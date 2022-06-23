聽新聞
test
0:00 / 0:00

徒步冰島荒蕪黑沙灘　陶醉於北歐的壯美、見證滄海歲月的飛機殘骸

健行筆記／ 健行筆記勇氣酵母

2022 造訪冰島的第二天上午，安排造訪這台被遺棄在荒蕪之地黑沙灘的 C-117D 運輸飛機，周圍甚麼都沒有只有一望無際的黑砂礫。1973 年，這台美國海軍運輸飛機，飛行途中突然失事，只好迫降於南岸的 Solheimasandur 黑沙灘，真正失事原因無人知曉，有人推測是冰霜損壞飛機零件，有人認為是人為失誤，總之，7 名機組人員都平安無事，至於飛機殘骸，則無違和的逐漸冰島化。這幾年，由於攝影師的取景美照，開始讓飛機聲名大噪人氣上升，但要抵達這邊也不容易，停車場徒步過來單程約 4 公里，步行時間依個人狀況約 1 -2 小時不等，此外，徒步在一望無際的黑沙灘上，也能體驗另類的異世界之感，以及感受壯闊的海岸線壯麗之美。路線健行攻略 & 分享 ? 

https://bit.ly/3yg4han

冰島飛機殘骸實際走訪

時間：2022.03.12天氣：多雲晴朗人數：2方式：自駕 + 健行? 2022 冬季冰島自駕遊的第二天，一早起床就聽到窗外答答答不斷拍打的聲音，以為是下雨結果是小冰雹。好在，在我們準備出門時，天氣有開始放晴的跡象，內心祈禱冰島給我們的天氣震撼教育不要太強烈...

? 前一晚，我們就住在 Vik ( 維克鎮 ) 附近，所以驅車過來停車場很快，大約九點多，已經有不少車停在停車場了。* 停車場也有一塊大指示牌 ( 有中文 )，說明路線跟注意事項，畢竟幾年前有發現中國遊客的遺體在殘骸處...R.I.P...* 上面也有提供 Tour 的資訊，不過建議都要提前預約。

? 整裝完畢後，我們就開始往飛機殘骸前進。

? 分不清是一早的冰雹或是殘雪，黑沙灘變成了白沙灘，我們要往一望無際的前方前進，距離感在這邊毫無用處 ?。

? 路徑明顯，兩旁都有警示安全柱，乖乖走在裡面人都很安全。

? 眾神要降臨了嗎????

? 建議上午時間來，光線較好跟、天氣狀況較穩定。

? 回頭看，停車場已消失在遙遠的那一端。

? 早上下的冰雹聚集在腳印中，這個冰雹圓圓一顆顆的，我稱之 "保麗龍球冰雹"。

? 南方四賤客之阿尼出沒！

? 這天遇到的大家都是徒步前往。看到海岸線之後，轉個彎差不多就看到飛機了 ~

? 抵達！

? 無法想像 C-117D 在這裡經歷了多少滄海桑田。

? 墜毀至今，這台飛機究竟算是人為造物，還是慢慢同化為自然造物，界線也開始模糊。

? 不曉得當時墜毀機上人員的心情是甚麼...

img src="https://www.bb705.life/wp-content/uploads/2022/04/Article097_1996-1024x576.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii">

? 偽飛官。

? 試圖扮演把飛機撞壞的飛官...

? 試圖扮演唯美的飛官女友。

? 旁邊的海岸線延伸搭配豎立的山壁，現場能感受自己的渺小已及自然壯闊之美。

? 若有時間，往旁邊在走一小段，欣賞北大西洋拍打海岸的兇猛浪擊，但請小心不要靠太近。

? 瞧瞧在自然面前，我們該是多麼的渺小。

? 不禁想到 "維京傳奇" 中，弗洛基初上冰島的那一幕，如此磅礡的氣勢，絕對是眾神居住之島無誤。* 拍攝地點也是在冰島，Vik ( 維克鎮 ) 附近的黑沙灘。

? 我們在這邊拍拍走走，差不多停留 30 - 40 分鐘，差不多要走回去了，走回停車場約莫中午時分。下一站，Sólheimajökull ( 索爾黑馬冰川 )。

路線健行攻略 & 分享 ? https://bit.ly/3yg4han==========【勇氣酵母】部落格 Blog ?? https://bit.ly/3MUB3Si【勇氣酵母】Facebook ?? https://bit.ly/3vYtenO【勇氣酵母】Instagram ?? https://bit.ly/3MMsBEE==========

美國 冰川

延伸閱讀

裝潢佈置／7招教你打造13坪北歐型男居家感

核戰演練？美俄先後出動「末日機」

ROOM by Le Kief X L:A BRUKET「NATURE」套餐神遊北歐

MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打但人已上飛機

相關新聞

徒步冰島荒蕪黑沙灘　陶醉於北歐的壯美、見證滄海歲月的飛機殘骸

2022 造訪冰島的第二天上午，安排造訪這台被遺棄在荒蕪之地黑沙灘的 C-117D 運輸飛機，周圍甚麼都沒有只有一望無際的黑砂礫。1973 年，這台美國海軍運輸飛機，飛行途中突然失事，只好迫降於南岸的

湛藍的冰封世界！ 「Iceland 冰島」水晶冰洞、藍冰洞、冰川健行，神奇美景太夢幻

藍冰洞 ( Ice Cave )，冰島最夢幻、美艷的自然奇景之一，在冰島的冰洞何其之多，每一個都有自身的獨特之美，而在瓦特納冰川國家公園 ( Vatnajökull National Park) 內，

南半球富士山！ 紐西蘭 Mt. Taranaki　充滿毛利傳說令人神往的北島聖山

「Mount Taranaki 塔拉納基山」周圍皆屬於「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」所有。「Egmont National Park 艾格蒙特國家公園」占地面積 335

特殊視角必拍！ 朝聖北義大利Drei Zinnen 攀岩聖地 山洞前取景「三峰山」美炸

2021年8月11日星期三???? 今天真的超級興奮的啦！我終於到了Drei Zinnen囉！??當然啦！要特別特別感謝我親愛的老公，他再怎麼拼命也要帶我去那裡。只是下次我真的要小心的許願！不要

媲美阿爾卑斯山絕景！到愛知縣宇連山、鳳來寺山一日健走

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，想要遠離人群、療癒身心，就來去日本健行吧！推薦位於愛知縣新城市的2大路線：「宇連山登山路線」和「鳳來寺山登山路線」。 ★宇連山登山路線 「宇連山」是

怎麼拍都美！ 日本「鹿島槍岳」獨霸一方 搶拍滑雪場最愛的經典視角

山看多了，總有幾座山是讓你念念不忘的；總有幾座山，是僅憑照片就能懾人的，也總有幾座山，只要你爬得夠高，就能一眼望見他，他就端坐在那裡，你要來也罷，不來也罷，他就是在那裡。 今天要說的鹿島槍岳，就是這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。