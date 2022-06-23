徒步冰島荒蕪黑沙灘　陶醉於北歐的壯美、見證滄海歲月的飛機殘骸

2022 造訪冰島的第二天上午，安排造訪這台被遺棄在荒蕪之地黑沙灘的 C-117D 運輸飛機，周圍甚麼都沒有只有一望無際的黑砂礫。1973 年，這台美國海軍運輸飛機，飛行途中突然失事，只好迫降於南岸的 Solheimasandur 黑沙灘，真正失事原因無人知曉，有人推測是冰霜損壞飛機零件，有人認為是人為失誤，總之，7 名機組人員都平安無事，至於飛機殘骸，則無違和的逐漸冰島化。這幾年，由於攝影師的取景美照，開始讓飛機聲名大噪人氣上升，但要抵達這邊也不容易，停車場徒步過來單程約 4 公里，步行時間依個人狀況約 1 -2 小時不等，此外，徒步在一望無際的黑沙灘上，也能體驗另類的異世界之感，以及感受壯闊的海岸線壯麗之美。路線健行攻略 & 分享 ?

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冰島飛機殘骸實際走訪

時間：2022.03.12天氣：多雲晴朗人數：2方式：自駕 + 健行













* 停車場也有一塊大指示牌 ( 有中文 )，說明路線跟注意事項，畢竟幾年前有發現中國遊客的遺體在殘骸處...R.I.P...* 上面也有提供 Tour 的資訊，不過建議都要提前預約。

? 整裝完畢後，我們就開始往飛機殘骸前進。

? 分不清是一早的冰雹或是殘雪，黑沙灘變成了白沙灘，我們要往一望無際的前方前進，距離感在這邊毫無用處 ?。

? 路徑明顯，兩旁都有警示安全柱，乖乖走在裡面人都很安全。

? 眾神要降臨了嗎????

? 建議上午時間來，光線較好跟、天氣狀況較穩定。

? 回頭看，停車場已消失在遙遠的那一端。

? 早上下的冰雹聚集在腳印中，這個冰雹圓圓一顆顆的，我稱之 "保麗龍球冰雹"。





? 這天遇到的大家都是徒步前往。看到海岸線之後，轉個彎差不多就看到飛機了 ~





? 無法想像 C-117D 在這裡經歷了多少滄海桑田。

? 墜毀至今，這台飛機究竟算是人為造物，還是慢慢同化為自然造物，界線也開始模糊。

? 不曉得當時墜毀機上人員的心情是甚麼...

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? 偽飛官。

? 試圖扮演把飛機撞壞的飛官...

? 試圖扮演唯美的飛官女友。

? 旁邊的海岸線延伸搭配豎立的山壁，現場能感受自己的渺小已及自然壯闊之美。

? 若有時間，往旁邊在走一小段，欣賞北大西洋拍打海岸的兇猛浪擊，但請小心不要靠太近。







? 不禁想到 "維京傳奇" 中，弗洛基初上冰島的那一幕，如此磅礡的氣勢，絕對是眾神居住之島無誤。* 拍攝地點也是在冰島，Vik ( 維克鎮 ) 附近的黑沙灘。

? 我們在這邊拍拍走走，差不多停留 30 - 40 分鐘，差不多要走回去了，走回停車場約莫中午時分。下一站，Sólheimajökull ( 索爾黑馬冰川 )。

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