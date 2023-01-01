自帶濾鏡！親睹日本「戰場之原」，告別霜雪踏入「龍頭瀑布」

2022年7月10日，媽媽生日的前三天，我因為新冠肺炎確診而隔離在爸媽原本住的套房，以方便我的起居，無意中，在媽媽的梳妝台發現，她把五年前我和她一起去京都的照片，印出來押在透明桌墊下，面對疫情的不確定、剛確診症狀反覆發燒，以及工作狀態仍然受到很大的挫折，雖我時不時擔憂明天，卻也抱持著信念，「有朝一日，一定要帶媽媽再去一次日本。」12月初，藉由工作轉換的空檔，也想安置流離顛沛的思緒，所有課題都變得更艱難，所有機遇充滿了挑戰，我知道我目前還有心力，還有餘裕，媽媽也還有體力，不能跑跑跳跳，還是可以四處走走。

這是旅程的第五天，我們前往位於東京北方栃木縣的日光。昨日從東京前往宇都宮，雖有些疲累，然而，踏出宇都宮站，由於位處東京北方，夜晚氣溫近乎零度，備感寒冷，意料之外，宇都宮生活機能算是不錯，下榻飯店的房間，相較於東京市區同價位相對於寬敞。

隔日凌晨五點，已看見通勤人潮，我們搭乘JR日光線，抵達JR日光站，約莫45分鐘，相較於市區高樓活公寓林立，房舍稀疏，可見農田景觀，偶有時列車穿越林蔭，陽光透過車窗，照射在昏昏欲睡的行旅上，是學生、是上班族，或是和我一樣蒞臨的旅者，我猜測著。抵達日光站，在等候東武巴士前來的空檔，我望向面對車站左方天際，座落於天際下的山巒頂上已覆蓋霜雪，和潤的山巒弧度，綿延到彼端。

日光車站望向遠方的男體山日光位於關東地區北方，有著著名的世界文化遺產「東照宮」，再走更深處，這裡有豐富山嶽、湖泊、瀑布等的自然景觀，四季更迭，美景更有層次。我所要抵達是這次行程最遠的地方「戰場之原」，搭上前往湯元溫泉的東武巴士，一小時的車程，男體山屹立在前方，山頭已是銀白霜雪，時而更靠近，親睹它的風采。

搭乘東武巴士，沿途美不勝收，靄靄白雪下在山頭車行過「伊呂波坂(いろは坂)」山道，蜿蜒山路據說有四十八處急轉，窗外視野逐步由青綠、枯黃、變成銀白，才知道我所要去到地方，不僅是山坡，所走的步道已覆蓋滿滿霜雪。我們在三本松下車，於創立於明治四年，有百年歷史的三本松茶屋老闆詢問路線，並踏上旅程，這也是我期待已久的地方—「戰場之原」，由於寒害，稻田已經休耕，僅剩銀白色的阡陌土壤，以及山稜柔和，但座落在藍色天空下備感氣勢的「男體山」。

三本松茶屋

男體山 ，標高2488公尺，過去為「山嶽信仰」對象，日本古神道中，感謝山林賜予水源、獵物、林木等恩惠，其次，更認為人死後，靈魂回歸山林，而在佛教傳入日本，其信仰的世界觀有座至高的須彌山，加深對山的崇敬。

，標高2488公尺，過去為「山嶽信仰」對象，日本古神道中，感謝山林賜予水源、獵物、林木等恩惠，其次，更認為人死後，靈魂回歸山林，而在佛教傳入日本，其信仰的世界觀有座至高的須彌山，加深對山的崇敬。 戰場之原，位於日光國立公園境內的高山濕地，又稱「奧日光濕原（奧日光の濕原）」，傳說日本的一些山神曾為了爭奪中禪寺湖而在此開戰，因而得名。這次戰爭的勝利者是男體山的山神二荒神。

三本松茶屋附近有戰場之原標高的立牌

朝著農田方向路途，可看見戰場支援開拓之碑從三本松行走，鄰家農舍似乎若有人煙，稻田因白雪覆蓋而休耕，思考著這些土地曾經耕作著哪些作物，是栃木縣有名的草莓，還是餐桌上常見的枝豆呢。

我一不小心摔跤，媽媽驚呼一聲，驚動農舍小狗，媽媽告訴我，「這是她這輩子第一次看到雪。」，讓我好感動，也是這趟旅程最棒的收穫。走到鄰近宇都宮大學農業部附屬的演習林場週邊，即會抵達赤沼，並踏上自然研究步道，前往近兩公里外的龍頭瀑布，媽媽走不快，有時候牽著她，擔心會跌倒，在上下坡，她顯得吃力許多。想起小時候我，是位不擅長走上下坡的孩子，甚至會嚎啕大哭，不是累，而是覺得自己會跌倒，一種心理上的恐懼。媽媽則是一步一步牽著我，走在外婆家後方的大尖山山道上，克服及面對；害怕上下坡的我，長大後卻愛上爬山，而此時此刻，換我牽著媽媽。

戦場ヶ原自然研究路最遠可抵達湯之湖，往低海拔走，近兩公里路程可到達龍頭瀑布，由於白雪覆蓋步道與倒落定枝幹，雖未看見人跡，白雪上可見行旅踏過的足跡，前後因也有不少旅者蒞臨；步道一旁溪水流動著，陽光打落枝幹，落葉斑駁，綴點大地，水聲潺潺、水光粼粼，山邊的小溪未曾睡去。

媽媽第一次看到白雪，非常開心逐步踏入龍頭瀑布，也漸漸告別霜雪的世界，迎接我們是褐色深淺的林木，滿地落楓，初冬的序曲。終於抵達龍頭瀑布，上方石塊讓溪水交錯，有如龍的鱗身，下方一個巨石阻隔水中央，兩道水流其左其右，酷似龍的鬍鬚。

龍頭瀑布上方處

兩道水流酷似龍的鬍鬚已接近中午，我們在龍頭瀑布旁的龍頭之茶館休息，熱騰騰的紅豆湯圓、以及關東煮，等待著前往下一燙行程的巴士。

謝謝媽媽陪我在這五日，遊歷走訪東京近郊的山，由著名紅葉勝地「高尾山」、神奈川的火山地形「大涌谷」、青梅市「御岳山」，以及我最期盼的奧日光「戰場之原」。每一趟旅程車程一兩小時之久，有時候抵達一個地方，雖然沒有走太遠，但已為彼此留下深刻難忘的回憶。

交通與行程建議：

三本松茶屋（Sanbonmatsu chaya Ecotourism Center） 地址：

營業時間：週一至週五 09:00–17:00週六日09:00–19:00龍頭之茶屋

地址： 2485 Chugushi, Nikko, Tochigi 321-1661日本

營業時間：週一至週日 10:00–16:00