防疫宅在家，就是要回味那年走過的「九寨溝之旅」，絕美！

跟女兒參加絕美九寨溝,樂山, 峨嵋山雙秀8日行程, 早上還下著豪雨, 出發前停了, 看來是老天賞我們好天氣玩, 預定搭乘中國國際航空CA410, 19:20飛機, 22:30抵達重慶, 第一天就這麼報銷了....

機上用晚餐, 坐3個半鐘頭抵達重慶機場, 再坐小巴深夜抵達重慶學豪酒店, 一覺睡醒享用自助早餐, 房間及用餐都還可以! 用完餐開始拉車, 重慶街景濃濃的市井味, 彷彿回到舊日時光

休息站旁的紅花繼木引起我的興趣, 忍不住仔細端詳

剩下的7天陪伴一行25人的小巴專車將會展開怎樣的旅途呢? 沿路兩旁油菜花盛開及層層山巒, 令人驚艷, 天氣不錯, 涼爽舒適, 沒下雨!在車水馬龍的重慶, 寸步難行, 一直有車子橫向插入, 司機導遊頻頻下車指揮交通, 看來重慶居民沒耐心又挺火爆的

前往餐廳路旁行道樹葉好輕透, 春天來了!

首站景點熊貓基地種了好多美麗又特別的花讓人忍不住多瞧一眼

門口拍照到此一遊! 藍色的小花是斑葉蔓長春花, 默默的在一旁綻放著... 排隊等坐導覽車, 沿途有很大樹及竹林, 規劃的相當完善, 不坐車改散步應該會很棒!

被黃色的花‬吸引, 花名叫假豪猪刺, 好特別

沿途的熊貓動也不動, 看著趴趴熊慵懶的樣子我也好想去補眠, 想像中抱著拍照落空了, 聽說想抱熊貓拍照要價不斐...

圍籬樹綻放出好特別的金黃色嫩葉

發現孔雀在草叢裡絲毫不怯生, 樹上竄動的小熊貓吸引大家的目光追隨

導遊小李說甚麼呢? 哈哈, 沒注意聽, 沿途黃色的小花到處都是

關在室內的大熊貓反而不貪睡不停的轉圈子...應該也是很想再室外當趴趴熊, 看玩熊貓出口有好多鮮豔繽紛的花朵, 拍下美麗的一刻!

繼續驅車往都江堰景區, 走入秦堰樓, 就被那古色古香的雕樑畫棟吸引, 彷彿置身古代...想像著前人在此眺望都江, 安瀾橋,二王廟是何等心情呢? 下樓繼續望二王廟邁進....

廟旁櫻花盛開十分美麗, 穿過青色拱門就好像上面的提字"清幽靜", 再走到二王廟, 裡面奉祀着建照都江堰的川主李冰父子, 據導遊說, 二王廟在當時汶川大地震已被震垮, 如今的二王廟是這幾年重新修復的!

往安瀾橋繼續走著, 此橋坐落於都江堰首魚嘴上, 是中國古代五大橋樑之一, 都江堰最具特徵的景觀之一, 也是古代四川西部與阿壩之間的商業要道, 是藏漢羌族人民的聯繫紐帶

坐著電瓶車前往飛砂堰, 從橋面上眺望著江水, 想像這千年古蹟仍在運作, 李冰當年設計魚嘴, 寶瓶口工程將水患給馴服, 無怪乎後人要建廟來緬懷祭弔頌揚功德! 橋前櫻花綻放著!

世界遺產都江堰是成都非常著名的景點, 造景很棒, 兩旁黃山紫荊‬非常豔麗壯觀, 李花櫻花正盛開, 沿途豎立治水偉人的雕像, 還有模擬水道, 噴泉, 非常舒服清幽!

另一個景點-南橋, 是座精緻的廊式古橋, 外觀雄偉壯觀, 古色古香, 穿梭其間, 平添思古幽情!

商家賣的傳統小吃, 看起來不錯吃樣, 小李買了番麥及大餅請大家嘗鮮, 另外自己忍不住還買了叫花雞腿, 诶, 馬上就要去餐廳, 這樣吃可以嗎?

入宿茂縣國際飯店,品嚐今晚的菜色, 诶, 照吃不誤! 才剛吃掉番麥及大餅雞腿耶!

來到中國古羌城, 美麗的羌族姑娘接待導覽

羌王坐在一旁等待團體合照, 還有美麗的羌族姑娘跳著迎賓舞蹈來歡迎遊客

浩大的開城門儀式, 可惜沒搶到好位置...

景中店嗎? 銀飾介紹, 哇, 銀的功能還真強大! 出口有賣雜糧及水果, 買了一顆大蘋果路上吃

往九寨溝風景區的路上, 因為塞車中途停下來改吃個風味餐, 陸續開始有人胃腸不適...坐在旁邊的婆婆說他牙齒沒帶出來, 哇, 怎麼辦呢?終於來到九寨溝神仙池風景區, 在區內，可以看到高山海子、大面積鈣化景觀和茫茫的原始森林等景觀。神仙池在藏語中被稱為“嫩恩桑措”，意思是仙女洗浴的地方。景區內有蓮台彩池、雙龍池、青龍海、神蛙海、金銀灘等景點, 老天很賞臉, 還可看到藍天, 人道蜀狗吠日, 這兩天看到的天都是濛濛的!

路兩旁可看到殘雪, 聽說前兩天下大雪, 可惜沒遇到!

繼續往九寨溝前進! 沿途可看到具有藏族特色的房子, 掛著五色期, 相傳可帶來好運!

今晚下榻九寨喜來登, 用餐後先去欣賞九寨溝藏羌歌舞秀, 表演者都是藏人, 演出展現出藏族粗曠不拘的特色, 有種塞上好風光的感覺, 相當好看! 看完秀回飯店休息, 結束今天的行程

起個大早往九寨溝邁進, 被入口滿滿的人嚇到了, 排隊推擠進導覽車要坐上導覽車真的不容易啊

第一站五花海, 走到觀景台只見一片湛藍的湖面, 順著路走下, 五顏六色的湖面盡入眼簾,湛藍色參透著碧綠還有鵝黃, 清澈見底的湖水中靜躺著沉木, 圍繞在湖邊的山頭, 還可見到雪岳, 相互交織出動人的景緻, 此時雖然不是最熱門的時段, 仍然陶醉在他動人的景色中! 為看此景不枉行8000里路!

第二站珍珠灘瀑布, 是九寨溝最大的鈣化瀑布, 從高處流向谷底, 捲起點點浪花, 珍珠灘瀑布沿路空氣清新, 林木茂盛, 踩著棧道, 在激流的陪伴吸著負離子芬多精下繼續往前走

走到衛生間, 景區的馬桶上鋪著綠色的塑膠墊, 還有按鈕可自動捲入, 挺衛生先進的, 等待的過程中有些大嬸,姑娘不耐久候, 就在旁邊先解決了, 倒也是奇觀之一

被群山包圍中的鏡海, 平面如鏡, 還有薄薄的一層冰在上面, 與緊鄰在旁的雪岳山交錯成一幅美麗的景緻, 是這般的寧靜, 優雅動人! 這裡挺冷的, 捕捉到她美麗的景緻後趕快閃!

被樹木圍繞的五彩池好像一顆天然寶石般, 當風吹動時水面反射出五彩光芒, 是如此動人美麗, 無怪乎千里迢迢只為一睹風采!

虎海....

諾日朗瀑布..

蟠龍坪...

看玩重要景點後坐導覽車回出口, 在回程時發現少了一位團員媽媽, 大家都很著急, 可她女兒還是照樣跟著景點走, 繼續拍照, 哇, 真是強心臟... 好在後來在出口發現媽媽了, 大家才放下心!

九寨溝園區門口此時櫻花盛開, 漂亮極了

回喜來登飯店享用晚餐, 走了一天的行程, 晚餐特別的好吃, 睡得不是很好, 房間太暖....

離開喜來登飯店坐上小巴發現司機換人了, 說是住院了.... 重要景點已結束, 開始往回走, 今天霧氣好濃, 窗外能見度很低 不久後開始飄著雪...沒多久後, 路上的車停擺了, 小李放大家下來賞雪兼小解!

雪中撒水初體驗, 一輛輛遊覽車從旁駛過, 真是太緊張刺激了, 快阿! 車子要開了

購物第一站-天珠及琥珀, 接待阿姐挺美的, 身材也高挑

松藩古城, 隨便逛逛

被穿黑衣那位小姐慫恿買了牛肉串及羊肉串嘗鮮, 牛肉還不錯, 羊肉肥到爆

疊溪海子白色貴族氂牛, 騎上去拍照一次10元

中午貴賓樓酒樓用餐, 李花及貼梗海棠開的好美, 聽小李說結果時還可讓客人隨意採, 嗯, 今天購物不盡人意, 同志仍須努力

晚上住名城時代大酒店,吃酒店自助餐, 睡醒吃飽往樂山前進

到樂山搭船遊江觀臥佛及彌勒大佛, 世界上最大的石刻佛像-彌勒佛

臥佛, 高高挺起的是座塔

峨嵋山 , 報國寺及伏虎寺

今晚住花園程度假酒店, 用餐後再去欣賞表演

峨嵋山市象城大劇院欣賞聖象峨眉精彩演出

成都幸福梅林, 有學生及大媽在此跳舞嬉戲, 是人工湖, 看不到梅林

成都錦里古街

在親善齋享用藥膳

潭魚頭吃鴛鴦火鍋

觀賞中外聞名的變臉秀, 這裡的空間是搭棚的, 有很多外國人特來觀賞, 表演特有意思, 還供應香片及小點, 姑娘隨時過來加水, 我應該至少喝了5杯...很有看野台戲的fu

下榻晶山假日, 早餐吃飽拉車到重慶再搭飛機回家囉!

疫情依舊風聲鶴唳緊張, 宅在家回憶昔日美好時光!