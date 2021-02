攀登神山！攻頂東南亞第一高峰　鐵索徑道最高點堪比富士山海拔

來說說「牧童遙指去神山」18人團這次旅遊的主要目標:攀登東南亞第一高峰神山。

從去年5月合歡溪去不成轉到三棧南溪的旅程認識了亞昕,像極了長澤雅美的熱心班代,他們北大登山7人早就規劃了神山的旅程,因為當時沒訂到山屋所以直接延後一年到今年的清明連假,因此我們得以加入,變成了龐大的18人團。

體驗#攀登神山 Route To The Summit

清晨出發,大約8:00到公園總部寄放行李和填寫資料,不一會兒就拿到精緻的登山證。

從水漾森林到神山公園,真是恩愛又一致。

再開一段路才到登山口,看著板子上2016年舉辦的第29屆攀登神山的紀錄,嘆為觀止、內心波動了一番。

我們約莫9:00進入神山,從海拔1866米的Timpohon Gate出發,在每個檢查點都會審核登山證,所以需一路配戴,據說會影響到最後的證書顏色,如果沒有登頂那證書就是黑白的。爬了不到5分鐘就看到瀑布,還有辛苦的揹工搬運各種山上會用到的大型物品。

清明連假的關係,真的遇到非常多台灣人,看著好看的台灣百岳後背包套,覺得鑑識度超高,古育說他買了很多給外國人當紀念品。踏著飛快的步伐,1小時候就到2KM的地方,海拔為2252米。

4KM的地方有一個大涼亭,大家在這邊吃午餐,長得奇特的類松鼠,對我們的食物蠢蠢欲動。

沿路很多植物,但都沒有這個超大豬籠草來得讓人驚奇(話說我本來也不太知道豬籠草應有的大小)。

越接近山頂的地方,氣候變化越大,雲的變換讓人賞心悅目,不一會兒就到了6KM處3290米,也就是今天歇息的地方。有著全馬來西亞最高的郵筒,還有我們的山屋Pendent Hut(環保建築,靠著太陽能板產生熱能)。

著名運動品牌KAPPA?

最酷情侶檔,一起登山、玩樂器。

下午兩點多遇到10人組正要下山(16:00前就要到登山口不然會多加錢,這樣真的來得及嗎)。

約15:00抵達山屋,喝杯熱的休息一下,約16:30開始聽明天的高山鐵索注意事項,主要教導大家怎麼把身上的扣環扣到山壁上、注意哪些裝備,以及前後的距離如何拿捏(芳茄這邊應該都有認真聽吧?)

17:30到Laban Rata用餐,吃的是Buffet,非常高級,餐廳內掛了各國的國旗,唯獨台灣的缺席,服務人員查了一下google和我們說下面這國滿像的,其實滿傻眼的(這到底是哪一國?)

兩天的神山攀登行程非常緊湊,緊湊到什麼程度呢?我們大約18:30入睡,因為隔天凌晨2:30就開始爬山,大家摸黑著前進。

約莫5:20的時候,我們看到了神山4095.2米海拔的牌子,此時的神山看起來還是黑黑的,嚮導說日出今天請了假,所以我們是看不到了,2018年4月7日,我們在東南亞第一高峰上拍張照留念,永遠不會忘記這一刻,台灣的最高峰都還沒爬,就來東南亞的了,回台灣要補個玉山才是。

體驗03#鐵索攀岩徑道 Via Ferrata

Via Ferrata,VIA stands for Very Intense Adventure. Ferrata是義大利文中的法拉利,一種高強度冒險的概念(網路上也有人說Via Ferrata是義大利文中的「鐵之路」)。最早的Via Ferrata在奧地利,1843年建造在Hoher Dachstein山中;1914年,一戰期間義大利的士兵在山區峭壁上為了運送物資而打造出崖壁邊的「鐵索徑道」,這也是眾所皆知的由來;到了1980年,世界各地開始為了冒險和體驗建造各種鐵索徑道,現在世界各地有超過800個類似的鐵索攀岩徑道,從10到70歲都可以參加。

神山的鐵索攀岩徑道有什麼特別的呢?除了是亞洲唯一一個之外,更在2009年被列為金氏世界紀錄中最高的鐵索徑道(Guinness World Records: The World’s Highest Via Ferrata),幾乎建造在神山山頂處,2007年12月中正式運作,因此如果都能登頂了,應該給自己一個挑戰的機會。(兩座比較有趣的橋)

我們此次參加的是加長版Low’s peak Circuit(海拔3411至3776米),最高的地方和富士山的海拔同高,高度等於4.5個杜拜哈里發塔,如果真的很怕高,也有另一條比較短的徑道 Walk the Torq (海拔3411至3520米)可以走,不過風險真的較高,天氣差的話不退費,如果要走的人沒有湊滿一團,也不會開放,如果身心狀況許可,推薦走加長版。

登頂之後速速在7:30前趕到集合點,事實上我們6:50就到了,開始著裝備,我和密博被指定為captain,since密博有繩索教練證照,大家趨之若鶩投奔,謝謝古育和筑願意和我一起,我們甚至取了個很像日文的隊名:筑古侑。

即便完全不怕高,也想走得很快,但整個徑道體驗長1.2公里,再怎麼快通常也要3–4小時才能完成,路徑分成三個部分,part 1在索道上橫著走和不斷垂直下降,是最為刺激好玩的部分;part 2將扣環拿掉,進入樹林走一段,這邊就和登山的路大同小異;part 3將扣環再度扣上,直直向上,氣喘吁吁一段後,完成整段路程,真的是好累又好過癮,回到山屋看見馬鈴薯泥簡直感動到要落淚,差點都忘了還要走6公里下山呢。

下山的過程是倉促的,為了趕在16:00前到,從凌晨2:30開始走,已經走了十幾個小時,天氣變化大,開始下起雨來,幾乎沒能拍什麼照,未著登山鞋,看了別人網誌是慢跑鞋上陣,所以也如法炮製,晴天還行,下雨時顯得有些狼狽,最後我們順利在15:30抵達登山口,小編語重心長地以故事的方式激勵我,是時候挑選一雙適合自己的登山鞋了。

小編和寶妮將於後天4/21舉行婚禮,敬祝新婚愉快,鶼鰈情深、白頭偕老、永浴愛河,偷渡一張新阿溪縱走照,很榮幸能參與寶妮第一次也是最後一次登山(?)

爬完神山和走完鐵索會有超精美的證書,有賈幫忙安排一切,身為團員真的很幸福啊。

爬山的過程,很多時候是跟自己內心的對話,就像羅羅對於潛水的描述:「在水中只有你和自己,所以你要去面對自己心中的恐懼」,山對於我來說,目前是一條走完就能知道自己達到什麼目標的過程,我還無法細細品味啊有這棵樹、那片植物,或是區分出各種地形及對比和哪座山的相似度,許多事情出於經驗,我之於登山就是一名新手,很開心能在年輕的時候認識了這群登山的朋友,這次學習了不一直往前衝(應該有吧),試著壓隊走在最後,要按耐住自己有時比暴衝還難,希望我將心比心,一直將這句話銘記在心。

Happiness is not a destination, it’s a way of life.

紀錄:2018.04.06 五0 KM 09:00 1866.4M 27分鐘 上升 173M1 KM 09:27 2039M 33分鐘 上升 213M2 KM 10:00 2252M 41分鐘 上升 203M3 KM 10:41 2455M 1:27分鐘 上升 290M4 KM 12:08 2745M 1:10分鐘 上升 256M5 KM 13:18 3001M 1:25分鐘 上升 289M6 KM 14:43 3290M

登頂:2018.04.07 六6 KM 2:35 3290M 1:07分鐘 上升 363M7 KM 3:42 3653M 54分鐘 上升 276M8 KM 4:36 3929M 44分鐘 上升 176M

Low’s peak 5:20 4095.2M