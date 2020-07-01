快訊

影／不滿中火重啟二號機 議員絕食48小時後遭強制送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尼泊爾「安娜普納山脈」ACT健行　下雪走一波

健行筆記 / 健行筆記田健宏

    時常聽聞Nepal、EBC、Everest、ABC ......尼泊爾相關健行路線。但是在某一天突然在網路上看到ACT這三個英文字。ACT是什麼呢? 是哪三個字的簡寫呢?!

    後來Google後才知道原來是Annapurna Circuit Trek, 清一色的國外知名健行網站，每年幾乎世界排行榜都有它的名字，在西方的世界，有名的程度似乎跟EBC不相上下。

就這樣一直查一直查下去，就陷進去了...... 

醒來後，我人就在步道上拉! (誤!

9854fe97309166eeb65604c45e1d53b5.jpg

(Bagarchhap)

★★★還有其他文章可以看看喔★★

【尼泊爾】AnnapurnaCircuitTrek 冬季裝備

【尼泊爾】AnnapurnaCircuitTrek 沿途大山

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    以下很長很長的文章，就是我的日記了。 

  • 怎麼來尼泊爾?!  

  • 要準備多少張大頭照呢?!  

  • 入境還要填寫Stay Order?!  

  • VISA30天50天90天多少錢?!  

  • 要從哪裡開始走呢?! 

  • 怎麼申請傳說中的ACAP and TIMS?!  

  • 需要請嚮導還是協作呢?! ...... 很多基本的問題，這邊基本上都不會出現嘿!! 

已經很多人寫超級詳細的基本攻略在其他網站上。這邊只有純分享純談吐純靠北純內心的感受 ，還有我個人在步道上感受比較事情。

Namaste 

b7e57130e82566faf05f27a549c2a8c4.jpg

(Thorong la pass)

  • BUT!!!還是要小小介紹一下本次的主角

ACT ， Annapurna Circuit Trek . 

    簡單來說就是一條繞著Annapurna Himal(安娜普納山脈) 一圈的健行路線。海拔高度從780m ~ 5,416m 。健行路線160～230公里不等。取決於你起點終點的位置，或是有沒有加碼走其他 『Side Trail』。 天數16~30天不等，一樣取決於想不想慢慢走或是快速通關，甚至是搭車。 最佳季節  NO.1 秋天 9月~11月   NO.2  春天 3月~5月初<這句話基本上適用於所有的尼泊爾健行路線>.

在開始之前呢，我最最最最唯二期待的就是 

1. 親眼看見海拔8000公尺的大山

2.突破玉山障礙

還好都有成功達成。

7047e1d4f96e9410639f412d22f82841.jpg

(Dhaulagiri 8167. The way to Jomsom)

d219807d04d39878ce9719107c05f228.jpg

(Thorong la pass. 5,416m)

  • 本次的行程，給大家參考參考。我們原先計畫是走完ACT後繞上去走ABC和Mardi Himal. 但在旅程的3/5. 被無情的COVID-19終止了。

Day0 　Kathmandu(1360m) →→  Car →→  Besisahar(780m)

Day1    Besisahar(780m) → Bhulbhule(840m) → Nadi Bazar(890m)

Day2    Nadi Bazar(890m) → Bahundanda(1310m) → Syange(1100m) → Jagat (1280M)

Day3    Jagat(1280M) → Tai(1700m) → Karte(1829m) → Dharapani (1910M)

Day4    Dharapani(1910m) → Bagarchhap(2160m) → Danakyu(2190m)→Timang(2750m) → Thanchok (2660M)

Day5    Thanchok(2660m) → Chame(2670m) → Dhukur Pokhari (3190M)

Day6    Dhukur Pokhari(3190m) → Low Pisang(3200m) → Humde(3280m) → Munchi(3467) → Braka(3439m)

Day7    Braka(3439m) → Icelake(4600m) → Braka(3439m)

Day8    Braka(3439m) → Manang(3540m) → Gunsang(3950m) → Yak Kharka(4050m)

Day9    Yak Kharka(4050m) → Ledar(4200m) → Thorung Phedi(4525) → Thorang High Camp(4925m)

Day10    Thorang High Camp(4925m) → Thorang la pass(5416m) → Ranipuwa(3700m)

Day11    Rainpuwa(3700m) → Khingar(3280m) → Kagbeni(2810m)

Day12    Kagbeni(2810m) → Jomsom(2720m) → Marpha(2670m)

Day14    Marpha(2670m) → Tukuche(2590m) → Larjung(2550m) → Kalopani (2530m)

Day15    Kalopani (2530m) → Ghasa(2010m)

Day16    Ghasa(2010m)Tatopani (1190m)

Day17   Tatopani (1190m) →→ 新冠肺炎 →→ Pokhara(884m)

★★反黑地名是我們的住宿點，其他列出來的村莊一樣是有GuestHouse可以入住喔★★

134daeb17b78996eb26cdd1a45c078d6.jpg

    喔對了，我們沒有請嚮導跟協作。這個問題可能可以討論超級久。不請嚮導會危險嗎?!  就算請了嚮導當然還是會危險。但是有做好功課，知道安全的界線，心態調整好，然後不要怕就對了。  雖然說任何事情都不能用結果論去定奪，所以啊，所有的風險都必須自己承擔。

  • ~出發~

    Day1 從海拔800左右的Besisahar出發，不開玩笑，太陽超大超熱，還好有準備短袖短褲，要不然還沒走到高海拔地區就先熱死了。走一走結果迷路了，找不到Main Trail. 不想跟車子並肩而行的我們，終於找到只有人才能走的 Main Trail.  雖然當地人都會叫我們走馬路，指著遠方然後講Manang(Pass前最大的城市，可以搭車抵達) ......。  

    走馬路跟走Main Trail 都可以，一條可以快速抵達村莊，一條必須上上下下的走山路。雖然有時候路線是重疊的。我們幾乎都不走馬路，所以我沒辦法說走馬路風景很差之類的話，但盡量走Main Trail的我們，體驗到的跟看到的，真的超出我們的想像。

39f68cfb11e5eb5f7b2072d2af236473.jpg

(ACT Main Trail 標誌 白紅Mark)

    前幾天走的都沒問題，低海拔走起來特別熱就對了。除了有一天誤走到強度超高的Side Trail ...... 累慘了。 在Day4抵達 Timang(2750m)也達成了我第一個目標，親眼看到海拔8000公尺的高山 : Manaslu 8163m.  真的是震撼到無法言語的感覺!!

3a168c51855fb6101a5f8322fbb187e1.jpg(Manaslu , form Timang)

      原本預計要住在Timang, 但那個村莊全部的GuestHouse 沒WiFi, 為了每天都可以跟家人報平安，我們決定往下一個村莊行走，不到1小半的路程，然後就遇到下霰了。天氣越來越差，天色也越來越晚了，所以我們抵達Thanchok , 路上被一個看起來慈祥的婆婆抓到說要不要入住他們的GuestHouse. 好像也沒辦法拒絕就答應了。 詢問之下婆婆也說了這個村莊整村沒Wifi，因為天氣的問題。好吧，失聯一天沒報平安應該.....還可以接受啦。

      晚餐時間，我們被邀請到「廚房」用餐，真的是第一次體驗到，柴燒的室內非常溫暖，點了晚餐後婆婆也時不時跟我們聊天，聊台灣、聊武漢肺炎、聊他的兒子......什麼都聊，晚餐的咖喱還爆量飯，一切都很能感受到婆婆的用心跟溫暖，還有些許的寂寞，希望我們這兩個過客也可以讓他內心溫暖起來。

dedcb031887551403a2ebaa9ed17dfb5.jpg

(Thanchok)

    晚上一直閃電一直打雷，有時候會打雷到整個房子都在微微震動，山谷裡的小村莊，使得打雷的聲音有類似共鳴的效果，蠻害怕的。

    一大早，例行性的刷牙上廁所，無聊打開窗簾看看天微微亮的山頭......靠么，下雪了，整個世界都變雪白了！  不敢自信的我們，打開門後才相信這個事實。 我們跑到頂樓看風景，但頂樓的地板已經被雪埋了厚厚一層，走起來相當舒服！ 是新雪，第一次遇到新雪，而且天空還繼續飄著雪，一切都很童話故事的出現在我們眼前。

5686a63e37698850d3f5740fecdb2316.jpg

我們上屋頂看看世界，全部變得很夢幻。

992301488202b6f24915434b23dc4e7d.jpg

(我在尼泊爾第一個雪人)

      吃完早餐後馬上出發，因為雪的關係，我們怕走Main Trail會滑會危險，所以決定走馬路。馬路上也是美到不可思議，很像走在美國的電影裡面，以前看到這種景象都只能在網路或者是電影上面，現在在我眼前了，真的酷！但但但......惡夢馬上來了，只要車子開過去，馬上變爛泥巴，原本很漂亮的景，瞬間災難起來，吉普車還會漸起泥巴水花，真的是有夠煩的，而且走在泥水裡面真的蠻噁心的。 但還好眼前的風景真的很平衡內心的噁心感，高聳的山，我一眼都離不開。

1a9897d247440552f5826cc718a0100e.jpg(吉普車開過去，泥水四濺)

      走到Chame這個大村莊前，往後一瞥看見高聳的山，馬上打開PeakFinder, 哇 ，果然是Manaslu ,還以為看不見了，果然超過8000米的高山，其他山脈都擋不住，而且這個角度又高又陡峭，更顯得祂的霸氣，在這村莊門口，直接待了快10分鐘，真的太美了。 

      今天的首要任務是換錢，我們找到銀行後，旁邊的小哥說要等到10:00才開門，還需要等45分鐘，所有我們回頭找休息的地方，到處詢問才知道原來Chame這個大城市的Hotel竟然都沒有WiFi......傻爆眼呀，已經一天沒有報平安了，我很怕家人們會亂想，連這個大城市都沒有Wifi,可想而知後面的小村莊，大概又要斷聯絡第二天了，希望家人他們會相信我。

      離開Chame後，後來走著走著，竟然開始下雪了，還越下越大，真的很像走在夢裡面，或者是歐洲電影裡面。後來雪大到有點誇張，趕快把相機喝前袋收起來，以免濕掉。趕路趕路～～～終於抵達Shikur Pokhari了。找到一間貌似可以的Hotel 但依舊沒WiFi. 老闆跟我們說，冬季的話Timang這個村莊是雪線，所以基本上過Pass後才有可能不積雪，所以後面要越走越小心喔。太陽下山後，氣溫也越來越低，我們趕快回到餐廳，餐廳內有一個爐子，專門為室內溫暖起來的大烤爐，真的很溫暖，我們下午還順便「烤」襪子，真的很暖心的設計。

cb43bcd27b0f5f7ddce8aad68946ae97.jpg

(第一次走在正在下雪的路上，很特別)

45c0b8cc8b2db90feb1686e4e29c0a43.jpg(高海拔地區的GuestHoues , 都會有這個烤爐，坐在旁邊真的很舒服)

      今早一起來，真的有夠冷的。看溫度計1度，帶睡袋真的非常重要，因為他們提供的棉被真的很薄。吃完早餐開心的揮手跟老闆娘說掰掰後，啟程出發。今天的目的地一樣很遠，所以早早出發早早到。終於看到Annapurna II的本尊漏出了頭，Pisang Peak6091也隨著我們越靠近，就越巨大。Chulu East 6429 也在遠方出現了。這兩個山頭都是原本計畫要攀登的Trekking Peak .但因為經費不足的部份啊，等明年秋天再來吧。 一個大上坡抵達了一個寺廟，我想是ViewPoint吧 ，因為遠方的Tilicho Peak 7134在遙遠的地方聳立著，下方的盆地地區，被6、7000的高山圍繞著，我們迫不及待下去欣賞著高山圍繞的感覺。

d11d5ebdb164db290efcc45da2ab8215.jpg

d738f5299f6dbbd59fd6bc6ddde37fbf.jpg

0771c8e9bafd011ba8953274a5861e62.jpg(YAK, 氂牛) 我戳了一下氂牛，他整個挫一下，也嚇到我了。

      來到了Mungii, 這裡看到了往IceLake的EasyWay, 我們到一間餐廳裡面跟其他Hiker討論，其中一組歐洲情侶，全身上下都是Decathlon, 而且得知我們來自台灣，還說了他們上個月才去台灣旅行，世界真的很小。討論到後面我們決定繼續往前走，因為前面的城市一樣有路可以到IceLake. 入住後，因為太陽還很大，所以趕快洗澡洗衣服讓太陽曬一波。來到二樓陽台，遇到法國腳踏車哥，是一位要用登山車挑戰冬季的ACT超強人。我們聊了很多，得知他已經辭掉工作四年了，這期間一直騎腳踏車類似環遊世界，其中還去了紐西蘭打工換宿，所以也得的一些情報。 他真的很厲害，這次來尼泊爾是從菲律賓騎過來的，然後這次結束後，要回家法國，真的很酷，這種生活Style.  對了，晚上還有一件小插曲，我成功用漫遊和家人聯絡，謝天謝地。

aee7eed374b14d9714575f90924d19a6.jpg(一路上都是雪白雪白的世界，但是腳整個全濕......。)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

走到現在已經是第6天了，也體悟到很多很多事情可以跟大家分享一下。

  • 走到現在每一間GuestHouse 都是房間免費但一定要點早餐晚餐。聽說這是淺規則，但我覺得是因為我們是兩個人，所以比較好談這個方案。

  •  有時候跟著Main Trail走會超級累。可以適時的評估地圖和時間是否要走馬路(車子走的)。

  • 上山前一定要跟家人講說如果沒報平安一定是沒WiFi. 像我們就因為大雪的關係，整整斷訊10天，連當地人的N-cell 都掛掉

  • 有些 SideTrail 難度非常高，所以看地圖要記得確認海拔線跟時間，要不然會走到起賭爛。

  • 走MainTrail 常常遇到牛擋路，但牛根本不理你，所以不要怕直接走過去。

  • 熱水澡的部分可以先詢問GuestHouse是太陽能(Solar power)還是瓦斯(Gas power). 如果是太陽能，一整天陰天陰天的就有可能洗不到熱水喔。

  • 洗澡前別先急著脫光衣服 ，先確認有沒有熱水。

  • 完全沒料想到這麼早第5天就遇到雪了，而且海拔還沒破3000, 有嚇到。雖然是穿防水登山鞋，但走了2天後還是破功，襪子濕掉，但沒有濕得很誇張就是了。

  • 冬季走的話，睡袋一定要帶，真的體驗到越高山Guest House的棉被給的越薄，必帶必帶!!!!

  •  傳說中的 Dal-Baht , 每間餐廳都一定會賣。唯一一道餐點是可以免費續加飯加湯加菜，讓你吃到吐。

  •  當地的生菜沙拉，會出現生紅蘿蔔跟生白蘿蔔......我是不能接受啦。

  • Potato料理，飽足感很高，比價性高，如果要省錢的話。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

若有其他疑問或是想看更多照片，可以來 instagram

若想看影片還可以看一起爬山1783 Studio

早餐 歐洲 步道

延伸閱讀

單挑中巴尼泊爾 印度週內與3鄰國邊界糾紛

尼泊爾國會上院通過新地圖修憲案 南亞緊張局勢恐升高

參眾兩院打對台 各推警務改革案

時機敏感 尼泊爾擬在與印度邊境增設百個哨所

相關新聞

尼泊爾「安娜普納山脈」ACT健行　下雪走一波

時常聽聞Nepal、EBC、Everest、ABC ......尼泊爾相關健行路線。但是在某一天突然在網路上看到ACT這三個英文字。ACT是什麼呢? 是哪三個字的簡寫呢?! 後來Google

英格蘭「南方丘陵之路(SDW)」 自助健行的10個提問

▲步道資訊 名稱 / 南方丘陵之路或南唐斯丘陵之路（South Downs Way） 地點 / 英格蘭（England），東南部 路徑 / 從溫徹斯特（Winchester）開始步行，至伊

一路收穫壯麗景色！「井倉洞、井倉峽紅葉健行」 走訪神奇洞穴

從備中高梁駅徒步花了4個多小時來回備中松山城後，接著要前往井倉峽與井倉洞 先從備中高梁搭JＲ伯備線普通車前往井倉 列車沿著高粱川而行，沿途景色優美 約26分鐘的車程來到井倉駅

新手冬季最冷時期單攻「安娜普娜基地營」　為什麼不請嚮導／挑夫？

走Annapurna Base Camp這條路線到底要不要請嚮導或挑夫？這個問題在出發前讓我猶豫了很久（大概兩天…？）就讓我用事後諸葛的語氣來驗證當初做的決定吧！ 冒險主義 vs. 保護主義

在神一般的國度爬山！挪威三大奇石最美「惡魔之舌trolltuga」

挪威三大奇石之一 惡魔之舌trolltuga。它的照片其實放在我桌布已久，只是沒想到有一天會來～ 一開始的北歐自助旅沒設定一定要來，而且九月開始多雨，要爬很靠天氣。研究了一下三大奇石，惡魔之舌

芬蘭邊境與麋鹿健行！「湖泊森林秘境」沿途景觀美翻

Day1 探索卡亞尼 Kajaani 綠色小鎮 抵達 Kajaani 機場與嚮導碰面，一起轉乘巴士（約 2 小時）到 Martinselkonen Wilds Centre 享用晚餐和住宿。

神山飛索！ 初見馬來西亞第一高峰 比玉山還要高、在馬幣面額100元上

初次見到神山是在馬幣面額100元上看到 後來去查才發現原來神山比玉山還要高！ 神山又叫京那峇魯山海拔4095m 位在馬來西亞東邊為婆羅洲最高 也是東南亞第一高 山體由花崗岩組成跟台灣的山很不

什麼是熊掌鞋？ 瑞士健行穿梭「皮拉圖斯山區」 體驗雪地上自在行走

你對於雪地健行的想像是什麼？ 出生於亞熱帶的臺灣的我，對於雪的想像委實貧瘠，更別說雪地上健行了。在台灣，除了幾年前有次寒流發威使得大台北地區罕見的降雪外，要在平地遇到下雪機率微乎其微。若是提到超過3

雪原上的絕頂美景！冬季遊「聖母峰基地營」 超狂10日EBC健行路線、山屋分享

每年一月至二月中是尼泊爾登山健行的淡季，也是一年中最冷的時候，在海拔1,400m的首都加德滿都白天平均氣溫約攝氏15度，雖乾爽無雨，但早晚溫差大，晚間和凌晨溫度會仍降到10度以下。在海拔2,840m的

超詳細懶人包／2020「冬季聖母峰基地營」EBC健行！裝備物資清單看這裡

分享裝備資訊，坦白說，我還真不擅長。只能忠實呈現這次行前準備和過程中跟裝備相關的使用心得，也歡迎山友們提供建議和指教，相互交流學習:) ★ 行前作功課，了解這趟健行的需求，製作 裝備物資清單 C

登上非洲最高峰「吉利馬札羅山」 體驗山景第一排的無敵全景！

「你好嗎？」⋯「大家都好嗎？」⋯No headache ⋯ No Dizzy ⋯ No GI ⋯ Everything is OK ⋯⋯每天早餐及晚餐後的Happy time 就是量血氧、心跳。嚮導A

攀登日本最高「富士山」　挑戰劍峰健行路線看"神仙美景"

日本人說:一輩子一定要爬一次富士山，因為會變聰明，但是，爬了第二次的人就是笨蛋，也許這只是流傳在日本人之間的玩笑話，但話中隱約透露著富士山的難度，而我因為工作的關係，富士山也爬了好幾次，不知道是否可以

熱門新聞

大片荷花田免費賞！新北「雙溪荷花園」免門票入園　加碼稼日蒔光小市集

尼泊爾「安娜普納山脈」ACT健行　下雪走一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。