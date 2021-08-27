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路陡但景美！「表銀座縱走」槍岳一覽無遺，還有稜線作伴

健行筆記 / 健行筆記陳曜章

第二天約六點半，山腳還有一層淡淡的薄霧，直升機卻已忙碌了起來。但這忙碌不是為了吊掛傷者下山，而是一趟一趟地從山腳運送物資上來，在我們收帳蓬、吃早餐的時間，同一架直升機至少來回了五次，為了稜線上的蛋糕、啤酒、拉麵和炸豬排定食，代價可真不小！ 第二天從燕山莊出發，沿著稜線往西岳推進，全程都在稜線上起伏，天氣好的時候全程與槍岳和山谷對面美麗的稜線作伴，若天氣不好，沿路幾乎全無遮蔽，淒風苦雨可想而知，而我們此行天氣好過頭了，原本為了把手臂上的色差曬均勻，甚至捲起袖子的我們，意外遭逢了人生中最嚴重的曬傷。 

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直升機與燕山莊停機坪上的工作人員剪影。

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過燕山莊不久遇到的巨石，左邊有條小路可輕鬆繞過。

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用200mm長焦距偷窺槍岳，照片左邊是東鐮尾根，也就是表銀座上槍岳的路線。

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鏡頭拉遠些長這樣，要走到對面的槍岳，必須先到西岳，再走東鐮尾根過去。

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到大天井岳之前，有一個視野超好的空地，大概頗適合拍假掰照，但是此時走在我們前頭的獨行哥正拿著大砲在這狂拍，我們只好繼續前進。

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快到大天井岳的時候，地形終於稍有變化。這種大眾路線，鐵鍊和梯子都很完備。

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回首燕岳，已經在很遠很遠的地方了。

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除非要登頂大天井岳，或是要住宿大天莊，否則直接腰繞可以省下不少時間，今年（2020）腰繞路線上的「大天井ヒュッテ」沒開，且日本的步道文化不接受隨地大小便（除非攜帶行動廁所），所以為了上廁所，只得陡上了。

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陡上開始！稜線遠方是燕岳和燕山莊。

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市區看來也不遠。

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印象中是此行第一次在路牌上看到槍岳。

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同行了兩天的獨行哥。

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路太陡、景太美，都是停下來拍拍照的最佳理由，我們是如此，獨行哥也是如此。

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鏡頭拉近些，燕山莊和燕岳就看得很清楚了。

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終於快到山頂了！

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大天井岳的山頂從山屋後面上去，但在山屋旁的展望就已經非常好了！

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大天莊的營地，在全日本的登山路線中也是榜上有名的受歡迎，理由絕對是風景太美，其實單是能不受阻礙地欣賞槍岳，就值得在這紮營了。原本昨天要直接從中房溫泉踢到這裡，若真的這樣做，大概得五點後才抵達了吧！我們抵達時還不到中午十二點，匆匆煮了午餐，吃完還得往西岳推進，而獨行哥買了瓶啤酒，背包一丟，就坐在長凳上貌似打算消磨整個下午，看來是打算在這紮營了。

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這帳篷的主人感覺去附近溜搭了。

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翻過大天井岳，來到大門緊閉的大天井ヒュッテ。

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繼續向西岳前進。一路上都能看到槍岳！表銀座就是從極遠之處接近槍岳，再依依不捨地跟他道別的路線。DSC01104.JPG

翻過、繞過一個一個小山頭。

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快到了！路標後面的右邊山頭是常念岳。

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到了！西岳小屋！西岳小屋的營地完全在眼前的這緩稜上，日本的營地給人的感覺，就是展望大於一切，管他避不避風呢？

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今晚的營地。這緩稜的邊緣其實是斜面，寶特瓶如果掉出來，高機率會直接滾下去。

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槍岳剪影！

表銀座縱走Day1（健行筆記連結）

原部落格連結

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