嶼好了，但是沒有歐兜賣可以租，靠大眾運輸就是等等等，冬天（淡季）很多店都沒開
  2. 屋久島有二個港口，比較多船隻進出的是宮之浦港，這區也有比較多的民宿、餐廳（其實也沒幾家?）；另一個港口是安埔港，船隻從鹿兒島出發的一天就一班
  3. 屋久島環一圈134公里其實挺大的，巴士大約一個多小時一班，如果你想要環島那請留下一整天的時間。沒有環島一圈的公車，反正就是要換車啦，一換車就是等一個小時。好難解釋請自己看時刻表（下圖有），總之屋久島總共有 129 個公車站。若有去爬山的話，也要是換不同的公車到登山口
  4. 這裡英文不通，雖然我住的民宿老闆英文很好，但我去過的店家地方沒一個講英文會通的，不只屋久島鹿兒島也是
  5. 平地網路都不錯（我用中華電信漫遊），爬山的時候跟台灣一樣都沒訊號，開飛航吧！離線地圖記得先載好，Yamap 好用、雖然都是日文但介面很直覺，建議有空可以先熟悉熟悉
  6. 若你住的地方旁邊沒有超市，不要預期這裡很好買食物，我從宮之浦港走到宮之浦四個站，什麼超商都沒遇到... 登山背包的食物都是我從鹿兒島帶去的（還好有帶?）。中間遇到飲料販賣機，第一台還壞掉，還好找到第二台讓我買了運動飲料

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在島上被我翻到快爛的公車時刻表跟位置圖3ad04bfcc1e54cd64cd587744e339362.png日本山登好用APP YAMAP 介面跟台灣登山常用的很相似，使用上直覺，多操作幾次就會了7. 萬一裝備不足怎麼辦？如果沒帶足登山裝備，屋久島也有能租借的地方喔，請到宮之浦的觀光中心（我忘記拍大門了，截谷哥的圖），從個人裝備、鞋子、過夜裝備到煮食工具都有，但冬天的宮之浦路線可是會下雪的，建議還是做好萬全的準備在上山吧！

29c5b4497bc647a8b3d7c883d6d03da3.png這裡有地方可以租裝備c482c72d2bb2b567a02c7d47eaa0f616.png

從登山鞋、過夜裝備應有盡有

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宮之浦也有一間登山用品專賣店，不想租也能買期待下次的屋久島之旅 努力存錢存時間這次短暫停留三天二夜實在太短，出發前也沒預料到屋久島的時間不是一般時間，若下次還有機會我會至少停留七天以上，會選擇住在有超市的公車站附近，把其他登山路線都好好體驗一番，然後最好可以揪伴同行，一個人真的好孤單啊?　另外就是錢錢要準備多一點，從鹿兒島來屋久島的高速船票好貴（哭），來回票價要 22,300 日圓，就算是早鳥 14 天前預約也要17,100 日圓，大約 2.5 小時會抵達。

交通資訊都是我 2023 年 1 月的蒐集的，但屋久島很有自己的態度，不知道什麼時後會更新就僅供參考囉～

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高速船的船班時間我之前爬文有看到渡輪的票價大約是 10,700 日圓、時間大約是 4 小時，但我問了遊客中心是跟我說沒有這個選項了(?) ，若是我在出發到日本前就先規劃的話，就能夠親自寫信問問渡輪公司囉，可能有機會能省點錢吧，有興趣的可以自行問問 渡輪公司的網站請參考

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高速船的票價及路線停泊港也可以參考，早鳥便宜不少

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屋久島的公車時程表

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屋久島的公車站牌表，還有Bus Free Pass票價表

登山 民宿 溫泉

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