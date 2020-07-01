尼泊爾「安娜普納山脈」ACT健行　下雪走一波

時常聽聞Nepal、EBC、Everest、ABC ......尼泊爾相關健行路線。但是在某一天突然在網路上看到ACT這三個英文字。ACT是什麼呢? 是哪三個字的簡寫呢?!

後來Google後才知道原來是Annapurna Circuit Trek, 清一色的國外知名健行網站，每年幾乎世界排行榜都有它的名字，在西方的世界，有名的程度似乎跟EBC不相上下。

就這樣一直查一直查下去，就陷進去了......

醒來後，我人就在步道上拉! (誤!

(Bagarchhap)

★★★還有其他文章可以看看喔★★★

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以下很長很長的文章，就是我的日記了。

怎麼來尼泊爾?!

要準備多少張大頭照呢?!

入境還要填寫Stay Order?!

VISA30天50天90天多少錢?!

要從哪裡開始走呢?!

怎麼申請傳說中的ACAP and TIMS?!

需要請嚮導還是協作呢?! ...... 很多基本的問題，這邊基本上都不會出現嘿!!

已經很多人寫超級詳細的基本攻略在其他網站上。這邊只有純分享純談吐純靠北純內心的感受 ，還有我個人在 步道上 感受比較深事情。

Namaste

(Thorong la pass)

BUT!!!還是要小小介紹一下本次的 主角 吧

ACT ， Annapurna Circuit Trek .

簡單來說就是一條繞著Annapurna Himal(安娜普納山脈) 一圈的健行路線。海拔高度從780m ~ 5,416m 。健行路線160～230公里不等。取決於你起點終點的位置，或是有沒有加碼走其他 『Side Trail』。 天數16~30天不等，一樣取決於想不想慢慢走或是快速通關，甚至是搭車。 最佳季節 NO.1 秋天 9月~11月 NO.2 春天 3月~5月初<這句話 基本上 適用於所有的尼泊爾健行路線>.

在開始之前呢，我最最最最唯二期待的就是

1. 親眼看見海拔8000公尺的大山

2.突破玉山障礙

還好都有成功達成。

(Dhaulagiri 8167. The way to Jomsom)

(Thorong la pass. 5,416m)

本次的 行程 ，給大家參考參考。我們原先計畫是走完ACT後繞上去走ABC和Mardi Himal. 但在旅程的3/5. 被無情的COVID-19終止了。

Day0 Kathmandu(1360m) →→ Car →→ Besisahar(780m)

Day1 Besisahar(780m) → Bhulbhule(840m) → Nadi Bazar(890m)

Day2 Nadi Bazar(890m) → Bahundanda(1310m) → Syange(1100m) → Jagat (1280M)

Day3 Jagat(1280M) → Tai(1700m) → Karte(1829m) → Dharapani (1910M)

Day4 Dharapani(1910m) → Bagarchhap(2160m) → Danakyu(2190m)→Timang(2750m) → Thanchok (2660M)

Day5 Thanchok(2660m) → Chame(2670m) → Dhukur Pokhari (3190M)

Day6 Dhukur Pokhari(3190m) → Low Pisang(3200m) → Humde(3280m) → Munchi(3467) → Braka(3439m)

Day7 Braka(3439m) → Icelake(4600m) → Braka(3439m)

Day8 Braka(3439m) → Manang(3540m) → Gunsang(3950m) → Yak Kharka(4050m)

Day9 Yak Kharka(4050m) → Ledar(4200m) → Thorung Phedi(4525) → Thorang High Camp(4925m)

Day10 Thorang High Camp(4925m) → Thorang la pass(5416m) → Ranipuwa(3700m)

Day11 Rainpuwa(3700m) → Khingar(3280m) → Kagbeni(2810m)

Day12 Kagbeni(2810m) → Jomsom(2720m) → Marpha(2670m)

Day14 Marpha(2670m) → Tukuche(2590m) → Larjung(2550m) → Kalopani (2530m)

Day15 Kalopani (2530m) → Ghasa(2010m)

Day16 Ghasa(2010m) → Tatopani (1190m)

Day17 Tatopani (1190m) →→ 新冠肺炎 →→ Pokhara(884m)

★★反黑地名是我們的住宿點，其他列出來的村莊一樣是有GuestHouse可以入住喔★★

喔對了，我們沒有請嚮導跟協作。這個問題可能可以討論超級久。不請嚮導會危險嗎?! 就算請了嚮導當然還是會危險。但是有做好功課，知道安全的界線，心態調整好，然後不要怕就對了。 雖然說任何事情都不能用結果論去定奪，所以啊，所有的風險都必須自己承擔。

~出發~

Day1 從海拔800左右的Besisahar出發，不開玩笑，太陽超大超熱，還好有準備短袖短褲，要不然還沒走到高海拔地區就先熱死了。走一走結果迷路了，找不到Main Trail. 不想跟車子並肩而行的我們，終於找到只有人才能走的 Main Trail. 雖然當地人都會叫我們走馬路，指著遠方然後講Manang(Pass前最大的城市，可以搭車抵達) ......。

走馬路跟走Main Trail 都可以，一條可以快速抵達村莊，一條必須上上下下的走山路。雖然有時候路線是重疊的。我們幾乎都不走馬路，所以我沒辦法說走馬路風景很差之類的話，但盡量走Main Trail的我們，體驗到的跟看到的，真的超出我們的想像。

(ACT Main Trail 標誌 白紅Mark)

前幾天走的都沒問題，低海拔走起來特別熱就對了。除了有一天誤走到強度超高的Side Trail ...... 累慘了。 在Day4抵達 Timang(2750m)也達成了我第一個目標，親眼看到海拔8000公尺的高山 : Manaslu 8163m. 真的是震撼到無法言語的感覺!!

(Manaslu , form Timang)

原本預計要住在Timang, 但那個村莊全部的GuestHouse 沒WiFi, 為了每天都可以跟家人報平安，我們決定往下一個村莊行走，不到1小半的路程，然後就遇到下霰了。天氣越來越差，天色也越來越晚了，所以我們抵達Thanchok , 路上被一個看起來慈祥的婆婆抓到說要不要入住他們的GuestHouse. 好像也沒辦法拒絕就答應了。 詢問之下婆婆也說了這個村莊整村沒Wifi，因為天氣的問題。好吧，失聯一天沒報平安應該.....還可以接受啦。

晚餐時間，我們被邀請到「廚房」用餐，真的是第一次體驗到，柴燒的室內非常溫暖，點了晚餐後婆婆也時不時跟我們聊天，聊台灣、聊武漢肺炎、聊他的兒子......什麼都聊，晚餐的咖喱還爆量飯，一切都很能感受到婆婆的用心跟溫暖，還有些許的寂寞，希望我們這兩個過客也可以讓他內心溫暖起來。

(Thanchok)

晚上一直閃電一直打雷，有時候會打雷到整個房子都在微微震動，山谷裡的小村莊，使得打雷的聲音有類似共鳴的效果，蠻害怕的。

一大早，例行性的刷牙上廁所，無聊打開窗簾看看天微微亮的山頭......靠么，下雪了，整個世界都變雪白了！ 不敢自信的我們，打開門後才相信這個事實。 我們跑到頂樓看風景，但頂樓的地板已經被雪埋了厚厚一層，走起來相當舒服！ 是新雪，第一次遇到新雪，而且天空還繼續飄著雪，一切都很童話故事的出現在我們眼前。

我們上屋頂看看世界，全部變得很夢幻。

(我在尼泊爾第一個雪人)

吃完早餐後馬上出發，因為雪的關係，我們怕走Main Trail會滑會危險，所以決定走馬路。馬路上也是美到不可思議，很像走在美國的電影裡面，以前看到這種景象都只能在網路或者是電影上面，現在在我眼前了，真的酷！但但但......惡夢馬上來了，只要車子開過去，馬上變爛泥巴，原本很漂亮的景，瞬間災難起來，吉普車還會漸起泥巴水花，真的是有夠煩的，而且走在泥水裡面真的蠻噁心的。 但還好眼前的風景真的很平衡內心的噁心感，高聳的山，我一眼都離不開。

(吉普車開過去，泥水四濺)

走到Chame這個大村莊前，往後一瞥看見高聳的山，馬上打開PeakFinder, 哇 ，果然是Manaslu ,還以為看不見了，果然超過8000米的高山，其他山脈都擋不住，而且這個角度又高又陡峭，更顯得祂的霸氣，在這村莊門口，直接待了快10分鐘，真的太美了。

今天的首要任務是換錢，我們找到銀行後，旁邊的小哥說要等到10:00才開門，還需要等45分鐘，所有我們回頭找休息的地方，到處詢問才知道原來Chame這個大城市的Hotel竟然都沒有WiFi......傻爆眼呀，已經一天沒有報平安了，我很怕家人們會亂想，連這個大城市都沒有Wifi,可想而知後面的小村莊，大概又要斷聯絡第二天了，希望家人他們會相信我。

離開Chame後，後來走著走著，竟然開始下雪了，還越下越大，真的很像走在夢裡面，或者是歐洲電影裡面。後來雪大到有點誇張，趕快把相機喝前袋收起來，以免濕掉。趕路趕路～～～終於抵達Shikur Pokhari了。找到一間貌似可以的Hotel 但依舊沒WiFi. 老闆跟我們說，冬季的話Timang這個村莊是雪線，所以基本上過Pass後才有可能不積雪，所以後面要越走越小心喔。太陽下山後，氣溫也越來越低，我們趕快回到餐廳，餐廳內有一個爐子，專門為室內溫暖起來的大烤爐，真的很溫暖，我們下午還順便「烤」襪子，真的很暖心的設計。

(第一次走在正在下雪的路上，很特別)

(高海拔地區的GuestHoues , 都會有這個烤爐，坐在旁邊真的很舒服)

今早一起來，真的有夠冷的。看溫度計1度，帶睡袋真的非常重要，因為他們提供的棉被真的很薄。吃完早餐開心的揮手跟老闆娘說掰掰後，啟程出發。今天的目的地一樣很遠，所以早早出發早早到。終於看到Annapurna II的本尊漏出了頭，Pisang Peak6091也隨著我們越靠近，就越巨大。Chulu East 6429 也在遠方出現了。這兩個山頭都是原本計畫要攀登的Trekking Peak .但因為經費不足的部份啊，等明年秋天再來吧。 一個大上坡抵達了一個寺廟，我想是ViewPoint吧 ，因為遠方的Tilicho Peak 7134在遙遠的地方聳立著，下方的盆地地區，被6、7000的高山圍繞著，我們迫不及待下去欣賞著高山圍繞的感覺。

(YAK, 氂牛) 我戳了一下氂牛，他整個挫一下，也嚇到我了。

來到了Mungii, 這裡看到了往IceLake的EasyWay, 我們到一間餐廳裡面跟其他Hiker討論，其中一組歐洲情侶，全身上下都是Decathlon, 而且得知我們來自台灣，還說了他們上個月才去台灣旅行，世界真的很小。討論到後面我們決定繼續往前走，因為前面的城市一樣有路可以到IceLake. 入住後，因為太陽還很大，所以趕快洗澡洗衣服讓太陽曬一波。來到二樓陽台，遇到法國腳踏車哥，是一位要用登山車挑戰冬季的ACT超強人。我們聊了很多，得知他已經辭掉工作四年了，這期間一直騎腳踏車類似環遊世界，其中還去了紐西蘭打工換宿，所以也得的一些情報。 他真的很厲害，這次來尼泊爾是從菲律賓騎過來的，然後這次結束後，要回家法國，真的很酷，這種生活Style. 對了，晚上還有一件小插曲，我成功用漫遊和家人聯絡，謝天謝地。

(一路上都是雪白雪白的世界，但是腳整個全濕......。)

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走到現在已經是第6天了，也體悟到很多很多事情可以跟大家分享一下。

走到現在每一間GuestHouse 都是房間免費但一定要點早餐晚餐。聽說這是淺規則，但我覺得是因為我們是兩個人，所以比較好談這個方案。

有時候跟著Main Trail走會超級累。可以適時的評估地圖和時間是否要走馬路(車子走的)。

上山前一定要跟家人講說如果沒報平安一定是沒WiFi. 像我們就因為大雪的關係，整整斷訊10天，連當地人的N-cell 都掛掉 。

有些 SideTrail 難度非常高，所以看地圖要記得確認海拔線跟時間，要不然會走到起賭爛。

走MainTrail 常常遇到牛擋路，但牛根本不理你，所以不要怕直接走過去。

熱水澡的部分可以先詢問GuestHouse是太陽能(Solar power)還是瓦斯(Gas power). 如果是太陽能，一整天陰天陰天的就有可能洗不到熱水喔。

洗澡前別先急著脫光衣服 ，先確認有沒有熱水。

完全沒料想到這麼早第5天就遇到雪了，而且海拔還沒破3000, 有嚇到。雖然是穿防水登山鞋，但走了2天後還是破功，襪子濕掉，但沒有濕得很誇張就是了。

冬季走的話，睡袋一定要帶，真的體驗到越高山Guest House的棉被給的越薄，必帶必帶!!!!

傳說中的 Dal-Baht , 每間餐廳都一定會賣。唯一一道餐點是可以免費續加飯加湯加菜，讓你吃到吐。

當地的生菜沙拉，會出現生紅蘿蔔跟生白蘿蔔......我是不能接受啦。

Potato料理，飽足感很高，比價性高，如果要省錢的話。

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若想看影片還可以看一起爬山1783 Studio