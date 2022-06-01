南半球富士山！ 紐西蘭 Mt. Taranaki　充滿毛利傳說令人神往的北島聖山

「Mount Taranaki 塔拉納基山」周圍皆屬於「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」所有。「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」占地面積 335 平方千米，公園內除了有高山，還有豐富的樹林、湖泊、野花等植動物生態，聽說到冬季還可以滑雪，天啊，怎麼有這麼棒的地方，春夏可以健行，冬天還可以滑雪。難怪可以被「Lonely Planet 寂寞星球」 評選為 2017 最值得拜訪的地區第 2 名。

．在了解健行路線前，先看下圖建立區域概念。「Mount Taranaki 塔拉納基山」與「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」合併起來是塊環形的區域。

圖片來源：Google Earth

✨ 由於「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」實在太大，健行路線有很多條種，大略健行路線可以有：1. 當天來回，登頂路線 Summit Track 或一般健行步道。2. 2 - 3 天行程，健行部分區域。3. 4-5 天進階行程，繞「Mount Taranaki 塔拉納基山」走完一圈

* 想了解全部路線有哪些的朋友，可以至紐西蘭 DOC 網站 ( 進去後下方有針對不同難易度、路線時間等分類作介紹 )。-下面依自己實際走過的路線做分享跟介紹：

Pouakai Circuit ( 普瓦凱環狀步道 )

圖片來源：勇氣酵母

BUT！身為登山新手或是旅程沒那麼多時間的人，要安排 2-3天的健行路線，到這個地點欣賞「Mount Taranaki 塔拉納基山」，實在很有困難....下面分享一段私藏路線，能夠當天或是 2 天 1 夜，簡單快速一窺此地芳澤的方式。．先了解重要位置，拍照地點在下圖 Pauakai Track 步道上「 Tarns」的位置，而最右邊可以看到「Mangorei Track」，「Mangorei Track」到 Mangorei Road 顯示預計路程為 2hrs，這就是可以中切 Pouakai Circuit ( 普瓦凱環狀步道 ) 的捷徑。

有了以上概念後，就可以開始安排健行行程：

⚡️ 一日行程當天來回

⚡️ 兩天一夜行程 ( 推薦 )

※ 無論上述哪種，都採 A 進 A 出，而現在也有停車場供大家進出，附上停車點位置給有需要的人，從 New Plymouth 市區開車約 20 分鐘，自駕會比較方便自由，當然也可以包車請人接駁從市區來回，可詢問 i-site ( 旅客中心 ) 或旅館飯店人員。

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Mount Taranaki Summit Track ( 塔拉納基頂峰步道 )

Mount Taranaki 塔拉納基山｜實際走訪

Pouakai Circuit ( 普瓦凱環狀步道 )

Pouakai Circuit ，圖片來源：勇氣酵母

．隔天摸早黑離開山屋出發，當路上清晨微光乍現，天空清澈萬里無雲，「Mount Taranaki 塔拉納基山」完整呈現在我眼前，不禁又跳又跑既興奮又大喊：我終於看到了，至今我都能記得當下的激動情緒。

Pouakai Circuit ，圖片來源：勇氣酵母

．作為第一個抵達 Pouakai Tarn 的我，獨享緩緩升起的日出，魔幻的色彩配上「Mount Taranaki 塔拉納基山」的光影變化，純粹的靜謐只有我跟山獨享，好不痛快！ ( 然後周遭溫度著實冷到靠杯 )

Pouakai Circuit，圖片來源：勇氣酵母

．Pouakai Tarn 面積不大，冬天是會結冰的，春夏跟秋冬來這邊，可以欣賞到「Mount Taranaki 塔拉納基山」的不同面貌，春夏山頂會是乾淨的草原色，秋冬則可以看到山頂被白雪覆蓋 ( 我來的這天差不多是春天的時間，開始在溶雪了 )。

Pouakai Circuit ，圖片來源：勇氣酵母

．一定要來一張「年度代表照」！

Pouakai Circuit ，圖片來源：勇氣酵母

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Mount Taranaki Summit Track ( 塔拉納基頂峰步道 )

North Egmont Visitor Centre ，圖片來源：勇氣酵母

．旅客中心 ( North Egmont Visitor Centre ) 跟「Mount Taranaki 塔拉納基山」的合照。

North Egmont Visitor Centre，圖片來源：勇氣酵母

．路牌最底下 " Summit Climb " 就是今天要走的路線，來回預計共要 8-10 hrs 小時。

圖片來源：勇氣酵母

．一早天氣藍天白雲，人煙稀少，看著雲霧從山頂上往下飄，很像要走進綠野仙蹤?!

圖片來源：勇氣酵母

．持續往上走上坡步道，路跡明顯又大條很好走，不過待會過了 Tahurangi Lodge 避難山屋後，就是連續的陡上了。

圖片來源：勇氣酵母

．這邊開始一連串的階段上升，沒一下子，回頭過去看已被雲霧包圍。

圖片來源：勇氣酵母

．很難想像，海拔雖然不高，但卻擁有無敵雲海視野。

圖片來源：勇氣酵母

．繼續走開始遇到攀岩路段，還記得走到這邊的時候，直接傻眼，因為完全沒料到山頂是結冰的狀態 ( 事後檢討，當時真的太菜，準備的功課不足，加上登山經驗不夠，還好路段不是太陡峭，也沒有遇到融化狀態，才能全身而退有驚無險 )。









．再更往上準備攻頂時，直接遇到整片雪地，且是結冰半融狀態，又硬又滑非常難走。

圖片來源：勇氣酵母

．在要攻頂前往 Summit 的最後一段路，此時開始天人交戰思考是否應該要撤退了。

圖片來源：勇氣酵母

．雲海開了裂縫，看起來好不真實。

圖片來源：勇氣酵母

．點此欣賞 Mount Taranaki Summit Track ( 塔拉納基頂峰 ) 360 度的壯闊美景！

圖片來源：www.360cities.net

．騰雲駕霧，好不快意。

圖片來源：勇氣酵母

．回程找個草坡，小憩賞雲。

圖片來源：勇氣酵母

．魔幻時刻的黃金「Mount Taranaki 塔拉納基山」。

圖片來源：勇氣酵母

．今天也是選擇在停車場過夜。

圖片來源：勇氣酵母

．隔天離開，與「Mount Taranaki 塔拉納基山」道別。

圖片來源：勇氣酵母

後記：Mount Taranaki Summit Track ( 塔拉納基頂峰步道 ) 最後我是沒有攻頂的，因為考量當下的時間跟積雪狀況，評估裝備、個人能力等狀況後，覺得不該鐵齒的硬上，雖然山頂已近在咫尺...只能欣然撤退，撤退比攻頂更需要勇氣。再者，在紐西蘭孕育的登山經驗下，攻頂從來不是親近高山的唯一理由，享受過程、感受自然才是精隨所在，對第一次拜訪「Mount Taranaki 塔拉納基山」，可以獲得如此的美景，那時登山菜鳥的自己已完全臣服並相當感激。

更多健行攻略 ．https://bit.ly/3lGwJe1==========【勇氣酵母】部落格 Blog ?．https://bit.ly/3MUB3Si【勇氣酵母】Facebook ?．https://bit.ly/3vYtenO【勇氣酵母】Instagram ?．https://bit.ly/3MMsBEE==========

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「Mount Taranaki 塔拉納基山」周圍皆屬於「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」所有。「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」占地面積 335 平方千米，公園內除了有高山，還有豐富的樹林、湖泊、野花等植動物生態，聽說到冬季還可以滑雪，天啊，怎麼有這麼棒的地方，春夏可以健行，冬天還可以滑雪。難怪可以被「Lonely Planet 寂寞星球」 評選為 2017 最值得拜訪的地區第 2 名。更多健行攻略 ．https://bit.ly/3lGwJe1-．在了解健行路線前，先看下圖建立區域概念。「Mount Taranaki 塔拉納基山」與「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」合併起來是塊環形的區域。

圖片來源：Google Earth✨ 由於「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」實在太大，健行路線有很多條種，大略健行路線可以有：1. 當天來回，登頂路線 Summit Track 或一般健行步道。2. 2 - 3 天行程，健行部分區域。3. 4-5 天進階行程，繞「Mount Taranaki 塔拉納基山」走完一圈* 想了解全部路線有哪些的朋友，可以至紐西蘭 DOC 網站 ( 進去後下方有針對不同難易度、路線時間等分類作介紹 )。-下面依自己實際走過的路線做分享跟介紹：

Pouakai Circuit ( 普瓦凱環狀步道 )

圖片來源：勇氣酵母BUT！身為登山新手或是旅程沒那麼多時間的人，要安排 2-3天的健行路線，到這個地點欣賞「Mount Taranaki 塔拉納基山」，實在很有困難....下面分享一段私藏路線，能夠當天或是 2 天 1 夜，簡單快速一窺此地芳澤的方式。．先了解重要位置，拍照地點在下圖 Pauakai Track 步道上「 Tarns」的位置，而最右邊可以看到「Mangorei Track」，「Mangorei Track」到 Mangorei Road 顯示預計路程為 2hrs，這就是可以中切 Pouakai Circuit ( 普瓦凱環狀步道 ) 的捷徑。

有了以上概念後，就可以開始安排健行行程：

⚡️ 一日行程當天來回

⚡️ 兩天一夜行程 ( 推薦 )

Mount Taranaki Summit Track ( 塔拉納基頂峰步道 )

※ 無論上述哪種，都採 A 進 A 出，而現在也有停車場供大家進出，附上 停車點位置給有需要的人 ，從 New Plymouth 市區開車約 20 分鐘，自駕會比較方便自由，當然也可以包車請人接駁從市區來回，可詢問 i-site ( 旅客中心 ) 或旅館飯店人員。-

Mount Taranaki 塔拉納基山｜實際走訪

Pouakai Circuit ( 普瓦凱環狀步道 )

Pouakai Circuit ，圖片來源：勇氣酵母．隔天摸早黑離開山屋出發，當路上清晨微光乍現，天空清澈萬里無雲，「Mount Taranaki 塔拉納基山」完整呈現在我眼前，不禁又跳又跑既興奮又大喊：我終於看到了，至今我都能記得當下的激動情緒。

Pouakai Circuit ，圖片來源：勇氣酵母．作為第一個抵達 Pouakai Tarn 的我，獨享緩緩升起的日出，魔幻的色彩配上「Mount Taranaki 塔拉納基山」的光影變化，純粹的靜謐只有我跟山獨享，好不痛快！ ( 然後周遭溫度著實冷到靠杯 )

Pouakai Circuit，圖片來源：勇氣酵母．Pouakai Tarn 面積不大，冬天是會結冰的，春夏跟秋冬來這邊，可以欣賞到「Mount Taranaki 塔拉納基山」的不同面貌，春夏山頂會是乾淨的草原色，秋冬則可以看到山頂被白雪覆蓋 ( 我來的這天差不多是春天的時間，開始在溶雪了 )。

Pouakai Circuit ，圖片來源：勇氣酵母．一定要來一張「年度代表照」！

Pouakai Circuit ，圖片來源：勇氣酵母-

Mount Taranaki Summit Track ( 塔拉納基頂峰步道 )

North Egmont Visitor Centre ，圖片來源：勇氣酵母．旅客中心 ( North Egmont Visitor Centre ) 跟「Mount Taranaki 塔拉納基山」的合照。

North Egmont Visitor Centre，圖片來源：勇氣酵母．路牌最底下 " Summit Climb " 就是今天要走的路線，來回預計共要 8-10 hrs 小時。

圖片來源：勇氣酵母．一早天氣藍天白雲，人煙稀少，看著雲霧從山頂上往下飄，很像要走進綠野仙蹤?!

圖片來源：勇氣酵母．持續往上走上坡步道，路跡明顯又大條很好走，不過待會過了 Tahurangi Lodge 避難山屋後，就是連續的陡上了。

圖片來源：勇氣酵母．這邊開始一連串的階段上升，沒一下子，回頭過去看已被雲霧包圍。

圖片來源：勇氣酵母．很難想像，海拔雖然不高，但卻擁有無敵雲海視野。

圖片來源：勇氣酵母．繼續走開始遇到攀岩路段，還記得走到這邊的時候，直接傻眼，因為完全沒料到山頂是結冰的狀態 ( 事後檢討，當時真的太菜，準備的功課不足，加上登山經驗不夠，還好路段不是太陡峭，也沒有遇到融化狀態，才能全身而退有驚無險 )。









圖片來源：勇氣酵母．在要攻頂前往 Summit 的最後一段路，此時開始天人交戰思考是否應該要撤退了。

圖片來源：勇氣酵母．雲海開了裂縫，看起來好不真實。

圖片來源：勇氣酵母．點此欣賞 Mount Taranaki Summit Track ( 塔拉納基頂峰 ) 360 度的壯闊美景！

圖片來源：www.360cities.net．騰雲駕霧，好不快意。

圖片來源：勇氣酵母．回程找個草坡，小憩賞雲。

圖片來源：勇氣酵母．魔幻時刻的黃金「Mount Taranaki 塔拉納基山」。

圖片來源：勇氣酵母．今天也是選擇在停車場過夜。

圖片來源：勇氣酵母．隔天離開，與「Mount Taranaki 塔拉納基山」道別。

圖片來源：勇氣酵母後記：Mount Taranaki Summit Track ( 塔拉納基頂峰步道 ) 最後我是沒有攻頂的，因為考量當下的時間跟積雪狀況，評估裝備、個人能力等狀況後，覺得不該鐵齒的硬上，雖然山頂已近在咫尺...只能欣然撤退，撤退比攻頂更需要勇氣。再者，在紐西蘭孕育的登山經驗下，攻頂從來不是親近高山的唯一理由，享受過程、感受自然才是精隨所在，對第一次拜訪「Mount Taranaki 塔拉納基山」，可以獲得如此的美景，那時登山菜鳥的自己已完全臣服並相當感激。更多健行攻略 ．https://bit.ly/3lGwJe1==========【勇氣酵母】部落格 Blog ?．https://bit.ly/3MUB3Si【勇氣酵母】Facebook ?．https://bit.ly/3vYtenO【勇氣酵母】Instagram ?．https://bit.ly/3MMsBEE==========