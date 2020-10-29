移動只為了相遇！《3500公里的相遇：一個女孩的朝聖之路》就此展開

1個女孩、4個月、5個國家，每天出發朝地圖上那一點走去，就像即將拜訪一位陌生的朋友。移動只為了相遇，Buen Camino ！ 一切從意外看到一名動物溝通師侃侃而談心裡話，「軟爛太久會讓人失去自信及站起來的能力」。當時正值低潮的我開始思考不想軟爛太久，喜愛山林的她開始搜尋國外長程健行路線，希望透過這樣的旅程，好好沉澱思緒，從中尋找未來的方向。徒步長征就此展開！

內容簡介

「這條橫跨5個國家/地區的長途路線，行程超過 4000公里，觸及 15個聯合國教科文組織遺址，黃色箭頭是聖雅各之路象徵性的貝殼符號，朝聖者可從我們這裡獲得GPS路徑，確保自身的安全，我們同時還提供了住宿清單。第一個完成整個旅程獨自行走的是來自台灣的女孩 Hazel Chang，我們堅信因為這些國家的多樣性，這將會是一個美妙的經歷。」（引自〈4100公里的歷史漫步─從布達佩斯到菲斯特雷角〉 WALKING THE HISTORY:4100 KM FROM BUDAPEST TO FINISTERRE. ）

Hazel 手繪西班牙紀實 (圖片來源：大塊文化)

「2020年三月我在西班牙，因為新型冠狀病毒疫情爆發，課程改線上，且哪裡都去不了。回想還是去年（2019）四月至八月的長途移動，簡直不可思議，也彷彿上個世紀的故事了。移動，原來這麼珍貴。想念我3500公里的相遇，想好好問候他們一聲：你好嗎？」

一個女孩、4個月、5個國家、3500公里，與其說朝聖，更真實的是「想要用雙腳實際走上這麼長一段距離，了解會是什麼樣的感受」；與其說勇敢，不如說是「為了好奇與陌生的相遇」。雙腳猶如縫紉機的車針，慢慢的、縝密的在陌生的土地上，縫出屬於自己的一條路，細細品味沿途風景；每天出發朝地圖上那一點走去，就像即將拜訪一位陌生的朋友；夜晚投宿一處無法預期的住所，或者以天地為廬⋯⋯未知、未知，未知就是所有全部，也因此開啟各式各樣的驚豔與驚險，足以圖文記錄，傳達給你當時的心情。

比手畫腳的國民外交

從2018年9月至隔年9月，這期間在歐洲，行經或住居的匈牙利、斯洛維尼亞、義大利、法國、西班牙，各有各的語言，我無法在短短一年內快速熟練到和當地人溝通，但也不想為自己找任何拒絕學習的藉口，因此，每到一個新的國家，我都盡可能學會當地簡易的招呼語，例如你好、謝謝、請⋯⋯我是想，即使在台灣遇到旅遊的外國人向我問路，如果他／她開口的第一句話是：「你好！」「哩賀！」不僅會讓我驚喜萬分，停下腳步，也能順利卸下我的心防以及面臨需要說外文的害怕。 所以，在匈牙利打工度假期間，我透過YouTube教學影片，試著熟記匈牙利字母的發音以及生活中的常用句，並把所學用在Camino Húngaro或是Via Pannonia上。除了匈牙利，我同樣把一路會經過的國家常用字，記錄在手機記事本中，請、謝謝、對不起，尤其遇上需要水的時刻。但就算懂得不多，絞盡腦汁想讓對方明白需求的表現，卻意外的迎來更多驚喜與熱情。甚至時間久了，彷彿也能「通靈」般的心領神會，遇上熱情的民眾，這一來一往的對談簡直就是一場手舞足蹈的表演。 行走前，有幸與Via Pannonia的籌畫者法蘭克碰面，他告訴我小鎮境內或附近通常有一兩個地下水手壓抽水器，使用方式同台灣鄉鎮早期的汲水器，只要將把手往下壓，就可以取水，而且在匈牙利還可以直接飲用，不需煮沸，大大減輕了我的背負重量。只是仍會有找不到抽水器的時候。

2019年3月，在Via Pannonia路上，行經巴拉頓湖朝（Balaton）斯洛維尼亞與匈牙利國界，來到古托爾弗爾代（Gutorfölde）小鎮，遍尋不著抽水器，p身上的飲用水所剩不多卻還有十公里要走，就在我思考著是否前往餐廳或酒吧要水時，有位站在家門口穿黑背心、戴鴨舌帽與銀框眼鏡的老人，對著我熱情的招手，說了一句相當簡單的德語： 「Wasser（水）?」 我當下開心的拼命點頭，立刻過街與他打招呼。原以為他會進屋去幫我裝水，沒想到竟然是邀請我一同進去。跟在他身後，走道上迎面而來的是他老婆一臉吃驚的表情（哎呀！真抱歉！沒想要這樣嚇人），接著是從客廳裡暴衝出來的小朋友與他媽媽害羞又尷尬的看著我，真讓人不知所措。老人領著我來到客廳，不知道跟老婆說了些什麼，就從冰箱裡撈出三大瓶飲料：雪碧、百事可樂、氣泡水，要我挑選。溝通過程中，包括德文、匈文、英文交雜穿插，我又只會英文，和匈文的謝謝（Köszönöm）、是（Igen）、好（Jó）等基本單字，完全無法明白對方是想告訴我其中一瓶是氣泡水。有趣的是，只見他拿出紙筆寫下CO2，我馬上明白他想傳遞的訊息，開心的直說： 「Jó ! Jó ! Jó!」 不好意思叨擾太久，我一邊上下擺動雙手，一邊試圖讓老人明白我該上路了： 「Keep walking, Hernyék（海爾涅克）.」 或許他也擔心我不知道該怎麼走，於是繼續在紙上寫下抵達海爾涅克前會經過的小鎮名稱，我連忙拿出手機，顯示App中的離線地圖讓他知道我的規畫，他這才放心的領著我回到門外，祝福我路上一切小心。 我很喜歡與當地人這樣的互動，尤其是「要水喝」的起手式。過程包括一開始的幾分鐘醞釀，先從背包裡抽出裝水的水杯，再把「請、水、謝謝」幾個單字在腦海裡溫習一遍，眼睛同時掃射身旁附近是否有正在庭院中整理花草或是站在家門口的村民，然後鼓起勇氣、大步走向對方，面帶笑容地指著水杯，讓他們明白我需要水喝。印象最深刻的是走入斯洛維尼亞的布拉特娜（Blatna Brezovica）小鎮那一回。 當時走得正渴，看見兩名老婦人在家門口閒聊，便主動上前要水喝。老婦人同樣招手叫我進屋裡去，還弄了一份美味的麵包夾酪梨、水果餐點給我吃，我感動得不知如何是好，立刻從背包裡掏出速寫本和筆，及時為她畫了一張小圖送她，她一看開心得大笑，樂不可支，轉身拿來她的家族照片一一跟我介紹，甚至還有一幅別人送給她的水彩肖像畫。

招呼我進家裡吃東西的老婦人，送似顏繪感謝 (圖片來源：大塊文化)

迷魂記

相較於台灣的百岳或是其他山岳路徑，我覺得朝聖之路的危險性並不算高。唯一讓我感到困擾的是，沿途蔓生的植物和蜘蛛絲。有些人煙稀少的路段，雜草已不能再稱為「草」，應該接近是「樹」的等級了，有的高達一兩百公分，必須高舉手臂阻擋它們隨時朝我臉上襲來的葉子，另外則是拿起登山杖不斷在前方揮舞，掃除肉眼無法一目了然的蜘蛛絲，更可怕的是歐洲版的咬人貓，就算全身包得緊緊的，還是難免讓你時不時感覺刺癢。雖說不危險，一個人走在山林裡，有時候心裡倒是會忍不住發毛。一個人一不小心跌傷了，或摔到哪個谷底去，可能要過好一陣子才會被發現。不知是否因為連走一個多月了，原本緊繃的神經漸漸開始疲乏，或者因為即將與義大利Via Postumia路線說再見，過於雀躍的關係，腳步跟著不穩，一到熱那亞（Genova）的這天，我就經歷了最慘的一次摔跤。進入熱那亞市區，需要先經過一大片郊區林道，就像台北市中心近處的擎天崗，但植被可不是草原，是成片的樹林，冬天剛過，層層疊疊的落葉遮蔽了原有的路徑，原以為即使稍微偏離幾公尺，應該也不至於大差錯，不料卻是迷魂記的開始！在台灣登山，總會不斷聽到山友說：「萬一不小心走錯路線，記得不要執迷不誤的往前走，一定要循原路回到錯誤的起點，否則容易置身未知的危險中。」 而我正在犯下這樣的錯誤！且一個人！在外國！當我意識到已經完全偏離正軌了，卻仗著自己有手機上的GPS，以為只要循著方向前進，一定可以再次回到林道上，然而眼前盡是迎來成片成片的荊棘，以及踩點不明確的坡地，明明顯示在步道下方的數百公尺，但完全沒有回頭的餘地，因為想不起來自己到底是怎麼走到這裡了！懊悔已來不及了，只能硬著頭皮撐起登山杖，使出吃奶力氣往上攀爬，以求重返正途。這時候要是有人看到我，大概會以為我是不小心摔到下方了，正在與命運之神搏鬥吧。一番掙扎中，登山杖不知何時掉了半截，手掌與衣服多處被荊棘的劃破，連遮陽草帽也不翼而飛，損失慘重吶！

迷路的過程遺失了半跟登山杖！前往熱那亞的路雜草叢生 (圖片來源：大塊文化)

好不容易回到步道，或許精疲力竭了，步伐顯得有些搖晃無力，才跨出不到幾公尺就被一塊小石頭絆倒，整個人猛然往前彈飛，砰一聲，硬生生往地面撞去，跌個狗吃屎。猛力的撞擊似乎連我最後的一點力氣都耗盡了，爬也爬不起來，索性就地躺了下來，不知過了多久，才緩緩起身，拍拍身上的泥沙，繼續前行。這天，真的累慘了！

繼續前往熱那亞的路上 (圖片來源：大塊文化)

最後

4個月的漫漫長路，很難用三言兩語交代過去。出國在外，有人認真的做苦力，有人到處闖盪，而我一路下來，則終於明白每天出發朝地圖上那一點走去，原來只為了與一位陌生的朋友相遇，也為了與自己相遇，希望透過這些文字能好好傳遞這樣的心情，用圖畫讓讀者也「看」到當時我看到的風景；希望我3500公里的那些相遇一切平安

沿途的手繪風景，願3500公里的那些相遇一切平安 (圖片來源：大塊文化)

作者簡介/鴨寶 Hazel

平面設計師。出生於嘉義。學生時期專注於繪畫、錄像藝術等創作，作品曾於2008年入圍台北美術獎，於國立台灣藝術大學多媒體動畫研究所畢業後，曾於國立台北藝術大學、設計公司等就職研究助理、平面設計師。因熱愛自然風景，有台灣百岳、日本富士山的登山經驗，並於2018年、2019年間前往匈牙利打工度假，朝著斜很多槓的人生邁進。

出版社：大塊文化

出版日期：2020年05月28日