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冬攀日本富士山！一夜白頭的雪白世界非常寒冷，但美到令人無法抗拒

健行筆記／ 健行筆記阿米

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在佐藤小屋休整一番，隔日是適應訓練日。我們要複習雪地步伐、繩隊行進、陡坡下坡、固定樁過繩、抗風姿勢⋯等等在攀登日需要用到的技巧；某些團員租用冰爪、買了全新的硬底鞋，也要盡快適應鞋子和調整冰爪。半夜3點開始，山屋熱鬧了起來，許多日本山友利用週末來攀登富士山或走到七合目作雪地訓練。山屋內開著暖爐、燒著火爐，非常溫暖；但在走道間、廁所⋯等等沒有暖氣的地方，溫度計不客氣地顯示，現在只有-11度。

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昨夜狂風暴雪呼嘯整夜，清晨的河口湖和附近的郊山城鎮一夜白頭；雪白世界非常寒冷，卻美到無法抗拒。拿起手機按了幾下，手就凍到刺痛，只好再衝回小屋烤火解凍。早餐後，整裝完畢要出發時，一群打算登頂的日本山友撤退回來，他們說：才走到七合目左右就風大冰冷到無法前進，邊說邊全身發抖。我們看到這番情景，也十分擔憂：比較習慣寒冷的日本人都如此狼狽，那我們怎麼辦呢？

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⬆️ 早上9點的五合目，狂風仍然猛吹，抬頭看不到山頂

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⬆️ 一夜狂雪，富士五湖附近的郊山、城鎮一夜白頭，真的美極了（照片中為山中湖）

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⬆️ 一夜狂雪，富士五湖附近的郊山、城鎮一夜白頭，真的美極了（照片中為河口湖）

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全隊9點左右出發，花費約40分鐘行進到六合目的安全指導中心時，我的手、腳就凍到刺痛。厚衣褲加上吊帶的全身裝備上身，在陣陣狂風不止的雪地中，連上廁所都極為困難。我們找了幾個適合的雪坡訓練，雖是日正當中，但身處背陽面加上狂風拍打，每個訓練動作都作得痛苦萬分！三個多小時的認真練習，大夥兒沒有任何興奮的情緒，反而是表情僵硬、全身顫抖不停。教練看大家快冷爆了，便放棄在雪地中餐這種看似愜意卻實則痛苦的想法，速速帶大家回山屋烤火解凍了。❤️ 坐在暖爐前吃泡麵、烤橘子，才覺得自己活過來了⋯‼️ 明天的風速和溫度和今天差不多，真的適合攀登嗎？

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⬆️ 今日早餐是鍋燒烏龍麵

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⬆️ 晚餐前，鼓足勇氣跨出山屋看夕陽

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⬆️ 晚餐前，鼓足勇氣跨出山屋看夕陽（照片中為河口湖）

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⬆️ 晚餐是水煮花椰菜、蒸燒賣和咖哩飯大夥兒花了一段時間把自己解凍完畢，便開始在山屋耍廢。山屋內有富士山的免費wifi，登錄之後就可以使用，速度又快、訓號又強又穩定。天氣預報看起來，原訂的攀登日氣溫仍低、風速仍大；再隔一天（原訂下山日）溫度會提升4、5度，風速會減少一半，是這週內最佳攀登日。領隊和大家分析情況，商量對策之後，大家決定延後一天攀登，原訂的攀登日則繼續訓練。本來以為又是等太陽高照再出發，但領隊希望我們能模擬攀登當日半夜的狂風，所以決定4:00出發。這個夜晚，小屋老闆佐藤先生徹夜未眠⋯呃，不是擔憂我們，是在欣賞世足決賽。也因為如此，早餐非常簡便（白飯、味噌湯、荷包蛋、納豆）。

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⬆️ 我真的仍然無法接受納豆（囧rz）

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⬆️ 山屋的客廳、餐廳、房間內都有暖爐維持溫度。但看看走道間的窗戶結冰成這樣，就知道屋外有多麼寒冷。清晨4點的五合目，屋外的溫度計告訴我們現在只有-14度；從溫暖的山屋出來整隊完畢，短短十分鐘，手腳就結凍了。今日的目標是在狂風中散步到七合目賞御來光，再回到小屋。除了手腳冰凍，狂風把地面上的細雪夾帶著一起刷過臉頰，好似被千萬條橡皮筋瞬間彈射在臉上；口、鼻掛上面罩，爬坡時不好呼吸，拿掉面罩喘口氣，又是瞬間急凍刺痛，痛苦萬分。終於走到七合目的花小屋前，陽光升起，把山中湖和城鎮照得通紅。白雪紛飛加上朝陽的紅韻實在美極了，大夥兒管不了冰凍的手，紛紛拿起手機、相機捕捉美景⋯‼️ 我的內層薄羊毛手套才能觸控，把外層厚手套拿掉的瞬間，一陣狂風掃過⋯‼️ 手套飛走了！

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⬆️ 黎明破曉前的富士五湖夜景

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⬆️ 朝陽升起，照片中可見狂風將地面上細雪吹起時，而生的雪煙。

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⬆️ 為了拍這張照片，我的手套被吹飛了

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‼️ 手套飛走的瞬間，驚嚇不已！還好這次為了測試裝備，多帶了幾付手套，隨時放在背包裡以防萬一，還真的解救了自己。不然以當時的低溫，從七合目走1.5小時回山屋，只戴薄羊毛手套的話，大概會嚴重凍傷了。連續兩天都只有三個多小時的體驗和訓練，大家的適應狀況似乎不太好，隔天能否在12-14小時順利完攀，真的非常令人擔憂⋯

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⬆️ 不知道是不是攀登日要盡量避免大家喝太多水跑廁所不方便？！今日晚餐是漢堡排配炒麵（卻沒有湯）但口味實在太濃厚，吃完反而拼命喝水（囧rz）

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2022年12月18日適應訓練日（繩隊行進、裝備調整、陡坡下行腿力訓練⋯）08:30 五合目佐藤小屋（-11度）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2022年12月19日適應訓練日（夜間狂風中行進體驗、抗風姿勢練習⋯）04:00五合目佐藤小屋（-14度）

早餐 富士山 泡麵

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