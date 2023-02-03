比由布院更迷人的地方！我們來去爬新日本百名山「由布岳」吧

圖片來源 GOOGLE 搜尋的一頁截圖

就是這座山_由布岳 （Yufudake / Mt. Yufu /ゆふだけ）選擇到九州旅遊由布院算是很熱門的景點，看谷哥搜尋就覺得那裡好美好適合拍照打卡（到底去幹嘛的?）不過相對於觀光人潮洶湧的由布院、金麟湖，照片中後面的那座山 由布岳 （Yufudake / Mt. Yufu /ゆふだけ）更吸引我，自從開始爬山之後我得了一種看見山就想爬的病

我在湯布院住宿旅館的大眾池，正對由布岳無敵的山景。圖片來源：Booking.com

單獨旅遊簡單，單獨登山又在日本感覺不太簡單，得先惦惦自己的斤兩、看看難易度才敢做決定。參考了日本 YAMAP APP 山友分享、軌跡紀錄等、網站資訊、還有健行筆記曾經有一篇由布岳的網誌...等，覺得撇除下雪、步道結冰的魔王關卡外，自己攀登由布岳應該妥妥的，便決定要安排由布院三天二夜的行程，其中一天便是去攀登由布岳。由布岳小簡介本地人稱為「大分縣的富士山」，也稱又稱豊後富士（ぶんごふじ）是位在大分縣由布市的活火山，因為遠眺有點像富士山，也是新日本百名山、日本二百名山之一。

博多快速巴士站位於三樓，Gate 34 其實人不少耶從福岡機場進出，再從博多搭乘巴士到由布院大約 2.5 小時，趕時間的話搭乘 JR 更快，但買單程的 JR 太貴，買 JR PASS 也不划算，乾脆搭巴士最省錢，大約 3700 日圓左右，計畫在由布院住2晚。雖然由布市鄉下的不得了，但由布院本身很熱門，超商、餐廳都不少，可以快速買到登山的食物，查了Windy氣象是陰天、確認到登山口的巴士時間表、下載好離線地圖，搭乘巴士的地點就在湯布院駅前。我選擇搭乘 7:55 分的公車，雖然覺得自己可以在５小時內返回登山口，但早點出門壓力也比較小。

遠眺由布岳已經看到山頂有白雪，但由布岳的標高才 1583m，白天的平地溫度 6 度，溫度不會差太多，感覺應該有機會登頂，但還是幫自己設定下撤條件（1）步道結冰、（2）折返時間最晚下午2點，沒有登頂的壓力，畢竟我沒有雪攀的經驗、也沒有冰爪裝備，若在這被救援我應該會紅回台灣（一點都不想這樣紅）

公車上的風景，看到這個雪忽然覺得冷搭公車大約 20 分鐘可抵達登山口，單程票大約200日圓，只有我一個人下車，真是孤單寂寞又覺得冷? 從登山口就能看到美麗的由布岳，其實也蠻多遊客會短暫停留在這跟由布岳登山口的牌子合照後離開，算是到此一遊的熱門景點。

登山口處有這個資料表要填寫，抽屜中有紙跟筆，填完丟進郵筒就可以了，我留了我在由布院的住宿資訊跟手機電話，以防真的有個萬一還能聯繫。

以下有大量的圖片，因為由布岳真的是太美了，這天藍天白雲太好拍了，拍照拍照翻掉

剛走10分鐘已經被美到驚豔

開始爬升前有一個休憩區，有廁所可以使用，再往上就沒廁所囉

沿途的指示牌很多、路徑也很清楚，不用擔心迷航問題，而且因為是火山地區，路徑上的火山浮石確實多，要注意一下避免扭傷

漸漸路邊開始出現一些殘雪，先做一個脆笛酥雪人來玩玩

越往上旁邊出現的積雪越多，幸運的是路徑都沒有雪

目前都還沒遇到山友，自拍靠自己，拍好拍滿拍到滿意才走

很幸運耶，遇到可愛的小鹿，這趟我一共遇到四隻鹿

路徑上的浮石真的很多，越往上越多，登山鞋還是必要的

Ｚ字型的緩升，沿途一直能看到前面的二個由布岳的小山頭

繼續拍照拍好拍滿

越往上路旁的積雪越多，但路徑上已被踩踏過沒有積雪

這段約20公尺的路徑讓我猶豫要不要繼續往上，踩過之後發現沒有結冰不會滑，慢慢走即可

到的這個路口，向左走？向右走？天氣好我一定二個都走一路順利地走到西峰跟東風的路口了（見下圖），離二個峰頂都不遠，但看路徑覺得有點陡峭是需要手腳並用的路線，我也是在這遇到幾個日本山友，他們剛從東峰下來，說往上的路有結冰，我沒有冰爪跟登山杖，而且風很大，所以我便決定這裡是我的撤退點。

東峰近在眼前，卻是最遙遠的距離

西峰也近在眼前，也是個殘念呀下撤之後心裡想的是找個風景優美的地方吃午餐吧！走著走著就看到這裡好美，好像童話故事裡的森林，便把背包中的蘋果派、香蕉、洋芋片（九州味自慢驚為天人的好吃耶?）還有保溫壺的台灣薑母茶拿出來，本來以為很浪漫，有美景、有陽光、有美食，但事實是停下來5分鐘就好冷，到底還是個雪地? 隨便吃吃不會餓就趕快撤了

離開此處前一時手癢，又自以為浪漫地做了隻雪人

沿途繼續拍好拍滿

出登山口後離公車還有一段時間，繼續拍好拍滿回程的公車班次大約也是一小時一班，可以先抓下山時間避免在冷風中等太久，那邊雖然有個廁所跟涼亭，但是還不如跟我一樣在由布岳拍好拍滿玩好玩滿

行前準備

離線地圖＿使用日本YAMAP APP，雖然我不會日文，但是使用介面蠻直覺的，跟台灣常用的幾個 APP蠻相近的，所以使用沒遇到什麼問題，在由布岳是全程都有訊號，但在屋久島就跟台灣登山一樣，山徑是沒訊號要開飛航，所以還是要下載離線地圖比較安全。我在台灣有先載好離線地圖，研究怎樣使用喔！

介面上是不是跟台灣很多登山的APP很相似

這是我的軌跡，6公里爬了4小時就知道花了超多時間在拍照

裝備及登山感想

冬季的由布岳真的冷，我運氣好這天由布院6度，由布岳標高不高大概就3.4度的溫度吧，還是冷。分享我全身裝備：上坡＿長袖排汗衫、風雨衣、登山褲、毛帽、厚毛襪、登山鞋。下山＿加了中層外套。靜止＿加了羽絨衣、圍脖。

登山鞋我覺得蠻必要的，因為沿途的浮石很多，怕是不小心就會拐腳。

冬季如果有想攻頂建議還是要帶冰爪、登山杖。

沿途標示做得很完整，我幾乎沒把離線地圖拿出來就知道自己走在正確路徑，但趁機練習 YAMAP 也是不錯

路徑清晰、緩升緩降、無困難地形、距離短，適合新手

若是春秋二季來走一定很宜人，夏天就要擔心曝曬了

開車來也ＯＫ，登山口停車場很大，搭公車也ＯＫ看好時間就好 來個黃昏的由布岳，染上不同色彩有不同的風韻但依舊迷人❤️

隱藏版的由布岳美景

（此圖為自製，大眾池不能拍照 > <）

爬完山回旅館泡露天風呂已是人生樂事，大彩蛋是這天圓圓飽滿的月亮升起時就在我眼前呀！就像下圖一樣，岳亮就在由布岳旁邊，這畫面美到很不真實，可惜只有我能看到。

好開心我把自己帶來日本爬山，感謝這一天、感謝我自己❤️