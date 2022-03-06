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媲美阿爾卑斯山絕景！到愛知縣宇連山、鳳來寺山一日健走

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圖：愛知縣東三河總局／提供
圖：愛知縣東三河總局／提供

前往名古屋郊山的宇連山╱鳳來寺山一日健走，欣賞媲美阿爾卑斯絕景。　圖：愛知縣東三河總局／提供
前往名古屋郊山的宇連山╱鳳來寺山一日健走，欣賞媲美阿爾卑斯絕景。　圖：愛知縣東三河總局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，想要遠離人群、療癒身心，就來去日本健行吧！推薦位於愛知縣新城市的2大路線：「宇連山登山路線」和「鳳來寺山登山路線」。

★宇連山登山路線

「宇連山」是奧三河名山八選之一。去程在南尾根展望台可以遠眺山巒層疊美景，宛如阿爾卑斯山稜線絕景，令人難忘。而南尾根地段也是瀕臨絕種的紅紫色細葉石楠花的群生處，每年4月下旬～5月上旬是綻放花期，沿途賞花美不勝收。最後途經落差達32公尺高的「龜石瀑布」，靠近抬頭仰望極具震撼氣勢。終點可沿著愛知縣民之森中整備完善的林道，前往提供住宿休憩的「MORITOPIA愛知」設施，在此泡溫泉放鬆登山後的疲累，最是愜意。

如何前往：在JR飯田線三河槙原站下車徒步15分即可抵達宇連山登山口。

▲(左)從南尾根的眺望。(中)瀕臨絕種的紅紫色細葉石楠花極其珍貴。(右)龜石瀑布。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲(左)從南尾根的眺望。(中)瀕臨絕種的紅紫色細葉石楠花極其珍貴。(右)龜石瀑布。　圖：愛知縣東三河總局／提供

▍宇連山登山路線Quick View ▍

路線總距離：11.2公里

最大標高差：780公尺

全程所需時間：約6.5小時

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▲宇連山登山路線。
▲宇連山登山路線。

★鳳來寺山登山路線

這是一條以修行之路聞名、充滿歷史氛圍的健行路線。前往鳳來寺的參道兩旁商家林立、綿延向上的石階極具古風，途中更可見高聳入天、入列新日本名木百選推算樹齡約有800年歷史的傘杉。參拜完鳳來寺後，可行走東海自然步道在「鷹打場」登高遠眺山巒疊翠。下山後可前往湯谷溫泉的足湯泡腳，用鳳來峽的溪谷美來療癒健行後雙腳的痠累。

▲(左)鳳來寺山。(右)傘杉。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲(左)鳳來寺山。(右)傘杉。　圖：愛知縣東三河總局／提供

◎鳳來寺

鳳來寺是約1300年前，由利修仙人所開山創立的真言宗寺院。以藥師信仰、和山岳修驗道的靈山著稱。傳說德川家康的父母來此拜拜，才因此懷上了家康這個偉人。也因此江戶時代這裡就以「德川家康誕生紀念地」受到幕府的深厚保護。

▲鳳來寺。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲鳳來寺。　圖：愛知縣東三河總局／提供

◎鳳來寺山東照宮

1648年，德川幕府三代將軍徳川家光為了報答祖父恩情下令在此建立鳳來寺山東照宮，在四代將軍家綱的時代才建築完成，目前也被指定為國家重要文化財。

▲鳳來寺山東照宮。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲鳳來寺山東照宮。　圖：愛知縣東三河總局／提供

如何前往：從JR飯田線本長篠站下車後，可搭乘豐鐵巴士田口新城線到鳳來寺巴士站下車，約8分鐘。

▍鳳來寺山登山路線Quick View ▍

路線總距離：9.6公里

最大標高差：583公尺

全程所需時間：約5小時10分

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▲鳳來寺山登山路線。
▲鳳來寺山登山路線。

▍快速認識東三河地區 ▍

包含豐根村、設樂町、東榮町、新城市、豐川市、豐橋市、蒲郡市、田原市共8小城，介於東京與大阪兩地中間，從兩地搭新幹線到最近的豐橋市約90分鐘，從名古屋搭新幹線也只需20分鐘。

▲愛知縣東三河地區。
▲愛知縣東三河地區。

▍關於JAPAN ECO TRACK

透過登山、獨木舟、單車等單純靠人力移動的手段，深度體驗日本各地的豐富多樣化大自然、地域性的歷史文化、進行與人交流的愉快旅行。這種全新的旅遊型態，便是「JAPAN ECO TRACK」。

▲JAPAN ECO TRACK。
▲JAPAN ECO TRACK。

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