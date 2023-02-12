世界自然遺產之島！ 來趟日本屋久島登山之旅尋找魔法公主吧

今年一月剛好有個假期想去日本流浪，爬爬日本的山、感受日本的風景，便鎖定了九州，對台灣而言不是太熱門的旅遊選項，旅遊淡季遊客也比較少，我想去＿世界自然遺產之島_ 屋 久 島 。

抵達屋久島這天天氣極好

探索海上阿爾卑斯

官方網站 對屋久島的介紹

屋久島 是位於 鹿兒島縣南部海外 60 公里處，大隅半島南方的圓形島嶼。島嶼有五分之一受列為世界自然遺產。島上有六座標高超過 1,800 公尺的山峰，其中包括九州最高峰的宮之浦岳，標高為 1,935 公尺。因此屋久島有「海上阿爾卑斯」之稱。

屋久島的官方DM屋久島除了宮之浦岳路線之外，還有屋久杉森林、白谷雲水峽、繩文杉、黑味岳...等不同長短的路線可以去體驗屋久島森林的美麗與神秘。其中白谷雲水峽是最受遊客歡迎的路線，除了比較平易近人之外，宮崎駿魔法公主的靈感來源就是來這裡。

紅色框起處是屋久島被列為世界自然遺產的區域，圖片來源 unesco世界自然遺產並非指屋久島的整座島，宮之浦岳路線、神木林區等才屬於世界自然遺產（有興趣可看unesco對屋久島的介紹），沒關係，這些區域留給自己下次補考！

魔法公主片中的山獸神森林景色，主要以日本九州外海南方屋久島裡的原始森林為範本[61]，其中宮崎駿先前的1984年動畫作品《風之谷》裡頭，所出現的腐海場景便是受屋久島森林所影響。資料來源 : Wiki 魔法公主原本我在屋久島打算停留三天二夜，第一天安頓好後走些小地方、第二天爬繩文杉（世界自然遺產路線）、第三天爬白谷雲水峽，下午離開屋久島。但我錯了， 屋久島不僅有自己的速度、也很有自己的態度 ，我不應該用城市的速度來規畫行程，而且網路上找到的資訊並不多，希望能分享我的經驗給也想去屋久島爬山的山友。

白谷雲水峽官方路線說明，Ａ點進出白谷雲水峽 Shiratani Unsuikyo －太鼓岩路線 Taikoiwa Rock這趟行程的第二天我去了白谷雲水峽，去登山口的公車一天只有四班，原班車來回，要掌握好時間，不然就要住山上了。因為我住的民宿比較遠，我懶得太早起床，所以我是搭乘 10:15 從宮之浦港 Miyanoura Port 出發的這班公車前往登山口，因為是淡季所以公車被我一個人包了，沿途還有猴子會擋路，司機大哥還請我快去拍照，大約30分鐘可以抵達登山口。

Miyanoura Port 宮之浦港(20)到 Shiratani Unsuikyo 白谷雲水峽(29) 的時刻表

擋路的猴子！屋久島山區猴子真的很多，登山路徑上也有標示請勿餵食猴子跟鹿

登山口就有廁所，很乾淨，還有垃圾桶登山口有管理員要先斗內 500 日圓贊助山林維護、確認你從哪來、看一下你的裝備跟問你預計搭幾點的車下山，然後放你上山。不過一個人爬山我已經事先下載好 YAMAP 的白谷雲水峽離線地圖，也先對地形有做功課，在國外也希望自己能負責自己的登山安全。同時這是國家休養的森林公園，登山口滿滿的各種無痕山林、注意事項。

登山口還有一大堆的木棍登山杖，隨便拿，使用完放回來即可。這次我沒帶登山杖，已經帶了登山鞋、登山裝備行李箱已經要爆炸，順手了就拿了一支木棍，真是太好了。

任君挑選的登山杖，用完歸位即可這條路線維護得很完整，前段幾乎都是台階，而且指示說明非常的清楚，要迷路真的還不容易，沒看離線地圖也知道自己在正確路徑。到了中段才有比較原始的地形，走起來也比較舒服。

尋找我的魔法公主的神秘森林如同宮崎駿魔法公主中的森林，整段路線都是綠意、神木，極為潮濕的環境當然有很多苔癬爬滿石頭、樹幹與山壁，據說日本可見的苔癬類有 1800 多種，屋久島就有 600 多種，登山之餘可以看看旁邊的苔癬世界，可以發現苔癬的小宇宙? 看Windy預估今天陰天、晚點還可能會下雨，無法看到陽光灑落的美景甚是可惜，沿途還多個需要過溪的地形，若下雨要特別注意。當地人說屋久島一個月有35天在下雨，所以陰天已經是很棒的天氣了?

這個洞也是一個景點叫做杉樹門 途經好多個這種小溪流，果然潮濕多雨造就了這片森林奇景 自成小宇宙的苔癬森林

沿途都是神木等級的大樹 沿途倒木很多白谷雲水峽的太鼓岩路線 Taikoiwa Rock太鼓岩路線，旅遊介紹都是寫來回大約 4 小時，沿途其實有飄點小毛雨，所以我拍照捨棄拍好拍滿的興致，降階為有拍就好，就這樣一路到了辻峠Tsuiitoge Pass，這邊路標指示只剩 300 公尺就到太鼓岩，但這 300 公尺都是陡上需要手腳並用，路徑也沒這麼清楚，但我最喜歡這種天然的路線，走起來舒服！沿途都有桃紅色小緞帶在路徑上，跟著小桃紅走就對了！

這些神木都有名字的喔

往太鼓岩最後300公尺的陡上，跟著小桃紅指標走到了太鼓岩後展望確實很遼闊，可以看到360度的大景！可惜天空是灰的、還有站在太鼓岩的大石頭上感受到狂風與雨滴打在臉上，若天氣好景色一定絕佳，擔心自己被大風吹走影片拍拍趕快下石，然後發現我只花了 90 分鐘就抵達太鼓岩（除了上坡還有繞去看彌生杉Yayoisugi Cedar），若我能在 60 分鐘回到登山口（下坡＋不繞路），我就能搭上1:45 分的公車下山，不然下一班回程公車時間是 16:10，這樣我就多了 2.5 小時能好好去逛一下宮之浦耶（握拳！）

【太鼓岩上不能吃東西喔】應該是怕大家在上面吃飯吃到掉下去吧?

看到女神就自己靠過去自拍?

抱歉我拍不出魔法公主的感覺，不知道為啥充滿殺氣?

很多水世界的苔癬小宇宙

小休補充一點食物之後，我努力往登山口前進，前面該拍的都拍得差不多了，回程有另外經過女神杉、飛流瀑布、白妙瀑布停下來感受一下震撼的美麗拍些照片，老實說，若不是感受到在屋久島時間太短，我真想多留一些時間感受瀑布的美麗與壯觀? 其它緩坡我幾乎在越野跑，終於！我順利在 1:40 抵達登山口，立刻去找公車順便問司機問山下哪個餐廳好，我肚子餓了，哈哈哈！

飛流瀑布＿本瀑壯闊到令人感動，我果然不是當攝影師的料

白妙瀑布，若時間充足真想留在這裡看瀑布

我的 YAMAP 軌跡紀錄

到白谷雲水峽的四班車都是同一個司機，我這天遇到他四次

吃完飯順路先去了一趟屋久島町歷史民俗資料館 Yakushima History Folklore Museum，看了屋久島的歷史、文化、生活等，還有民間傳說其實蠻有趣的，然後我又順著公車路線散步，逛了屋久島紀念品店，買了橘子（整個島都是橘子樹）、屋久島曬鹽、飛魚出汁。

屋久島町歷史民俗資料館Yakushima History Folklore Museum 這也是有拔河文化的

屋久島町歷史民俗資料館Yakushima History Folklore Museum 的生態跟民間傳說原本還想去博物館，但位於深山中公車沒到，從最近的公車站走上去要 45 分鐘... 若要去我就會趕不上最後一班公車回民宿，這裡的計程車只能打電話預約＂只能講日文＂，所以我便決定找個海喝杯咖啡，走了 20 分鐘第一家咖啡廳沒開、繼續走20分鐘第二家也臨時閉店，一直告訴自己屋久島很有自己態度? 剛好對面有生鮮超市我便去買了冰淇淋，找了個海自製了自己的海景冰淇淋，然後搭公車回民宿，完美這一天。

我的屋久島海景冰淇淋跟島橘

同場加映! 平內海中溫泉 Kaichu Onsen 只有退潮才會出現的海中溫泉第一天抵達民宿已經下午三點多，民宿老闆Take幫我查的潮汐今天會有溫泉，我運氣真好? 最近的公車是 16:20 到民宿， 16:44 會抵達平內海中溫泉站 Kaichu Onsen，但是最後一班公車是 17:43 離開海中溫泉站，因此我必須要在1小時內回到公車站，才不會錯過最後一班回民宿公車。

荒涼啊~下站後～感想：荒涼，沿途走都沒遇到人? 大約走了 12 分鐘抵達平內海中溫泉，斗內 200 圓後往裡面走，標示牌是說這是男女混和裸湯禁止拍照、請大家不要穿衣服下海，雖然也不是第一次泡混浴的裸湯，到底還是有些矜持跟害羞啊，既來之則安之吧！

入口有平內海中溫泉簡單的介紹，谷哥翻譯這時候就能上場了抵達時裡面已經有很多鄉親在泡溫泉，不過女性大多有穿浴袍或薄衣、男生大多拿條小毛巾遮嘰嘰，阿北就更大方老鳥隨便我們看，我是沒有勇氣把衣服脫光跟他們拚了（怎麼可以只有我脫?太虧了），裡面的阿姐叫我去泡腳，知道我是台灣來的語言不通，旁邊的年輕人就充當翻譯，阿姐、阿北們都很努力地跟我聊天，感覺好好玩，還跟我說那個池溫度比較舒服，也有人曾經來過台灣，跟我說台灣贊✌️ 語言不通但是人情味很溫暖，越晚人越多，屁孩、年輕夫妻也來了，感覺屋久島的鄉親都很常來這閒話家常，熱鬧得很。

黃昏的海景好美，人生享受

俗啦如我只能泡腿，無法脫衣服跟大家拚了這時間剛好遇到太陽西下，陽光灑落在海面的景色真的好美，但那個角度大家都沒穿衣服，我實在不好意思拍照，這個感動我只能留在心裡了。可惜我只有 30 分鐘可以泡腳享受，跟大家告別後我趕快去公車站，天色很快就暗了，可怕的是我找不到公車站牌，往前往後 100 多公尺都找不到公車站， Google Map上沒有這個島交通的任何資訊（時間、地點都沒有！這是一座神秘之島） ，離 17:43 時間越來越近，我開始緊張了，我可不想露宿街頭或街邊攔車啊? 乾脆下車的站牌對面等公車，遠遠看著公車快抵達時立刻站在路中間用力揮手人肉擋車，很怕他不停車?上車之後一樣語言不通，一直跟司機說阿里阿斗阿里阿斗，結束我這美好又驚奇的一天。

荒涼啊～差點要沒車可搭不過我的驚奇之旅還沒結束，第三天是安排下午一點的船班回鹿兒島，但屋久島下大雨～恩，屋久島一個月有35天在下雨，下雨很正常。而我實在不想拖著行李箱在大雨中看 Oka-no-taki 大川的潼（瀑布） 所以就在民宿聽聽音樂耍廢，吃完早餐後民宿老闆忽然問我的船班是哪一艘，然後發現原本我的船班是要從安浦港出發的，因為風雨比較大臨時改去宮之浦港，我的公車時間要重新抓跟船位重新劃位，這時候我真是讚嘆老闆、敬佩老闆，不然我可能又要多留在屋久島幾天了（老闆說剛剛有廣播，我*$(#*@$)........來這還是要懂一點日文，不然就要找英文好的老闆）

在屋久島每天都捏這二張巴士時間表過日子喔對了，在去屋久島的船上還有個小插曲，看一下這像不像龜山島阿～No～這是屋久島喔，嘻嘻！

這是屋久島 沒開玩笑來屋久島要先知道的幾件事情

鹿兒島是九州的鄉下，屋久島更是鄉下中的鄉鄉下，城市中的時間概念在這裡不適用，把它想像成蘭嶼好了，但是沒有歐兜賣可以租，靠大眾運輸就是等等等，冬天（淡季）很多店都沒開 屋久島有二個港口，比較多船隻進出的是宮之浦港，這區也有比較多的民宿、餐廳（其實也沒幾家?）；另一個港口是安埔港，船隻從鹿兒島出發的一天就一班 屋久島環一圈134公里其實挺大的，巴士大約一個多小時一班，如果你想要環島那請留下一整天的時間。 沒有環島一圈的公車 ，反正就是要換車啦， 一換車就是等一個小時 。好難解釋請自己看時刻表（下圖有），總之屋久島總共有 129 個公車站。若有去爬山的話，也要是換不同的公車到登山口 這裡英文不通，雖然我住的民宿老闆英文很好，但我去過的店家地方沒一個講英文會通的，不只屋久島鹿兒島也是 平地網路都不錯（我用中華電信漫遊），爬山的時候跟台灣一樣都沒訊號，開飛航吧！離線地圖記得先載好，Yamap 好用、雖然都是日文但介面很直覺，建議有空可以先熟悉熟悉 若你住的地方旁邊沒有超市，不要預期這裡很好買食物，我從宮之浦港走到宮之浦四個站，什麼超商都沒遇到... 登山背包的食物都是我從鹿兒島帶去的（還好有帶?）。中間遇到飲料販賣機，第一台還壞掉，還好找到第二台讓我買了運動飲料

在島上被我翻到快爛的公車時刻表跟位置圖 日本山登好用APP YAMAP 介面跟台灣登山常用的很相似，使用上直覺，多操作幾次就會了7. 萬一裝備不足怎麼辦？如果沒帶足登山裝備，屋久島也有能租借的地方喔，請到宮之浦的觀光中心（我忘記拍大門了，截谷哥的圖），從個人裝備、鞋子、過夜裝備到煮食工具都有，但冬天的宮之浦路線可是會下雪的，建議還是做好萬全的準備在上山吧！

這裡有地方可以租裝備

從登山鞋、過夜裝備應有盡有

宮之浦也有一間登山用品專賣店，不想租也能買期待下次的屋久島之旅 努力存錢存時間這次短暫停留三天二夜實在太短，出發前也沒預料到屋久島的時間不是一般時間，若下次還有機會我會至少停留七天以上，會選擇住在有超市的公車站附近，把其他登山路線都好好體驗一番，然後最好可以揪伴同行，一個人真的好孤單啊? 另外就是錢錢要準備多一點，從鹿兒島來屋久島的高速船票好貴（哭），來回票價要 22,300 日圓，就算是早鳥 14 天前預約也要17,100 日圓，大約 2.5 小時會抵達。

交通資訊都是我 2023 年 1 月的蒐集的，但屋久島很有自己的態度，不知道什麼時後會更新就僅供參考囉～

高速船的船班時間我之前爬文有看到渡輪的票價大約是 10,700 日圓、時間大約是 4 小時，但我問了遊客中心是跟我說沒有這個選項了(?) ，若是我在出發到日本前就先規劃的話，就能夠親自寫信問問渡輪公司囉，可能有機會能省點錢吧，有興趣的可以自行問問 渡輪公司的網站請參考

高速船的票價及路線停泊港也可以參考，早鳥便宜不少

屋久島的公車時程表