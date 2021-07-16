疫情前的巡禮！徒步世界遺產「西班牙聖雅各之路」

2019年，我同時走了兩條世界僅有的「巡禮路」世界遺產-西班牙聖雅各之路和日本熊野古道。

就在剛走完熊野古道的時候，中國武漢剛爆發第一波的疫情，而接下來的世界變成怎麼樣大家都知道...無論是自己的人生、或是曾經到訪過的地方都因為疫情帶來巨大的改變。

*西班牙和日本的COVID-19確診數-google直到今年一直把病毒守在國門外的台灣也淪陷了，從不能出國變成不能出門旅行。即便如此，還是希望透過文字和照片，回顧那些疫情前的時光，希望有天能夠回到正常的生活，能夠重回那些曾經到訪過的地方。決定出發去西班牙朝聖之路的契機，是2016年的徒步環島。時速4公里的旅行-徒步環島44天(背包客棧)在徒步環島的路上某天遇到一對開車旅遊的夫妻，他們問了我:「知不知道西班牙有一個朝聖之路，你可以去走走看！」。從那天以後，朝聖之路就一直放在我的人生目標清單中。後來，一位我很喜歡、影響我人生很深的作家-謝哲青去走了一趟朝聖之路，出了一本書：「因為尋找，所以看見--一個人的朝聖之路」。

讀完這本書後也讓我真正決定，我要在有能力實現的時候就立馬出發。後來很慶幸自己比原定的2020年提早了一年，這提早一年，現在想想不知道提早了多少年。聖雅各朝聖之路(Camino de Santiago)並不是單獨的一條路線，而是從歐洲大陸、伊比利半島各地出發，前往西班牙的天主教聖地-聖地亞哥-德孔波斯特拉(Santiago de Compostela)的多條路線。比較多人走的路線像是:

法國之路 Camino Francés (St Jean Pied de Port - Santiago de Compostela 769km)

北方之路 Camino del Norte (Irún - Santiago de Compostela 823km)

葡萄牙之路 Camino Portugues (Lisbon - Santiago de Compostela 620km)

原始之路 Camino Primitivo (Oviedo - Santiago de Compostela 370km)

以上路線的起終點和距離來自於Google和我的證書上記載的距離，僅供參考。因為每個人都可以選擇自己的起點和中途的路線，只要終點是Santiago de Compostela並且至少走完最後的100km，就能在Santiago取得官方的朝聖證書(除了徒步，騎馬、騎腳踏車也是可以哦！)

*朝聖者證書和朝聖護照，左下的證書為完走後能夠免費申請的，旁邊那張為另外付費3歐元，有詳細記載起點和距離的證書。我自己選擇走的是北方之路。起點是法國靠近西班牙的邊境城市Hendaye，在西班牙Irún拿到朝聖者證書，中途在Oviedo改走原始之路。抵達Santiago de Compostela後還有繼續走世界盡頭之路Finisterre和Muxía。

*我的google地圖紀錄許多人第一次走通常會選擇法國之路，除了中途城鎮跟城鎮間距離短，補給取得相對容易，加上大多數電影、紀錄片和宣傳都是這條路，也因此是最多人走的一條路線。但我的出發時間是在夏天旺季，想避開法國之路人山人海的朝聖者人潮，決定走相對起伏較多，但人少很多的北方之路。

後來上路後也發現這條路線一路沿著海岸線和山林間穿梭，還能夠避開伊比利半島內陸夏天的炎熱(但夏天還是很熱！某天熱浪來襲38度走到半路缺水差點渴死在路上～)。

在北方之路常常可以在走完一天的行程後常常能跳進海裡！享受阿斯！！！！

*San Sebastián-西班牙夏天熱門的渡假勝地，如果你選擇從Irún出發通常第一天會選擇在這裡停留，也有人選擇從這裡開始走朝聖之路。走在朝聖之路上和以前在台灣徒步環島最大的不同，是環島一圈下來遇到的徒步環島者不到十個，而且只遇過一次是走在同方向的旅人，但在朝聖之路上，每天都能在路上遇到朝聖者同行、超車、被超車、或又在好幾個星期後又在不同的地方相遇。有天在入住的朝聖者庇護所認識了一位韓國女孩，從那天遇見以後一直沒有在路上遇到，一直到相隔一個月，走了700公里後又在路上巧遇。

也有一些朝聖者每天走的距離剛好和自己差不多，即便不同時間點出發但最後都會在同一間庇護所見面XD

我和來自比利時的Bart和Patrick第一次是在北方之路的庇護所認識，後來在原始之路上連續三個晚上都剛好住在同一間庇護所XD後來我們就一路到終點Santiago都結伴同行了。一路走來聽了許多人為什麼來朝聖、或是他們的人生故事。有人幾十年前已經走過一次，幾十年後重回當年的那條路，希望把當年在終點帶走的朝聖者貝殼再放回換一個新的。在北方之路上遇見一個台灣女生，她從斯洛維尼亞走到西班牙，走了三千五百公里。在抵達Santiago前的最後一晚認識一位日本奶奶，她完全不會英文或西班牙文，但這是她第二次走朝聖之路。朝聖之路最有趣的就在於這不只是一條宗教朝聖路徑，是一條能夠和來自世界各地的旅人們交流的地方。

各有特色庇護所(Albergue)

在朝聖之路上你只要帶著一本朝聖者護照，就能夠住在專門接待朝聖者入住的庇護所。一個晚上大約只要10歐元就能夠得到一張床位，部分的庇護所沒有公定費用，自由捐獻金額。庇護所在經營上有分公立、教會或是私人經營，也因此每一間Albergue都有它自己的特色。在我的旅途中總共住了33間的Albergue、一間民宿和一間青年旅社。其中我最喜歡住的是私立的Albergue，有熱情的主人、提供了非常豐盛的晚餐和難忘的朝聖者之夜。直到現在還是會常常回憶在那幾間Albergue渡過的快樂時光。

*Albergue Tu Camino de Ontón (北方之路, Ontón)-住過的庇護所裡面晚餐最好吃，好吃到令人難忘的，住宿費用8歐元，用餐費用自由捐獻。

*Albergue de Güemes (北方之路, Güemes)-北方之路上最大的一間私人庇護所，可以容納100人。由一位老先生和多位志願服務者經營，我抵達那晚有超過70個朝聖者同時一起用餐，非常難忘的經驗，住宿費用自由捐獻。

*Albergue de peregrinos La Santa Cruz(北方之路,Santa Cruz de Bazana)-住宿費用自由捐獻。親切的女主人，除了提供美味的晚餐外，她會告訴妳隔天的路要怎麼走。(搭西班牙的鐵路一站過河能省下7公里路程，她說西班牙的鐵路服務很爛沒有站務員不會有人跟你收錢XD 最後真的是這樣。)

*El Albergue Hostel (北方之路, Santoña )-由於這一晚的體驗太差我一定要講一下ＸＤ公立的青年旅社附帶提供朝聖者住宿，費用7歐元。如果在床位滿的情況下會未告知直接把你帶到帳篷跟其他朝聖者睡(帳篷不分男女！)當時同行的奧地利人已經付了錢但看到帳篷直接調頭閃人XD那天外面帳篷還有西班牙的青少年團體來渡假，一直晚上10點還在放音樂......最後我和同帳篷的美國人、日本人朝聖者一起逃難到交誼廳睡。

日出

在西班牙的夏天，通常是8點鐘太陽才會出來，但為了減少被太陽曬的時間通常都會在六點就會出發，也因此在這條路上的不同地點看了無數個日出。直到現在我還是把出發第一天的日出相片放在電腦桌布，只要看到就會想起出發第一天，對於前方未知的期待。

*上路第一天的日出

*北方之路的日出

*原始之路的日出選擇北方之路的另外一個理由，是我想要在中途改走原始之路。西元813年，耶穌十二門徒之一的聖雅各遺體被發現後，當時的阿斯圖里亞斯王國阿豐索二世就從這條原始之路前往聖地亞哥-德孔波斯特拉。也因此這條路是最早的朝聖之路，也是朝聖之路歷史的開始。這條路也被許多人認為是風景最美的一條路線。原始之路最後的一段會和法國之路會合，能夠體驗最後10公里朝聖者大遊行。只要走最後的一百公里就能夠取得官方的朝聖者證書，所以最後的一百公里是人最多....最商業化的.....所以想真正體驗朝聖之路的話還是會建議從頭開始走，在路上也有遇到許多時間不夠的朝聖者，他們分好幾年，每年走一段來實現走完全程，我覺得也是很好的方法。

*Camino Primitivo 原始之路

*Camino Primitivo 原始之路

*Camino Primitivo 原始之路

*Lugo-原始之路距離Santiago最後100公里的古城，擁有西歐保存狀態最好的羅馬帝國時代城牆遺跡，很推薦在城牆上面走一圈。

*最後10公里的朝聖者遊行整段北方之路+原始之路花了一個月半的時間，不過我中途臨時有事回去了台灣一趟，又再回到西班牙從中途開始走，全程走了31天，823公里，抵達Santiago，得到了人生第一張朝聖者證書。

很神奇的是和我走一模一樣路線的比利時夥伴Bart和Patrick的證書比較卻整整多了17公里XD所以實際到底走了多遠我是覺得算了～走到了Santiago的感受其實沒有像在台灣徒步環島離開家門走了一圈回到家那樣來的強烈，

更重要的是途中的那些人事物都是一生難忘的回憶。

在得到證書之後，我多走了三天到許多朝聖者會當終點的Finisterre，在這裡看了第一個在西班牙的日落，也決定在好幾年後的某一天，我要再回到這個被稱為世界盡頭的地方再看一次日落。隔天，我走完了最後一段路，抵達我徒步旅程的終點-Muxía。

35天，900公里的朝聖之路在這裡結束。這900公里的路程讓我愛上了西班牙這個國家，西班牙人的熱情....

每天早上的一杯Café con leche...(咖啡加牛奶，如果你問我西班牙文裡面什麼最重要我會說是這個！)每晚庇護所中和朝聖者們的交流之夜...還有紙房子緊湊的搶劫劇情...(回到台灣後迷上的劇XD)2019年，朝聖之路總共有34萬7578人抵達了Santiago de Compostela(歷史新高)。但到了2020年，因為疫情只剩下5萬3906人，西班牙也成為疫情重災區。雖然不知道COVID-19會持續到什麼時候，但可以肯定的是朝聖之路要回到2019年的盛況需要許多年的時間。

希望疫情結束後的某一天，還能夠再次到訪西班牙。再次聽到熟悉的那句

Buen Camino !

熊野古道篇-待續