人品爆發美極了！ 超完美鏡射倒影「冰島西角山」 一刻也不敢眨眼的夢幻美景

「Vestrahorn ( 西角山 )」，高度雖然不高，但山峰綿延突出的尖角，看起來就是險峻陡峭的代言人，這些山峰的稜線，也根本完美詮釋了「山」這個字，然而，最犯規的還是，這區域緊鄰 Stokksnes 半島海岸線，獨特的溼地在天時地利條件下，完美映照「Vestrahorn ( 西角山 )」的壯麗之景，你想不到，原來冰島東南部，居然隱藏一個這樣的「避世之景」！

行程攻略 ? https://bit.ly/3yYpxlh-

Vestrahorn 西角山實際走訪

時間：2022.03.13天氣：晴朗人數：2方式：自駕? 冬季造訪冰島的第三天，我們參觀完鑽石冰沙灘 ( Diamond Beach ) 跟傑古沙龍冰河湖 ( Jökulsárlón ) 之後，







我們還算幸運，前兩天都是多雲時陰的天氣，今天有藍天白雲跟陽光偶偶探臉跟我們打招呼。

今天下榻距離赫本镇 ( Höfn ) 開車 6 分鐘的飯店，原因是若有極光可以看的話可以避開光害，我們很幸運地在這天晚上也看到了滿天飛舞的絕美極光 ( 延伸觀賞「【冰島】滿天絕美極光盡收眼底｜北極光。赫本镇｜The Northern Lights in ICELAND ( 4K UHD )」)

往 Viking Cafe 路上，看到遠方的美景太漂亮了，先停下來拍拍照再說。







沒一會兒就抵達 Viking Cafe，可能是這季節人還很少，可能是時間已晚，現場的客人用一隻手的手指頭可以數完。

因為行前也不確定到底有沒有時間來這，所以沒做太多功課，現場才知道其實有很多條健行路線，若想要深度遊覽，只安排 1 - 2 小時是不夠的，再深入詢問一下，若只是要走走看看，那 viewpoint 其實開車就可以到了，門票 2 人 1,800 ISK。









Viking Cafe 外面跟另一側往 "Old Farm" 的路。





入場採自動化，把門票上面的 QRcode 給這機器掃描就行了。

入場之後路也不難，就一條主要幹道，若是人不多、車不多，暫停旁邊也沒關係。







才剛進去沒多久，我的眼角餘光就被一片鏡射所吸引，趕緊先下來拍照 ( 後來發現最美的角度才不在這裡 )；遠方是 Camping 的區域，清晨醒來直接享受山景，也是一大享受阿！





雖然我們來的時間偏晚，但很慶幸無風無雨，正是捕捉完美鏡射倒影的最佳完美時刻！！







我們再繼續往前開一點，忍不住又停了下來，這邊是更大一點腹地的濕地，鏡射的面積非常大，但缺點是離山還是很近，無法一次捕捉全景。







來張直的，現場看根本就像假的，真的就是放張鏡子在底下的概念，完全不用修圖。

兩個人互拍的時候，頻頻呼喊：這根本後面是背景牆吧，可能需要錄影解釋我們沒有作假喔??







現場美呆，說不出任何言語...

身後魔幻時刻也沒停過，縱使肚子又餓、氣溫又涼，我們一點兒都不想離開。

繼續往前探索，前面就是「Stokksnes Lighthouse」，似乎沒有開放，但我們主要目的也不是看它，所以沒差。





美麗總是短暫的，隨著光線越來越暗，我們知道今天這樣的收穫已非常足夠，現在則是肚子飢腸轆轆地靠腰要吃赫本鎮的龍蝦大餐，離開前我們在車上匆匆最後一瞥後面這區濕地，不知哪年哪月，才有機會再踏上這裡了。









行程攻略 ? https://bit.ly/3yYpxlh==========【勇氣酵母】部落格 Blog ?? https://bit.ly/3MUB3Si【勇氣酵母】Facebook ?? https://bit.ly/3vYtenO【勇氣酵母】Instagram ?? https://bit.ly/3MMsBEE==========