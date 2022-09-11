登山健行玩日本！ 「白馬岳、手稻山、那須岳」3座山受登山客歡迎，推薦你來走走

說起到日本爬山，你腦袋中浮現的，想必是登富士山。的確登富士山是不少外國人到日本觀光時樂於安排的行程，儘管不少人會說「富士山是用來看的，不是用來爬的」，但還是無法阻止不少外國人，當然也有些日本人啦，想要親自登上日本第一高峰的心情。因板塊擠壓而生的日本列島，國土面積中山地就佔了75%，擁有許多大大小小的山，包括了如中部地區海拔高達3000公尺以上的高山連峰，對於喜歡登山的朋友來說，可說是人間天堂。每到開山季節，山友們會帶上相關裝備，找個假期到山上度過一段時光。

趁著這次機會，來和你分享三座我們近期有登過的山，如果你有想要來日本爬爬山，可以參考看看。

長野的白馬是日本著名的滑雪勝地，那一帶能見到日本北阿爾卑斯山脈的浪漫雪山景色，也可說是非常著名的觀光地。我們這次要介紹的白馬岳，則是這北阿爾卑斯山脈中的一座，海拔將近3000公尺的山峰。和槍岳並列北阿爾卑斯山人氣登山目標。白馬岳得名於天暖起來時山頂殘雪會呈現出馬的形狀，而當這匹「馬」現身山頂時，當地村民就知道該開始育苗了。

白馬岳之所以受登山客們歡迎，不僅在於能享受縱走的樂趣，更以多樣美麗的高山植物及大雪溪著稱。不同於平地的豐富的高山植被風景，讓原來已是日本百名山的白馬岳，還被納入花之百名山名單。有還有非常著名的大雪溪可穿越——那穿著冰爪穿越雪溪的奇妙體驗，真的是讓人難以忘懷。從山頂能眺望日本多座高峰，包括了以北阿爾斯山脈的劍岳、立山等。海拔將近3000公尺，白馬岳自然不適合一日登山行程，一般大多需要兩天一夜。而這一帶山上有非常著名的白馬山莊，據說是日本最大的山莊，裡面並設的餐廳有提供咖啡甜點及啤酒，是前往登山時不容錯過的樂趣之一。除了山莊之外，也有山上露營場可紮營夜宿。

白馬岳

地址：長野県北安曇郡白馬村北城

白馬山莊

地址：長野県北安曇郡白馬村北城3020-637

官方網站

要說北海道的名山，就不能不提到道南的羊蹄山。這座被稱為「蝦夷富士」的山，是一座活火山，海拔1898公尺，並不是北海道境內最高的山。不過，就衝著這「蝦夷富士」的稱號，羊蹄山依然是不少登山客到北海道會想要體驗的登山地，儘管當地的嚮導會跟你說，羊蹄山的登山道變化不多但就只是長。如果你是喜歡登山感受森林及多種不同山道的樂趣的話，那麼在札幌郊外的手稻山會是不錯的選擇。冬季作為滑雪場，手稻山曾經是1972年冬季奧運的比賽場地，而到了夏天，則換上一身綠意盎然的療癒裝扮。手稻山海拔1023公尺，相比前面介紹的白馬岳，根本就是郊遊踏青等級。

但你以為自己真能輕裝上陣，那可就大錯特錯了，由於手稻山山道種類變化不少，尤其是到中後段會出現岩石場，而那真的還是建議要穿基礎的登山鞋比較保險。值得一提的是，若有餘裕，在攀登岩石場途中別忘記欣賞身後的寬闊風景，那也會是滿有趣的一種體驗。

手稻山（手稲山）

地址：北海道札幌市西区平和

喜歡日本旅遊的你，相信對栃木那須的大名不會陌生。那須高原是關東一帶著名的避暑地，也是非常有名的溫泉地，其於福島接壤處聳立著著名的火山群那須岳，也被稱作那須連山，其中包括了五座主要的山峰，海拔從1589到1917公尺不等，同時也是栃木乃至關東一帶的人氣紅葉名所及日本百名山。那須岳中最有名也最受歡迎的，當屬主峰茶臼岳。儘管不是連山中最高的山峰，茶臼岳座活火山，如今山頂的火山口依然會不時噴發一些火山蒸汽。由於從山下建有纜車可直達茶臼岳9合目，因此不僅受到登山客歡迎，也吸引不少一般觀光客。自9合目爬上山頂，步行不需要一個小時就可以到達，不過如果想要享受爬山的樂趣，同時欣賞紅葉的話，建議可以自7合目開始登頂。

那須岳

地址：栃木県那須塩原市板室

古時登山是種修行，到了現代，儘管宗教色彩已經不再那麼濃厚，但登山這件事似乎仍然是一種修行。因為面對大大小小不同的山峰，面對不同季節的場域變化，面對山上多變的天氣，又或者是面對漫長而一成不變的登山風景（如富士山），再反過來想想自己的體力能從什麼樣的山開始，或是為了登上某座山，需要做什麼樣的準備⋯⋯這一切的一切，似乎也都和人的一生一樣。（笑）

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