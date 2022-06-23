徒步冰島荒蕪黑沙灘 陶醉於北歐的壯美、見證滄海歲月的飛機殘骸
2022 造訪冰島的第二天上午，安排造訪這台被遺棄在荒蕪之地黑沙灘的 C-117D 運輸飛機，周圍甚麼都沒有只有一望無際的黑砂礫。1973 年，這台美國海軍運輸飛機，飛行途中突然失事，只好迫降於南岸的 Solheimasandur 黑沙灘，真正失事原因無人知曉，有人推測是冰霜損壞飛機零件，有人認為是人為失誤，總之，7 名機組人員都平安無事，至於飛機殘骸，則無違和的逐漸冰島化。這幾年，由於攝影師的取景美照，開始讓飛機聲名大噪人氣上升，但要抵達這邊也不容易，停車場徒步過來單程約 4 公里，步行時間依個人狀況約 1 -2 小時不等，此外，徒步在一望無際的黑沙灘上，也能體驗另類的異世界之感，以及感受壯闊的海岸線壯麗之美。路線健行攻略 & 分享 ?
冰島飛機殘骸實際走訪時間：2022.03.12天氣：多雲晴朗人數：2方式：自駕 + 健行? 2022 冬季冰島自駕遊的第二天，一早起床就聽到窗外答答答不斷拍打的聲音，以為是下雨結果是小冰雹。好在，在我們準備出門時，天氣有開始放晴的跡象，內心祈禱冰島給我們的天氣震撼教育不要太強烈...
? 整裝完畢後，我們就開始往飛機殘骸前進。
? 分不清是一早的冰雹或是殘雪，黑沙灘變成了白沙灘，我們要往一望無際的前方前進，距離感在這邊毫無用處 ?。
? 路徑明顯，兩旁都有警示安全柱，乖乖走在裡面人都很安全。
? 眾神要降臨了嗎????
? 建議上午時間來，光線較好跟、天氣狀況較穩定。
? 回頭看，停車場已消失在遙遠的那一端。
? 早上下的冰雹聚集在腳印中，這個冰雹圓圓一顆顆的，我稱之 "保麗龍球冰雹"。
? 這天遇到的大家都是徒步前往。看到海岸線之後，轉個彎差不多就看到飛機了 ~
? 無法想像 C-117D 在這裡經歷了多少滄海桑田。
? 墜毀至今，這台飛機究竟算是人為造物，還是慢慢同化為自然造物，界線也開始模糊。
? 不曉得當時墜毀機上人員的心情是甚麼...
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? 偽飛官。
? 試圖扮演把飛機撞壞的飛官...
? 試圖扮演唯美的飛官女友。
? 旁邊的海岸線延伸搭配豎立的山壁，現場能感受自己的渺小已及自然壯闊之美。
? 若有時間，往旁邊在走一小段，欣賞北大西洋拍打海岸的兇猛浪擊，但請小心不要靠太近。
? 不禁想到 "維京傳奇" 中，弗洛基初上冰島的那一幕，如此磅礡的氣勢，絕對是眾神居住之島無誤。* 拍攝地點也是在冰島，Vik ( 維克鎮 ) 附近的黑沙灘。
? 我們在這邊拍拍走走，差不多停留 30 - 40 分鐘，差不多要走回去了，走回停車場約莫中午時分。下一站，Sólheimajökull ( 索爾黑馬冰川 )。
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